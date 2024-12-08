Ekmekçi: Hepimizin hayatına ne güzel dokundun…

Haber Kıbrıs Genel Müdürü Hüseyin Ekmekçi, sosyal medya hesabından Kıbrıs Türk Spor Basınının duayen ismi, uzun yıllar futbol hakemliği yapan Fevzi Beyar'ın acı haberinin ardından paylaşımda bulundu.

İşte o paylaşım;

"HOŞÇAKAL AMCA…

Boşuna “amca” demedik.

Baba yarısı gibiydi bize…

16-17 yaşında geldiğimiz Lefkoşa’da bize kol kanat geren, evini açan, parasını paylaşandı…

Benle paylaştı.

Hiç unutmam, ödemem gereken bir ceza vardı ve maaş 20 gün uzaktaydı.

Hakemler derneğindeydi, gittim. “Amca, şu kadar paraya ihtiyacım var, gidecek kimsem de yok” dedim.

6 adet, 20 Kıbrıs Lirası uzattı.

4 adet yeterdi oysa…

“E ay sonuna kadar da aç kalma yahu…” demişti.

90’lı yıllarda maçlara gitmenin en keyifli haliydi mesela…

Güzelyurt’ta Şah’ın kebabını ilk amcamla yedim…

Aslanköy’de durup küp kebabı yemek, 2-3 haftada bir Amcamla güzeldi.

Hesap falan da ödemezdik, yanlış anlamayın. Ödetmezdi de…

Beyarmudu’na beni götüren, orada futbol oynamamı sağlayan da amcamdı…

Askere gideceğim, bir gece önce Alaniçi’ne geldi… Hem masamızı paylaştık, hem harçlığımı sıkıştırdı…

Aramızda şu bulanmadı hiç…

Defalarca güneyde inanılmaz maçları izlememizi sağlayan da amcamızdı… anında organizasyon…

Önder’im de defa defa bizimleydi, amcasıydı çocuklarımın da…

Yaşımız ilerledi, evlendim. Suna ganablam ile birlikte Gülsev de yanımızda tatillere gittik. Trabzon’a gittik mesela…

Anlatmakla biter mi?

Son 6 ayda, 2 kez meyhaneye de gittik, biliyormuşuz gibi. Keyifle yad ettik her şeyi…

Geçtiğimiz hafta, hastenede ziyaret ettim.

Veda eder gibiydi. Yanına oturdum, elini öptüm…

“İyi ki varsın amca, iyi ki seni tanıdık çocuk yaşta” dedim.

“Helal olsun oğlum” dedi… Hatta oradaki hemşire, “amcanız mı, yani babanızın kardeşi mi?” Diye sordu…

“Öyledir” dedim, hiç ötelemedim.

Hastalık süreci hızlı oldu, yaşama veda edişi de…

Eşi Şuna genablam, kızları Zehra Beyar ve Seran Çiçek gibi baktılar…

Aytug Turkkan; her anından hepimizi haberdar etti. Sabır dilerim, hepinizin başı sağolsun, başımız sağolsun…

Ve şimdi İstanbul’da, bu kötü haberi aldım.

Hiç kuşkusuz yarın son görevimizi yapacağız.

Ve asla unutmayacağız amca…

Bize yaşattığın her güzel an, ilk, kol kanat germe, yanımızda olma için sana ne kadar minnet duysak az…

İyi ki varsın, vardın…"