Ekmekçi: En ağır cezayı almadıkları sürece bu mücadele bitmeyecek

İSSİAS KATİLLERİ KASTTAN YARGILANMALI; EN AĞIR CEZAYI ALMALI… EZGİ APARTMANI KATİLLERİ GİBİ…

BİLEREK VE İSTEYEREK BİR ÖLÜM APARTMANI YARATTILAR. CANLARIMIZA KAST ETTİLER. EN AĞIR CEZAYI ALMADIKLARI SÜRECE BU MÜCADELE BİTMEYECEK.

İSSİAS katilleri için tam dokuz aydır büyük bir mücadele veriliyor. Adıyamanda, ÇÜRÜK bir otelde, otel sahiplerinin bizzat torpil patlatarak, rüşvet çarkı kurarak nasıl bir kum yığını yarattıkları ortada. Kasıtlı bir şekilde, bu sonucu bile bile, akıllarınca otel yaptılar

Zemin etütü yok, beton yoğunluğu standartların altında, kaçak kat çıkılmış, bildiğiniz bina değil, adeta ölüm yuvası. 2000’li yılların başında hazırlanan bu ölüm yuvası gelmiş dokuz ay önce bizim çocuklarımıza vurmuş. Ve dokuz aydır adil bir yargı süreci yaşanması için mücadele ediliyor

Şu ana kadar sürecin ilerlemesinde bir sıkıntı yok. Tutuklular var, otel sahipleri yargılanmayı bekliyor, Savcılık iddianameyi hazırlıyor, çocuklarımızın katilinden hesap sorulacağı günü bekliyoruz. Savcılıktan beklenti de kast suçu üzerinden yargılanmaları

Neden? Tekrar edelim. Zemin sağlamlığı için rapor almamışlar. Kaçak kat çıkmışlar. Kolon kesmişler. Standart demir ve beton kullanmamışlar. Tamamı Karadeniz Teknik Üniversitesi bilir kişi raporlarında var. Hepsi de Adıyaman Savcılığının oradakinde…

Tam da bu noktada yaşanan bir olay, deprem sürecine yönelik bir yargılama süreci, adaletin doğru tecelli edeceğine yönelik umutları yeşertiyor. Türkiye’de depremin unutulmayan noktalarından biri de Ezgi Apartmanı. Kolonları kesilen apartman tam 35 kişiye mezar olmuştu

Kahramanmaraş'ta, depremde yıkılan ve 35 kişinin hayatını kaybettiği Ezgi Apartmanı ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, 3 sanık hakkında 876 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istendi. Binanın müteahhidi ve fenni mesulü hakkında da 22,5 yıl hapis talep edildi.

Binanın yıkılmasıyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Suçları Soruşturma Bürosu tarafından başlatılan soruşturma devam ederken, ölenlerin yakınları, 6 yıl önce zemin katta bulunan pastanede yapılan tadilat sırasında kolon kesildiğini öne sürdü.

Bunun üzerine soruşturma savcısı 3 kişilik bilirkişi görevlendirdi. Yapılan incelemede 40 santimetre çapında kolonun kesildiği tespit edildi. Tamamı Yargı tarafından iddianameye yerleştirildi ve katiller ve onlara göz yumanlarla ilgili istenen cezalar açıklandı

Davanın en kritik noktası şu: Umursamadan, neticenin gerçekleşmesini göze alarak 'Olursa olsun' şeklinde oluşan kast ile hareket ettiği, bu itibarla şüpheliler hakkında vefat sayısınca olası kastla kasten öldürme suçu ve yaralı sayısınca olası kastla kasten yaralama suçu yönünden kamu davası açmaya yeter şüpheye ulaşılmıştır

Şimdi, bizim beklediğimiz de bu. İSSİAS’ı çocuklarımıza, ailelerine mezar eden, hocalarımızı aramızdan alan, ailelerimizi büyük bir çaresizliğe iten İSSİAS katilleri de benzer suçlarla yargılanmalı. Ezgi Apartmanı’nda yaşananların 100 katı İSSİAS’ta yaşandı

Nefeslerimizi tuttuk, İSSİAS Oteli ile ilgili iddianameyi bekliyoruz. Bugüne kadar doğru ilerleyen sürecin, iddaaname anlamında da ortaya konan suçlamaları içermesini, cezai karşılığının da talep edilmesini. Tıpkı Ezgi Apartmanı’nda olduğu gibi