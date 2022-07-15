Ekmekçi: Hekim-hasta ilişkisini bozdunuz, yeniden tesis edin

Pandemi, ne bizde ne de dünyada henüz bitmedi. Ülkemizde de günlük rakamlar, resmi devlet kayıtlarına göre, 350- 400 arası. Her gün. Ve hatırlatayım, son 15 günde, 3 kişiyi de Covid kaynaklı kaybettik. Dolayısı ile, pandemi bitmediği gibi, sinsi sinsi de yayılıyor

Ne bitti? Hasta- hekim ilişkisi bitti. Uzun süredir bunu söylüyorum. Sayın Sağlık Bakanına göre, “gazeteci halkı kışkırtıyor”… Cevabını buradan vereyim, “halk beni kışkırtıyor…” Telefonum durmuyor da ondan.. Bu ülkenin yaşlısı, maalesef Covid olduğunda hekime ulaşamıyor

Bakanlık diyor ki, “acile başvurun…” Doğrudur, insanların başvuracak bir yerleri var. Ama orada, doktor ve hemşireler temkinli. Neden? Çünkü acile bin türlü hasta geliyor. Bu nedenle temas engellenemiyor, doktor ve hemşireler dahil, pozitif oluyor, bulaş yayılıyor

Dün, 79 yaşında, 45 yıl bu devlete hizmet etmiş, 40 derece ateşle acile ambulansla gönderilen bir insanımızın feryadını dinledim, kendisinden. Acildeki, “bulaş riski” nedeniyle 4 saat sedyede yatmış, bir yatak bulunamadı. Bu bir örnek. Onlarca benzer şikayet var

Bir devlet, bir bakanlık, kurulu düzeni niye bozar? Benim söylediğim basit. Hekim- hasta ilişkisi Covid bağlamında bozuldu. İnsanlar pozitif, artık parasını ödeyio kliniklere gidiyor, özel hastanelere gidiyor, ya da devlete hiç haber dahi vermiyor

Acil Durum Hastanesi, “acilmiş” gibi göz ve üroloji servilerine devredildi. Buna ben de destek verdim. Neden? Çünkü kocaman hastanede yataklar boş ve vaka da yoktu o dönem. Şimdi var. Sistem yeniden dizayn edilmeli. Üstelik, göz ve üroloji oradan alınmadan sistem kurulabilir.

Nedir istenen? Hasta, acile falan gitmeyecek. Yetişmiş, sayıları da yeterli olan doktor ve hemşireler için, yatak kapasitesi de olan bir bakım- tedavi merkezi gösterilecek. Sadece pozitif hastaların başvuracağı bir merkez. Olması gereken bu.

Bunu yapmamakta direnen ve ısrarla, inatla şu anda sistem olduğunu ve sorunsuz işlediğini söyleyen bakanlığı, bakanı, bakanlık yetkililerini anlamakta zorlanıyorum. Üstelik, bunun için Acil Durum Hastanesi’nde kurulan sistem, boş duruyor. Bu kararı almak zor mu? C blok boş…

Neden bu konuda ısrarlıyım? Rakamları hatırlatmakta fayda var. Haziran ayı başında rakamlar artmaya başladı, Temmuz ortasında günlük 400 vaka sınırına gelindi. 29 Haziran- 5 Temmuz tarihleri arasında 1, 6- 12 Temmuz tarihleri arasında ise iki kişi Covid 19 nedeniyle yaşamını yitirdi

Ve, 1- 8 Haziran tarihi arasında günde ortalama 39 vaka varken, 8- 14 Haziran tarihleri arasında 44 günlük vaka ortalamasına ulaşıldı. 15- 21 Haziran tarihleri arasında 122 vaka, 22- 28 Haziran tarihleri arasında ise günlük oran 214 vakaya çıktı. Şimdi ise ölümler de başladı

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15/07/2022 08:40