Ekmekçi: Devletin kasası dolarken bizim hayatımızda ne değişiyor?

KAYIT DIŞI EKONOMİYİ DERT ETMEYEN; KENDİ ESNAF, ZANAATKAR VE YATIRIMCISINI EZEN BİR YAPI… ÖYLE GÖRÜNÜYOR Kİ, 2025’DE, DOLAYLI VERGİLERLE VE RE’SEN VERGİLERLE YİNE KAYIT ALTINDA OLAN İŞ İNSANLARINA SALDIRI DEVAM EDECEK

SAĞLIK VE EĞİTİM 2025’DE DE BÜTÇENİN ÖNCELİKLERİ ARASINDA DEĞİL. VAR OLAN KAYNAK, ANCAK DA MAAŞ VE BENZERİ GİDERLERE YETECEK. BÜTÇENİN ARTI VERMESİ, REFAHA YÖNELMESİ MÜMKÜN DEĞİL

Herkes açısından, 2024 yılı, beklendiği gibi ekonomik ve toplumsal açıdan zorlu geçti. Halkın refahına yönelik somut bir planın olmaması, Türkiye’den gelen kaynakların verimsiz projelere aktarılması ve kamu düzenindeki iş yapma kapasitesinin düşüklüğü, yaşam kalitesini daha da düşürdü.

Şimdi, 2025’e bakarken bu olumsuz tablonun değişeceğine dair bir umut maalesef görünmüyor. Geçmişte, Türkiye- KKTC arasında imzalanan uluslararası anlaşmalar, verimliliği artırmaya, üretimi geliştirmeye, borçlanmayan bir devlet maliyesi oluşmasına yönelikti…

2024 yılı bütçesi, öngörülen 7 milyar TL açıkla başlamıştı. Yıl sonunda bu açık 5 milyar TL’yi geçti. Türkiye’den gelen kaynakların bir kısmı toplumsal öncelikleri karşılamayan projelere harcanırken, halkın ihtiyaçlarına yönelik yatırımlar neredeyse hiç yapılmadı.

Hastanelerde yatak kapasitesi artırılmadı, cihazlar yenilenmedi ve sağlık çalışanları üzerindeki yük daha da arttı. Eskiyen altyapı nedeniyle sağlık hizmetleri neredeyse felç oldu. Devletin sağlığa ayırdığı bütçe, yalnızca günlük ihtiyaçları karşılamaya yetti.

2024 yılında eğitime yönelik hiçbir yeni yatırım yapılmadı. Okullardaki fiziksel koşullar iyileştirilirken, eski yapılar ise kötüleşmeye devam etti; temel ihtiyaçlar karşılanamadı. Eğitimde tek sorunumuz binaymış gibi, ihalelerle övüneduralım, eğitim kalitesi giderek daha da kötü bir noktada…

Kayıt dışı ekonomi oranı %70’e yaklaştı. Bunu ben değil, ekonomik örgütlerin verileri söylüyor. Vergi verenler hep aynı dar kesimle sınırlı kaldı, bu da vergi adaletsizliğini artırdı. Gelir dağılımındaki eşitsizlik büyürken, kamu harcamaları yalnızca maaş ödemelerine yetti.

Kamu yönetimi, proje üretme kabiliyetini tamamen yitirdi. Hükümetler toplumsal faydayı gözetmek yerine bireysel çıkarları ön planda tutmaya devam etti. Liyakatsizlik ve plansızlık, kamu hizmetlerinin daha da gerilemesine yol açtı. Partizanca istihdamlar devam etti…

2025 bütçesi için 136 milyar 941 milyon TL gider, 118 milyar 662 milyon TL gelir öngörülüyor. Bu, yaklaşık 18 milyar 279 milyon TL’lik bir bütçe açığı anlamına geliyor. Türkiye’den gelecek kaynaklar yine belirli projelere yönlendirilecek ve bu projelerin toplumsal etkisi düşük kalacak.

Döviz kurundaki dalgalanmalar, yüksek faiz oranları ve kayıt dışı ekonomi nedeniyle halk daha fazla ezilecek. Devlet, dövizden kazanç sağlasa bile bu gelir halka yansımıyor. Fakirleşme eğilimi devam edecek. Dolaylı vergilerle açık kapatma derdi, sabit gelirli vatandaşı daha da fakir hale getiriyor

Sağlık ve eğitim, 2025’te de bütçenin öncelikli alanları arasında yer almadı. Yeni yatırımlar yapılmayacağı gibi, mevcut sistemin eksiklikleri daha da derinleşecek. Özellikle sağlıkta artan nüfus baskısı karşısında altyapı tamamen yetersiz kalıyor. Ortada elle tutulur bir proje yok

Kayıt dışı ekonomi ve vergi adaletsizliği sorunları 2025’te de çözülmeyecek. Yük yine aynı kesimlerin sırtında kalacak, devletin gelirlerini artırma çabaları dar bir kitleyi daha fazla zorlayacak. Yapılan açıklamalardan anladığımız bu…

Kamu yönetimindeki yetersizlik nedeniyle 2025 yılı da kayıp bir yıl olacak. Mevcut projeler tamamlanamayacak, yeni projeler için kaynak bulunamayacak. Kamu verimliliği daha da düşecek. Çünkü hazırlanan bütçe yatırım bütçesi değil, kamu maaş bütçesi…

2024 yılı, devletin zenginleşirken halkın fakirleştiği bir yıl olarak tarihe geçti. 2025 için yapılan öngörüler de benzer bir tabloya işaret ediyor. Bu durum, sadece ekonomik değil, toplumsal çöküş anlamına da geliyor. Devlet, halkın yanında olmadığı sürece, bütçe artı verse bile refah artmayacak.

Sorulması gereken tek soru var: Devletin kasası dolarken bizim hayatımızda ne değişiyor? Maalesef cevap aynı: Hiçbir şey. Bunu değiştirecek olan siyasi yapı ise, reformlara, köklü değişimlere değil, partizanca uygulamalara daha çok değer veriyor… Sonuç da bu…