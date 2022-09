Ekmekçi: Her atanan maalesef oyunun içinde

Maalesef ülkenin yönetimi ile ilgili son dönemlerde, “ihale takipçileri” ile başımız dertte. Elbette her ihale takipçisi tuttuğunu koparamıyor ama, bu umudu veren ihale takipçileri işadamlarından “yüklü” bir emeklilik harcı alabiliyor.

UBP’nin içinde bulunduğu buhran, devlet işlerine “liyakat” sahibi bürokratlarla devam edememesi, YDP ve DP’nin UBP’yi adeta abluka altına alması, iktidarla tehdit etmesi, hükümetin büyük ortağı gibi davranmaları, ülke için ciddi bir sorun

Bu memleketi zerre kadar sevenler, son gelişmelerden oldukça rahatsız. Kaynak var, Türkiye’den savunma giderleri dışında gelen bir kaynak yok, biz kendi kaynağımızı yarata yarata ilerliyoruz. Sadece bu gerçeği kabul etsek memleket düzelecek

Ne olacak? Vergi sistemine uzman eller değecek. Adalet öne çıkacak. Kaynaklar sadece maaşa değil, artırılarak doğru yatırımlara da gidecek. İddia ediyor ve söylüyorum, daha önce de söyledim: Sadece vergi dairesinin üzerindeki siyaset baskısı kalksın, bu ülke mali olarak düzlüğe çıkar

Düşünün, en büyük gelir kaynaklarından birisi tapu, orada vezneler aktif çalıştırılamıyor. Her gün yapılan tapu işlemleri ile bekleyen tapu işlemleri arasındaki denge, bekleyen tapu işlemlerinden yana. Devlet işlem yapamadığı için kaynak yaratılamıyor

Lapta- Mağusa Marina ihaleleri, 4.5- 5 G ihaleleri, BTHK’da olanlar, yol ihaleleri, Kıb- Tek’teki ihaleler ilk etapta aklıma gelenler. Sıfır icraatla ilerleyenler, sadece ve sadece ihalelerle gündem oluyor. Ve ne yazık ki, bu demokrasi ülkesi, bunları normalleştirdi, savunanlar bile var

Eskiden, kamuda yapılan yolsuzluklar, arsızlıklar, ihmallerle ilgili en ufak bir haber, en ufak bir rapor, belge ortaya çıktığı zaman, değil oradaki amir* müdür, bakan utanırdı, bakan giderdi. Şimdi, arsızlığı savunmak için herkes sıraya giriyor. Bunun sebebi UBP’nin ülke yönetimine sahip olamaması

Son skandal nedir bilir misiniz? Kıb- Tek’teki durum. Hüseyin Paşa’yı kişi olarak severim. Ama kamuda bir kurumu yönetecek ehliyete sahip değildir. Aidiyeti UBP’yedir, görevi de her UBP iktidarı döneminde iş takipçiliğidir. Bir grup UBP’li sadece bu işi yapar

Sen, 8 milyar TL bütçesi olan, ayda 500 milyon TL geliri (ki bu ay düşecek) 700 milyon TL de gideri olan kurumun başına, Hüseyin Paşa’yı ata. Kurumdan çıkmasına rağmen, Hasan Akyiğit’le kavga ettik, işi ihale takipçiliği dedik. Şimdi olana bak…

Dün akşam istifa etti Akyiğit. Kimle? Genel Müdür ile birlikte. Neden? Genel Müdürü kendisinden habersiz görevden almışlar. Genel Müdür dediğin vekalet, bir gün daha o görevde kalırsa, emekliliğine yansıyacak artış ve ikramiyesindeki yüklü artışı bu halk ödeyecek

Üsteli,k, 89 günde o müdür en ufak bir fark yaratmadı. Sorumluluk almadı, risk almadı. Birinin atanması gerekirdi, atandı. Biri lazımıdı müdür oldun, oldu. O kadar. Son 90 günde en büyük ihale vurgunları yaşandı, kurumu korudu mu? Hayır.

Yerine tartışılan isimlere de bakıyorum, gene iğreniyorum. Efendim tüzük varmış da lazımmış ille “falan” olsun. E o falana bakan, her vurgunda, her dolandırıcılıkta, her Sayıştay raporunda, her problemli mal alımında imzası var. Zerre utanmazsınız ama?

Batmış, ayda 10 milyon dolar zarar eden Kıb- Tek’i ihale takipçisi yönetim kurulu üyelerine ve her ihalede kurumun çalınması için imza atan müdürlere emanet ediyorlar. Her atanan maalesef oyunun içinde.

Bu habere tepkiniz:



01/09/2022 08:29