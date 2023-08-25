Ekmekçi: Hain içerideyse kapı kilit tutmaz

2 MİLYON DOLARA ÜRETEBİLECEĞİMİZ ENERJİ İÇİN SADECE AĞUSTOS AYINDA RUM TARAFINA 7 MİLYON DOLAR ÖDEYECEĞİZ. BU PARA HEPİMİZİN CEBİNDEN ÇIKACAK. BECERİKSİZLER

BİZ MEMLEKETİ İŞ BİLMEZ, BU ADAYI SEVMEZ, KÜPÜNÜ DOLDURMAKLA MEŞGUL, VAR OLANI KEMİRMEKLE MEŞGUL GÜVELERE EMANET ETTİK. ARTIK NAFTALİN DA FAYDA ETMEZ

Kendilerini KKTC‘deki elektriği Rumların kestiğine inandırdılar, toplumun da buna inanmasını bekliyorlar. Oturdular ve kamuoyuna yönelik bu açıklamayı yaptılar. Üstelik bu açıklamanın ardından savunmaya geçen hatta Rum tarafına lanetler yağdıran insanlar gördük… Tuhaf

Aslında bu memleketin hayır etmemesinin bir nedeni de budur. Körü körüne destek, bitmeyen yalakalık, vatandaşın kendi hakkına sahip çıkmaması, ödediği verginin nereye gittiğini sorgulamaması… Devlet dediğiniz mekanizma insanı için vardır

Devlet dediğiniz mekanizma içerisinde kıymetli olan şey insandır. Vergi ödüyorsunuz, askerlik yapıyorsunuz, her türlü çilesine katlanarak göç etmiyorsunuz. Bunun karşılığında beklediğiniz basit hizmetlerdir aslında. Çünkü bizde imkansız gibi görünen hizmetler dünyanın bir çok ülkesinde basit

İyi bir sağlık hizmeti, tam gün eğitim, temiz bir çevre, güler yüzlü kamu çalışanları, engebeli çukurlu olmayan yollar, yanan sokak lambaları, erişilebilir temiz sahiller, hesap verebilir şeffaf bir kamu yönetimi ve hızlı sonuç alabileceğiniz bir hukuk sistemi. Bu kadar basit

Dönelim tekrar “Rum elektriği kesti” meselesine. Elektriği Rum falan kesmedi. Elektrik zaten yok. İhtiyaç duyduğumuz elektrik ile ürettiğimiz elektrik arasında günlük 70, zaman zaman 100 megavata çıkan bir açık var. Sorun budur. Bu noktada suç kimde?

KIB- TEK organizasyon olarak çökmüş arkadaşlar. Trafolar altyapı olarak çökmüş. Ambarlar malzemesizlikten çökmüş. Personel malzeme bulamıyor. Araç gereç altyapısı çökmüş. İletim dağıtım sistemi çökmüş. Birçok bölge elektrik olsa da altyapı nedeniyle elektriksiz kalıyor

İhaleciler kurumu esir almış, bu kötü altyapıya yeni ihalelerle derman olacaklar. Yakıt ihalesine yaşadıklarımız ortada. O dönem yapılan vurgun Sayıştay raporlarına 12 milyon dolar olarak geçmiş. Ağustos ayında elektriksiz kalmayalım diye Güney Kıbrıs’a ödenmesi gereken miktar 7 milyon dolar

Yeni dostlar, kurumu kötü öğretmişler, elektrik üretmemişler, açığı kapatmak için Güney Kıbrıs’tan kilovat saati 14 TL üzerinden anlaşma yapmışlar. Buradaki maliyeti dört TL. Aradaki fark kilovatsaat başına 10 TL. Yani 2 milyon $’a üretebileceğimiz enerji için 7 milyon dolar ödeyeceğiz

Bu zarar kime yazar? Hepimize. Sanırım anlaşılmayan bir şey yok. Kurum liyakat sahibi olmayan, kurumdan alacağı 30-40 bin TL’ye muhtaç görünen, sürekli olarak ihale takip eden ancak enerji politikasıyla zırnık alakası olmayan bilgisizlere emanet. Sonuç: Rum elektrik vermedi

Bu utanç bize yeter. Bu ülkeyi düşürdüğünüz durum budur. Hiç utanmadan, hiç sıkılmadan, yeni ihalelerden gelecek vurgunları hayal ederek iş takipçilerine bir ülkenin enerji politikasını emanet ettiler. Hepimiz seyrediyoruz. Normal bir ülkede Kıb- Tek vatandaş tarafından 50 kere taşlanmıştı

Ve yine normal bir ülkede, bu kadar başarısız, bu kadar yeteneksiz, ve topluma bu kadar çok sorun yaşatan bir kurumun yöneticileri görevden alınmayı beklemez 50 kez istifa ederdi. Memleket karanlıkta, iş bilmezler, ihale takipçileri, beceriksizler işin başında

Arkadaşlar GÜVE nedir herhalde hepiniz bilirsiniz. Siz fark etmezsiniz ama GÜVE önüne gelen ne varsa kemirir. İşte bizim Kıb- Tek de dahil kamu yapımızın durumu budur. Biz memleketi iş bilmez, bu adayı sevmez, küpünü doldurmakla meşgul GÜVE’lere emanet ettik

Bu saatten sonra bizi bir tek liyakat ve denetim kurtarır . Devletin anayasal kurumları harekete geçecek, namertten hesap soracak. Makam ayırmayacak. Ortalıkta bu kadar çok GÜVE varken, siz istediğiniz kadar naftalin bulun, her tarafa yerleştirin. Hain içerideyse kapı kilit tutmaz. Diyeceğim bu kadar

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