Ekmekçi: Garibandan hesap sormak kolay

LİYAKATI ÖLDÜRENLER SADAKATİ ÖDÜLLENDİRİYOR... EKONOMİK SIKINTILAR YETMEZMİŞ GİBİ, YETERSİZ KAMU YÖNETİCİLERİ İLE ÜLKEMİZ TALAN EDİLİYOR

GARİBANDAN HESAP SORMAK KOLAY... TUTUKLAMAK, HAPSE TIKMAK KOLAY. KAMUYU SOYUP SOĞANA ÇEVİRENLERE DAVA AÇIP İLERLETMESİ GEREKEN POLİS VE SAVCILIĞIN ELİ TİTREMESİN...

İHALE VURGUNCULARI HALEN DAHA ARAMIZDA GEZİYOR, YENİ İHALELERİN TAKİBİNİ YAPIYOR. GELDİKLERİ MAKAMLARI ŞAHSİ İKBALLERİ VE AİLESİNİN ZENGİNLEŞMESİ İÇİN KULLANANLAR ARAMIZDA GEZMEYE DEVAM EDİYOR. TORPİL, VURGUN, SOYGUN KAMUDAYSA HAYAT AYNEN DEVAM EDİYOR

Son dönemlerde ülke insanı olarak büyük bir kaosun içerisinden geçmekteyiz. Bir tarafta ekonomik sıkıntılar, diğer tarafta giderek daha da kötü olan hayat şartları, bitmeyen zamlar, umutsuzluk, göç… Bu kaos ortamında isteğimiz ve talebimiz adalet ve demokrasi

Kısa geçmişimize baktığımızda öyle büyük ve üzücü olaylar yaşadık ki, toplum olarak daha çok kenetlenip, huzur ve refah, bolluk içerisinde bir ülke yaratmak için önemli fırsatlar yakaladık. Ancak iktidar partilerinin kendi içerisinde yaşadıkları sorunlar hepimizin elini kolunu bağladı

Adalete olan güven, son dönemlerde peşi sıra yapılan soruşturma, kovuşturma, yargılama ve verilen cezalarla hızla artmakta. Bugün, bir güven endeksi yapılsa emin olun polis ve yargıya olan güven en üst noktada çıkacak. Uzun zamandır beklediğimiz aslında buydu

Peki yeterli mi? Hayır. Çünkü sistemi yaratan, sistemi savunan, sistemi yürüten, sistemden faydalanan ve ülke yönetiminde köşe başını tutanlar henüz yargılanmadı. İstiyoruz ki, yargı karşısında herkes eşit olsun. İstiyoruz ki yargının kılıcı herkesi eşit kessin

Basit bir hırsızlık yapanı yargılamak kolay… Uyuşturucu satıcısı birini yargılamak kolay… Sokak kavgasında birbirine girenleri yargılamak kolay… Ülkede kaçak kalanları kolundan tutup dışarıya atmak kolay… Kaçakçılık yapanları yargılamak kolay.

Kısacası, garibanı yargılamaktan daha kolay hiçbir şey yok. Koruyan yok, kollayan yok… Siyasette dayısı yok, arkasını kollayan kimse yok… Kendini savunmaktan aciz dünya kadar insan var, hepsini yargılamak çok kolay. Yeter ki suç işleyen gariban olsun…

Zor olan siyasetin gücünü arkasına almış, makam, mevki sahibi olmuş, bakan olmuş, başbakan olmuş birini yargılamak. Bu ülkede en kıymetli şey kamu malıdır, kamu maliyesidir. Çünkü kamunun gücü hepimizin ortak kasası, ortak geleceğimizdir

İhale vurguncuları halen daha aramızda geziyor, yeni ihalelerin takibini yapıyor. Geldikleri makamları şahsi ikballeri ve ailesinin zenginleşmesi için kullananlar aramızda gezmeye devam ediyor. Torpil, vurgun, soygun kamudaysa hayat aynen devam ediyor

Vatandaş olarak istiyoruz ki yapanın yanına kalmasın. Okul, hastane, yol, köprü, gölet için harcanması gereken kaynaklar maalesef birilerinin cebine akıyor. Devletin toplaması gereken vergi, rüşvet olarak siyasi partilere veya iktidarda köşe başını tutanlara gidiyor

Her şey bu ülkede toplumun gözü önünde gerçekleşiyor. Kim vurguncu, kim soyguncu, kim hırsız, kim arsız, kim soysuz hepsini biliyoruz. Vatandaşın bildiğini, devletin bilmemesinin imkanı var mı? Kulağından tutacaksın, hak ettiği cezayı vereceksin. Adalet yerini bulacak, isterse dünya duracak

Sokağa bile çıkmaması gereken insanlar halen daha makam mevki kavgası yapıyor. Her türlü haksız kazanç ve haksız makamı kendisine layık görenler var. Bir partinin taraftarı olmak sizi hak sahibi yapmaz. Liyakat öldürenler, sadakati ödüllendiriyorlar. Oysa liyakat her şeyden önemli

Bugün hapiste olması gerekenler, halen bizlere yön vermeye çalışmakta, utanmadan sıkılmadan ısrarla inatla siyasette kalma adına her türlü fırıldaklığı çevirmekte… Polis, savcılık, mahkemeler… Her kim ki bu toplumun hakkını yedi, fitil fitil burnundan getirmeden hepimize durmak yasak…