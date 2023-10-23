Ekmekçi: Enflasyon, freni patlak kamyon gibi vatandaşın üzerine gelmeye devam ediyor

PLANSIZ PROGRAMSIZ VE GELECEĞİ DÜŞÜNMEYENLERLE DEVAM EDİLEN YOLUN SONU PAHALILIK, İŞSİZLİK VE İFLASTIR

FONLARLA HAYAT DAHA PAHALI AMA YERLİ ÜRETİM DE UCUZLAMIYOR… NEDEN? ÇÜNKÜ BU AMAÇLA TOPLANAN FONLAR DA MAAŞA GİDİYOR

Her açıdan ülke sessizliğe büründü. Sessizlik derken, icraat anlamında söylüyorum. Vatandaş açısından, değişen bir şey yok. Enflasyon, freni patlak kamyon gibi vatandaşın üzerine gelmeye devam ediyor. Tut tutabilirsen

Herkes, döviz fiyatlarının Türkiye’deki seçim sonrası bu noktalarda kalmayacağını biliyordu. 2023’ü ve 2024’ü kurtaracak tedbir ve adımlar atmamız gerekliydi. Maalesef bu dönemlerde geleceği kurtaracak tek bir adım dahi atıldığına şahit olmadık.

KKTC devletinin en büyük iki geliri gümrük ve dolaylı vergiler. Gerisi kaçak ve kayıt dışı ekonomi. Herkes kazandığını vergiye yönlendirse, bu ülke cennet olacak. Oysa bu ülke, ikinci iş ve kaçak işçi cennetine dönüştü. İnanılmaz bir şekilde seyir devam ediyor.

Hükümet, maşallah Türkiye parası ile yapıkan üç- beş icraatı bizlere dünyayı değiştirmiş gibi sunuyor. Elbette 2024’de de ortaya çakacak sorunlar yine bir şekilde Türkiye’nin göndereceği para ile bertaraf edilecek, ümit o. Peki bu ülke insanına yakışan bu mu?

2024 bütçesi de maaş bütçesi. İcraata yönelik bir bütçe değil. Planlama yok, değişim hedefi yok, kritik alanlarda dönüşüm hedefi de yok. Maaş çokluğu ülkenin ancak ürettiği katma değeri yutarken, gereksiz istihdamlar da maalesef hiç durmadan devam etti

Bu ülkede, belli başlı alanlarda gümrüklerde fonlar uygulanıyor. Örneğin et, örneğin süt, örneğin inşaat, örneğin temizlik malzemeleri… Neden? Hayatı daha pahalı yapan bu fonların nedeni nedir? Tabii ki, ülkede bu alanda devam eden üretim sektörlerini ayakta tutmak

Öyle mi peki pratik? Asla. Gümrükte örneğin fon olarak alınan miktarlar, gözü kapalı maaşa gidiyor. Kamunun maaş yükünü azaltmak yerine, cahilce, partizanca yeni istihdamlarla yük artırılıyor. Fona düşen para maaşa giderken, ne üretim gelişiyor ne de yerli üretim ucuzluyor

Ülke üreticisi insafsız bir şekilde kendi kaderine terk edilirken, vatandaş da markete gittiğinde büyük bir şok yaşıyor. Bir çok alanda yerli üretim daha pahalı? Neden? E hammadde pahalı, taşıma pahalı, vergiler yüksek, girdiler yüksek… nasıl bu fiyatlar daha aşağıya düşsün ki?

İnsafa bıraktıkları üretici ise işletmelerini ayakta tutmak için kılı kırk yarıyor. Hükümet fon işini üreticiyi geliştirmek yerine maaşı ödemek için kullanınca, hayat da haliyle daha pahalı oluyor. Bu dengesizlik uzun yıllardır sürüyor. Ezilen ise her halükarda vatandaşın geneli oluyor

Velhasıl; hesabı kitabı olmayan, iktidarda kalma adına siyasi etik ve ahlakı unutan, halkından kopan, projesi olmayan, geleceği düşünmeyen, gücünü sandıktan almayan, kendi ve halkının gücüne inanmayan. üstelik, Allah’tan korkmayan, kuldan utanmayanların yapabileceği bu kadar

Anlatmaya, dinlemeye, ülke sorunlarını gündeme taşımaya devam edeceğiz. Ümidimiz odur ki, bilinen yanlışlardan vazgeçilecek ve doğrular bir gün galip gelecek. Aksi iflas, aksi göç… Tıpkı şu anda yaşadıklarımız gibi..