Ekmekçi: Ekonomik koşullar dar ve sabit gelirlileri de fakirleştirdi

KKTC’DE EV SAHİBİ OLMAK ZOR. DAR GELİRLİ YA DA SABİT BİR GELİRE SAHİPSENİZ İMKANSIZ. AYNI ŞARTLAR GÜNEYDE DE OLUŞTU

ADADA SADECE MAFYA SUÇ İÇİN BİRLEŞMEDİ. EKONOMİK KOŞULLAR DAR VE SABİT GELİRLİLERİ DE FAKİRLEŞTİRDİ. KONUT ALAMAZ BESLENEMEZ DURUMA GELDİ

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti emlak sektörü açısından bir cazibe merkezi haline geldi. Öyle ki, dünyanın 80 farklı ülkesinden gelerek burada alıcı olarak aramıza katılan binlerce yeni ev sahibi var. Emlaka ilginin artması, fiyatları yukarı çekerken ev sahibi olmayı da giderek daha zor hale getiriyor.

Üstel hükümeti, uzunca bir süredir, sosyal konut yapılacağını, bu sosyal konutların KKTC vatandaşı gençlere ucuza verileceği, uzun vadeli düşük faizli banka kredileri ile desteleneceğini açıklayıp duruyor. Sosyal konutlar ne zaman, nerede başlayıp bitecek henüz muamma ancak şu gerçeği biliyoruz.

Tapu devir tüzüğünde yapılan değişiklikle, oluşturulan bir kalemde yaklaşık 400 milyon TL birikti. Ülkemizde satılan her ev, gençlerimizin ev sahibi olabilmesi adına bir kaynağın da alt yapısını oluşturuyor. Gelin görün ki, yer, mekan, maliyet, kredi şekli henüz belli değil

Ülkemizde yaşayan dört çocuklu bir ailenin, geliri eğer 150-200 bin Türk Lirası arasında değilse, o ailenin ev sahibi olması da neredeyse imkansız hale geldi. Devlet desteği olmadan, bu ülke gençlerinin ev sahibi olması mümkün değil. Hele günümüz piyasasında imkansız.

Güney Kıbrıs’ta da emlak sektörüne ciddi bir ilgi var. Üstelik güneydeki emlak fiyatları bizim ülkemize göre çok daha pahalı. Vadeler bizdeki kadar uzun değil, aynı zamanda kira gelirleri de ev fiyatları baz alındığında KKTC’deki kadar yüksek değil.

Güney Kıbrıs bir sorun daha yaşıyor. Bizim ülkemize toplu para çok daha kolay geliyor. Güney Kıbrıs’a büyük para getirmek artık çok zor. Aynı zamanda ülkemizde vadeler uzun olduğu için, bir ev sahibi evinin borcunu bitirmeden yüksek kira gelirine de sahip oluyor.

Güney Kıbrıs’a oranla, KKTC’den ev almak son derece daha yüksek bir avantaj içeriyor. Emlak sektöründeki bu gelişim, ülkemizde olduğu gibi, Güney Kıbrıs’ta da ev sahibi olmayı oldukça zorlaştırdı. Yani, bırakınız dar gelirliyi, orta gelirli bir ailenin ev sahibi olması ada genelinde imkansız.

Güney Kıbrıs’ta yayınlanan Haravgi gazetesi bu konuda bir haber yayınladı. Haberin girişinde yer alan cümle şu: “Kiraya yönelen ailelerin sayısı gitgide artıyor. Kıbrıs’ta insanın kendisine ait bir çatı sahibi olma hakkı azınlık bir kesimin imtiyaz haline geldi”

Ne kadar da tanıdık geliyor değil mi? Her iki tarafında da yoksulluk sınırı veya biraz üzerinde geliri olan herkes ciddi anlamda konut edinme sorunu yaşıyor. Kirayla barınma sorununu çözenler ise beslenme hakkı ve sosyal hayatlarından ciddi oranda vazgeçmek zorunda.

Haravgi, haberinde tek çocuklu olan ailelerin yüzde 55,2’sinin kendi evlerini alabildiğini vurgulamış. İki ve daha çok çocuklu dar gelirli ailelerin ev alması KKTC’de olduğu gibi, belli ki artık Güney Kıbrıs’ta da oldukça zor. Babadan buldun buldun, bulamadın sokaktasın.

Güney Kıbrıs’ta ev sahibi olanların nüfusa oranı %69,6. Avrupa Birliği ortalamasında bu rakam çokta arzu edilen bir nokta değil. Az. Bir şey daha var. Güney Kıbrıs’ta ev sahibi olan ailelerin yüzde 37.5’inin konutu ipotek altında ve bankalara yüksek borçları bulunuyor.