Ekmekçi: Gerçek şu ki resmen Sosyal Sigortalar Kurumu soyulmuş

PAMUK İPLİĞİNDE BİR SORUŞTURMA SÜRECİ. KONU HASSAS KURUNUN YANINDA YAŞ DA YANMAMALI, İYİ VE KÖTÜ BİRBİRİNDEN AYRILMALI

BİRİLERİ SİGORTALARI SOYMAK İÇİN DÜZENEK KURMUŞ, KİMİSİ DE BU SIKINTILI SİSTEM İÇERİSİNDE VATANDAŞA YARDIMCI OLMUŞ. AMAN DİKKAT… SOSYAL MEDYAYI HAKARET ALANINA ÇEVİRENLERLE DE MÜCADELE EDİLMELİ

Polis Genel Müdürlüğü, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan aktarılan evraklarla doktor-eczacı ekseninde ciddi bir soruşturma yürütüyor. Bu soruşturma o kadar hassas ki hiçbir suçu olmayanı dahi sorgulanırken görebileceğiz.

Bu nedenle sürecin başından bugüne, usulsüzlüğün ortaya çıkarılması için sevdiği, tanıdığı insanları dahi karşısına alan bir gazeteci olarak hassas davrandığım tek konu isimler oldu. İşin magazin tarafında olmadım hiç. Herkese de tavsiyem bu yöndedir.

Bu süreçte yaşayarak göreceğiz, bazı isimlerin mahkemeye çıkmasına rağmen kusuru olmayabilir. Bazı isimler ise gerçekten bu sistemden tepe tepe faydalanmış, servetine servet katmıştır. Vatandaşın boşluğundan faydalanmış, kendi lehine kullanmış.

Çok şaşıracağınız bir şey daha söyleyecem. Tutuklanan isimler arasında kullanılanlar da olacak. Eczacının ricasını yerine getiren doktor, doktorun ricasını yerine getiren eczacı… Vatandaşın ricasını yerine getiren doktor, vatandaşın ricasını yerine getiren eczacı…

Benim üzerinde hassasiyetle durduğum, eminim polis teşkilatının da soruşturmasını hassasiyetle yürüttüğü nokta burasıdır. Kurunun yanında yaş yanmamalı, aynı zamanda yapanın yanına kar kalmamalı. Soruşturma süreci bu hassasiyetle yürütüldüğü sürece bir sıkıntı olmayacak.

Bir gazeteci olarak söz veriyorum: Herhangi bir kişi bu süreçte soruşturma kapsamında tutuklanmış, devamında suçlu olmadığı anlaşılmış, yani aklanmışsa bunu kamuoyuna anlatmak için seferber olacağım. Haksız yere sorgulanan olursa, haklılığını kamuoyuna anlatmak boynumun borcudur.

Bunu neden söylüyorum biliyor musunuz? Öyle bir sistem ki doktorun ricası ile eczacı ama daha da fazla eczacının ricası ile doktor bu sürece bulaşmış olabilir. Birilerinin başına iyi niyetle de çorap örülmüş olabilir. Çok sayıda doktor ve eczacı ile konuştuğunuz zaman bunu daha iyi anlarsınız.

Haber Kıbrıs Haber Merkezi olarak bir prensip belirledik. Mahkemeye çıkarılan her kim varsa soruşturma kapsamında olduğunu kamuoyuna duyuruyoruz. Hiçbir haberimizde kesin suçlayıcı ifadeler kullanmıyoruz. Süreç boyunca buna dikkat etmeye devam edeceğiz.

Dediğim gibi, bu süreçte kullanılanlar, iyi niyetle hareket edenler, dost, akraba, arkadaş kurbanı olanlar da var, eminim. İyi bir avukatla kendilerini savunacaklar ve gerçeği ortaya çıkaracaklar. Bunun başka bir yolu yok. Gerçek şu ki resmen Sosyal Sigortalar Kurumu soyulmuş.

Bu gerçekten hareketle bir kez daha polis içerisinde oluşturulan özel birimin kurunun yanında yaşı da yakmayacağına inancım tamdır. Biliyorum ki ve umuyorum ki mahkeme süreci hızlı bir şekilde tamamlandığında suçlular içeriye, haklılar eczane ve kliniklerine geri dönecek.

Bu süreçte hükümete de ciddi görev ve sorumluluklar düşüyor. Devlete vergisini ödeyen, sigortasını yatıran tüm vatandaşların, özellikle kronik sorunu olan hastaların hiçbir problem yaşamaması gerekiyor. Devamında ise daha çağdaş, daha kolay bir sistem kurulmalı.

Yaşananlara baktığım zaman, siyasetin de bu süreçte ciddi ihmal ve suçlu olduğunu görüyoruz. Örneğin geçmişte bir çok doktor aranmış, neden fazla reçete yazıyorsunuz diye uyarılmış. Yani denetlenebilir bir sistem neden bu kadar açık vermiş hala aklım almıyor…

Bu nedenle herhangi bir kamu yöneticisinin de ihmali varsa bunun da hesabının sorulmasını istiyoruz. Yok öyle yağma. Sistemi kötü kullandılar diyerek, halk adına maaş alıp denetim görevini yerine getirmeyenlerin süreci seyretmeleri bu halka yapılacak en büyük kötülüktür…