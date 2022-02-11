Ekmekçi: DP içerisindeki ''iki bakanlık ısrarı'' krizi çözülürse, üç vakte kadar hükümet kurulur

Hem Türkiye, hem de KKTC’de Falyalı cinayeti ile ilgili soruşturma büyük bir gizlilik içerisinde devam ediyor. Cinayetin “küçük bir alacak- verecek” davası ve “2 tetikçi, üç işbirlikçi ile” kapatılacağı endişesi hakim. Oysa fazlası olduğu tahmin ediliyor

Büyük paralar, bu paraların iştahını kabarttığı çeteler KKTC’de cirit atıyor. Oysa burası bir ada ülkesi. Turizm ve üniversite ile anılmak için, buna bir ömür adayanlar var. Varını yoğunu bu ülkede yatırıma yönlendirenler var. Böyle böyle adaya yazık ediyoruz.

Falyalı sonrası bir dizayn olacağından söz ediliyor. Türkiye medyası, bunun bir Türkiye içi hesaplaşmanın sonrasında bir yeniden şekillenme olduğunu vurguluyor. Falyalı yerine birilerinin ikame edileceğinin altı çiziliyor.

Oysa, cinayetin bu ülkede ciddi bir infial yarattığını bilmek, bunun üzerine huzur inşa etmek en doğrusu. Bu noktadan sonra, KKTC ismi daha fazla kirli olaylarla anılmamalı. Yurtseverlik, vatanseverlik tam da burada başlıyor. Mafya adası mı burası?

Güney Kıbrıs’ta da sürekli mafya hesaplaşmaları yaşanıyor. Adaya bakar mısınız? Rus mafyası, Afrika mafyası, Türkiye mafyası… Hesaplaşma bitmiyor, huzur falan kalmıyor. Polis Genel Müdürlüğü’ne düşen, bu olayın peşinden gitmesi, yeni oluşumlara izin vermemesi…

Hükümet kurma çalışmaları son evreye geldi. Öyle görünüyor ki, UBP- DP- YDP ile 29 milletvekiline dayalı bir hükümet modeli tek seçenek kalacak. HP hükümete tek girmek istiyor, CTP hükümete girmek istemiyor. 42 vekil, 27 vekil seçeneği ortada yok

Demokrat Parti içerisinde, 2 bakanlık ısrarı var. YDP de tek bakanlığa razı. HP ise, 27 milletvekili ile kurulacak bir hükümette, tek bakanlıkla ama etkili bakanlıkla (İçişleri- Maliye- Ekonomi vs) yer almaktan yana. Bu tabloda HP seçeneği düşüyor

Ulusal Birlik Partisi, DP, YDP ya da HP, hepsine tek bakanlık verme noktasında kararlı. Başbakan bunu defa defa dile getirdi. Hükümet üçlü olacaksa, 2 bakanlık verilecek, ikili olacaksa da tek. Başbakan bunu, “24 milletvekili olan partiyiz, matematik ortada” diye açıklıyor

Demokrat Parti, devam eden hükümette, daha az oy, sandıktan beşinci parti çıkmasına rağmen 2 bakanlıkla temsil ediliyor. Fikri Ataoğlu tek bakanlığa, o da kendisi turizm bakanı olacaksa razı. DP genel merkezi ise 2 bakanlıkta ısrarlı, Ataoğlu ile iki vekil bu noktada ayrışıyor

DP Lefkoşa Milletvekili Hasan Tosunoğlu, daha az oyla 2 bakanlık alan bir partinin, daha çok oyla tek bakanlığa düşürülemeyeceğini anlatırken, “Bakanlık talebim yok, DP’nin haklarını korumak gibi bir gaylem var” diyor. DP içerisinde de bu tartışma devam ediyor

Hükümeti formülü, yukarıda da dediğim gibi, UBP- DP- YDP seçeneğine evriliyor. YDP, tek bakan, onu da dışarıdan atamaya hazır. DP içerisindeki “iki bakanlık ısrarı” krizi çözülürse, üç vakte kadar hükümet kurulur, bu kriz de geride kalır. Bu yapıdan icra çıkar mı? Sanmam…

Hayatın daha zor hale geldiği, fiyatların uçtuğu, halkın fakirleştiği, alım gücünün düştüğü bir ortamda… Şimdi de ülkede yaşanan olayların ardından, “Biz bu adayı ne hale getirdik” diye ağlıyoruz. Yorumlarınızı bekliyorum. Günaydın

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11/02/2022 08:51