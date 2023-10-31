Ekmekçi: Devletin hizmet verdiği binalar dökülüyor

DEVLETİN HİZMET VERDİĞİ BİNALAR DÖKÜLÜYOR. ÇAĞA UYGUN OLMAYAN MEKANLARDA VATANDAŞ DA ORDAN ORAYA SAVRULUYOR

ÜRETEN, SORUN ÇÖZEN, YALAKALIK BİLMEYEN, HAKKI İLE GÖREV ALMASI GEREKEN LİYAKAT SAHİBİ İNSANLARIMIZ DA AZALINCA… VATANDAŞ NE ZAMAN ÖNCELİKLİ OLACAK?

Vatandaş olarak, kapısına gittiğimiz hiçbir devlet dairesinde kendimizi önemli görmüyoruz. Çalışana çağdaş çalışma ortamı yokken, vatandaşın böylesi kamu binalarında iyi hizmet almasını beklemek gerçekten saflık olur

Hiç Sağlık Bakanlığı’na gittiniz mi? Gördünüz mü Sağlık Bakanlığı binasını? Küçücük bir binada, canla başla vatandaşa yardımcı olmaya çalışan bir çok insan. Allah var, kuyruk yok, sıra yok, çaba harcayan çalışan çok. Ama öyle bir ortamda…

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 11 katkı yeni bir bina yapacaklarını açıkladı. Yakışır. Yıllardır kirada olan bu bakanlık, mal sahiplerini milyoner etmekle meşgul. Park yeri yok, çalışan tıkış tıkış… Hizmet vermeye çalışıyor

Sosyal Sigortalar Dairesi yıllardır aynı binada, köhnemiş. Sigortalı sayısı hızla artarken, bina da artık hizmet vermekte yetersiz kalıyor. Büyük paraların döndüğü, yüzlerce insanın her gün kapısında beklediği bir daire bu kadar kötü bir durumda olmamalı

Haliyle, sigorta, çalışma, ihtiyat sandığı, sosyal hizmetler gibi alanlarda hizmet veren bir bakanlığın, 11 katlı, herkesi sığacak bir binaya taşınması projesi hiç de kötü değil. İnsanın kulağına da hoş geliyor tabii ki. Diyorsun ki, “yakışır memleketime…”

Hastaneler dökülüyor. Vatandaş gördüğü manzara karşısında isyan ediyor. Lefkoşa’da, özellikle de Girne’de doktor ve hemşire için de artık daha kaliteli bir sağlık binasına geçmek şart oldu. Şikayetler giderek artarken, gerçekten doktor ve hemşirelerin emeğine acıyorum…

“Yeni binalar” diyorum ya… Bir durup düşündüğümde… Hastaneler bu durumdayken, haliyle sağlık bakanlığı binasının da böyle olması normal. 18 Yaş üstü rehabilitasyon merkezi yokken, yaşlı bakım evleri dökülürken, Kalkanlı Yaşam Evi bu durumdayken, bakanlığın yeni bina neyine?

İşte sorun da burada başlıyor… Devletin insanına hizmet verdiği binaların tamamı dökülüyor. Devleti yönetenler Padişah gibi saraylarında mutlu mesut, yep yeni koltuklarda gününü gün etse ne olacak? Bizim top yekün bir aydınlanmaya ihtiyacımız var

Sadece binaların değişmesi ile de değişmeyecek talihimiz. İşletme anlayışımızı da değiştirmemiz gerekiyor. Vatandaşa kaliteli hizmet odaklı, devletten maaş çekenlerin de asli görevinin bu olduğunu bildiği bir yapı…

Vatandaş gidecek, işini yapacak kaçacak. Oturacak bilgisayarının başına, işini orada çözecek, evrağını hemen alacak bitecek… “Buyurun efendim, hoşgeldiniz, nasıl yardımcı olurum” cümlesini duyacak… “Teşekkür ederim” diyecek, “Rica ederim görevimiz” cümlesini duyacak

Okulu, hastanesi, kamu binası sadece sıva- boya olarak dökülmüyor bu devletin… Nezaketi gitti… Liytakatı gitti… Siyasetçiye teba olmuş bir kamu düzeni geldi. İsteyen işler, isteyen işlemez. Denetleyen yok, soran yok, ay 30, maaş hesapta…

Ülkesini seven, işleyen, üreten kamu çalışanlarını da gücendirme dönemine geçtik. “Nasıl olsa diareye gelmeyen de maaşını alır, bana ne” diyen çalışanların haklı olduğu bir döneme evrildik. Yüzlerce insan devletteki işini “ikinci iş” haline çevirdi, önceliği özeldeki çabası…

Bu ülkenin kaynaklarını doğru kullanarak, her türlü sorunun üstesinden gelmemiz gerekir. Dibe çöküşün farkında olmayan ve halen ülke kaynaklarını peşkeş çeken, vatandaşın sorunları üzerinden servetine servet katma derdinde olanlardan hayır gelmedi, gelmeyecek