Ekmekçi: Henüz resmi bir corona virüsü tespiti yok!

Haber Kıbrıs Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Ekmekçi ülkeden günden olan corona virüsü ile ilgili açıklama yaparak halka “kendimizi yıpratmayalım” çağrısında bulundu.

Henüz resmi bir tespit olmadığına dikkat çeken Ekmekçi, olmayan bir şey üzerinden kendi kendimizi yıpratmamamız gerektiğini vurguladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin turizm ve eğitim sistemi sayesinde biraz ayakta durabildiğinin altını çizen Hüseyin Ekmekçi “Aman diyorum. Aman...” dedi.

Öte yandan Başbakan Ersin Tatar’ın da gönderinin altına beğeni koyduğu dikkatlerden kaçmadı.

İşte Hüseyin Ekmekçi’nin gönderisi;

23/02/2020 11:19