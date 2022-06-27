Ekmekçi: Hangi hadsiz orman arazilerini, yangın evlerini peşkeş çektiyse hesap vermeli

Büyük bir felaket yaşadık. Hepimize geçmiş olsun. 20 bin dönüm alan, 1 milyona yakın ağaç ve maki bitki örtüsü, binlerce doğa hayvanı telef oldu. 4 gün boyunca 4 ülke yangının sönmesi için seferber oldu. Bu felaketten çıkarmamız gereken o kadar çok ders var ki...

Yangın gözetleme ve ormancıların istirahat etmesi için taa İngiliz zamanından yapılan orman evleri ve arazileri peşkeş çekilmiş, onu öğrendik. Bu suçu işleyenler her kimse, on yıllarca geriye giderek hesabı sorulmazsa hepimize yazıklar olsun

Sadece yangının çıktığı orman evi değil, bölgede, zirvede yer alan, tüm alanı gözlemleme yeteneğine sahip ormancı evleri de bazı hatırlı kişilerin dinlence, eğlence yeri olmuş. İddia o ki, siyasilerin de gizli görüşmelerinin yapıldığı yerler burası

Kimsenin bu ülkeyi bu duruma düşürme hakkı yok. Doğa olayıdır, doğal felakettir anlarım. Ancak bu yangının çıkış sebebi belli. Orman arazisinde bir orman evi. Bu Orman evinin etrafını temizlemek için bölgeye getirilen bir dozer. Kaydı- kuydu yok, bakımı yapılmamış.

Yangın alanında da ihmaller silsilesini gördük. Yangın söndürme organizasyonumuz insanüstü çabaya rağmen nerelerde yetersiz kaldı bakmak lazım. Orman dairesinin yeterli araç gereci olmasına rağmen, yetişmiş personel gücü yok. Personel var, güç yok

Bu anlamda da çıkarılması gereken bir ders var. Bu ülkenin kaynaklarını “hatırlı istihdam” için seferber edenler, kime ne iş yapacağını da öğretmeli. Araç gelir hortum yok, su gelir takviye edecek aparat yok. Arazide bütünü çok etkilemese de çok ciddi ihmaller olduğu görüldü

Güzel bir dayanışma sergilendi. Herkes kenetlendi. İsrail’den uçak geldi. Türkiye Marmaris yangınına rağmen gerekli gücü sağladı. Güney Kıbrıs’tan imkanlar seferber edildi. İşin insani yönünü öne çıkaralım, bunun için herkes birbirinine teşekkür etmeli

Bir de bölgenin yeniden yeşillendirilmesi konusunda viddi bir akademik çalışmaya imkan verilmeli. Bu ülkede DAÜ var LAÜ var. Yetişmiş uzmanlar, biriken tecrübeler var. Önümüzde en az 2 yıllık bir süre var. Önce doğa kendini yenileyecek, buna izin verilmeli.

Devamında, arazi didik didik edilmeli. Nereye çam, nereye selvi, nereye harup, nereye zeytin… Neresi ekilmeyecek, neresi boş bırakılacak. Ney hangi dönemde ekilecek? Öyle bir çalışma olmalı ki, önümüzdeki süreçte en ufak bir tartışma olmamalı. Yeniden ayağa, bilimle kalkmalı

Kıb- Tek ciddi bir çöküş içerisinde. Ödediğimiz fatura katlanırken, kurum yönetilir olmaktan çıktı. Bir taraftan AKSA’ya, “daha çok üret” diyor, diğer taraftan da AKSA’dan tanker tanker yakıt almak için operasyon yapılıyor. Bu fatura daha da kabarıyor

Kıb- Tek’te yapılması gereken belli. Sıfırdan bir enerji organizasyonu. Bunun için de uzman ekipleri, ülkenin fiziki durumundan 50 yıllık enerji ihtiyacına kadar bir planlama ile yolu çizmeli. Siyaset eliyle çizilecek yol bu kadar. Gemi yok, yakıt yok, kurum çökmüş, faturalar ise ödenemeyecek kadar pahalı

8.45’de yayındayız. Ben bu ülkenin insanı ile bir kez daha gurur duydum. Sadece doğaya sahip çıkılmadı. Bu ülkeye sahip çıkıldı, bu ülke için kenetlenildi, adeta yurt savunması yapıldı. Bunun değerini bilelim, bu ülke insanını bölmeyelim. YORUMLARINIZI BEKLİYORUM. GÜNAYDIN…

Fotoğraf: Seda Ahiskal

Bu habere tepkiniz:



27/06/2022 08:19