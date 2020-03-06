Haber Kıbrıs Dijital Grup Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Ekmekçi, mülteci sorununa dikkat çekti. Güney Kıbrıs'ta mülteci sayısının 33 bini bulduğunun belirten Ekmekçi, 10 bin civarında mültecinin Türkiye- KKTC hattından Güney Kıbrıs'a geçtiğinin düşünüldüğünü söyledi.

Bölgenin mülteci krizi ile karşı karşıya olduğuna vurgu yapan Ekmekçi, Güney Kıbrıs'ın bu sorunu tek başına aşmasının mümkün olmadığını söyledi.

Ekmekçi, açıklamasının tamamında şu ifadeleri kullandı: "Güneyde mülteci sayısı "bilinen" 33 bin. Kokkinotrimithia ve Küfünye kampları taştı. Acil 10 bin mültecinin "nakliyesi" talebi var. 10 bin civarında mültecinin Türkiye- KKTC hattından Güney Kıbrıs'a geçtiği sanılıyor.

Anastasiadis, "Türkiye bizimle işbirliği yapmıyor" diyor. Muhatabı Mustafa Akıncı. Bilmiyor ki, Türkiye'nin uğraştığı mülteci sayısı 8 milyon ve sayı da hızla artıyor. Mülteci sınır tanımıyor, deniz tanımıyor, siyaseti diplomasiyi hiç tanımıyor. Ve gelenler insan.

Bu konuda, Anastasiadis "AB'ye BM'ye şikayet mektupları" üzerinden diplomasi yürüteceğine... Mustafa Akıncı ile direk bir temas kurmak zorundadır. Türkiye'den talep edilen bir şey varsa, yolu, Türk lider ile muhatap olmaktır. Türkiye'den bir şey talep edilecekse, bir işbirliği zemini yaratılacaksa, Kıbrıs Türk liderliği devre dışı bırakılamaz.

Doğalgaz, enerji politikaları, ekonomi politikaları ve her türlü sosyal zeminden yoksun bırakılan Kıbrıslı Türkler, öznedir. vardır. Buradadır, buralıdır. "Kıbrıslı Türklersiz" bir çözüm hayali varsa Anastasiadis; oturup bir daha düşünmelidir.

İşbirliği; güç birliği, bölgede her alanda huzur ve tabii ki istikrar Kıbrıslı Türklersiz olmaz... Aksi daha çok kaos, daha çok huzursuzluk, daha çok asker, daha çok gemi, daha çok mülteci... Altından kalkmaya bu adanın kaynakları yetmez...

Vakit kaybetmeden Türkiye'ye Suriye'de, "diplomasi" aklı veren sayın Akıncı'nın, Anastaiadis'e "adada diplomasinin ne kadar önemli" olduğunu anlatması gerekir. Aksi, sadece Rumlar değil, hepimiz yaşayarak öğreniyoruz.

Bu bölge artık ortadoğunun sorunlarının göbeğindedir. Satranç tahtasının ortasındadır."

06/03/2020 09:51