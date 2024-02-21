Ekmekçi: Hükümet spor olsun diye yeni sosyal konut müjdesi veriyor

STERLINE ARTIK 40 TL DİYEBİLİRİZ. BU ŞARTLARDA ORTA GELİRLİ GENÇLERİN KKTC’DE EV SAHİBİ OLMASI İMKANSIZ, KİRADA OTURMALARI İSE ZOR!

HÜKÜMET SPOR OLSUN DİYE SÜREKLİ YENİ SOSYAL KONUT MÜJDESİ VERİYOR. ORTADA BİR İCRAAT GÖREN VAR MI?

Dünyanın 80 farklı ülkesinden gelerek burada ev sahibi olanlarla ekonomi ciddi şekilde fayda sağlıyor. Emlaka ilginin artması, fiyatları yukarı çekerken ev sahibi olmayı da giderek daha zor hale getiriyor. Sadece ev sahibi olmak değil, neredeyse kirada oturmak da zorlaştı

Üstel hükümeti, uzunca bir süredir, sosyal konut müjdesi veriyor. Sosyal konutların KKTC vatandaşı gençlere ucuza verileceği, uzun vadeli düşük faizli banka kredileri ile desteleneceğini açıklayıp duruyor. Sosyal konutlar ne zaman, nerede başlayıp bitecek henüz

Tapu devir tüzüğünde yapılan değişiklikle, oluşturulan bir kalemde yaklaşık 675 milyon TL birikti. Ülkemizde satılan her ev, gençlerimizin ev sahibi olabilmesi adına bir kaynağın da alt yapısını oluşturuyor. Gelin görün ki, yer, mekan, maliyet, kredi şekli henüz belli değil

Ülkemizde yaşayan dört çocuklu bir ailenin, geliri eğer 150-200 bin Türk Lirası arasında değilse, o ailenin ev sahibi olması da neredeyse imkansız hale geldi. Devlet desteği olmadan, bu ülke gençlerinin ev sahibi olması mümkün değil. Hele günümüz piyasasında imkansız.

Güney Kıbrıs’ta da emlak sektörüne ciddi bir ilgi var. Üstelik güneydeki emlak fiyatları bizim ülkemize göre çok daha pahalı. Vadeler bizdeki kadar uzun değil, aynı zamanda kira gelirlerinin evin fiyatına denk gelmesi bizdeki gibi 10-12 yıl da değil… Çok daha uzun süre gerekiyor

Güney Kıbrıs bir sorun daha yaşıyor. Bizim ülkemize toplu para çok daha kolay geliyor. Güney Kıbrıs’a büyük para getirmek artık çok zor. Aynı zamanda ülkemizde vadeler uzun olduğu için, bir ev sahibi evinin borcunu bitirmeden yüksek kira gelirine de sahip oluyor.

Güney Kıbrıs’a oranla, KKTC’den ev almak son derece daha yüksek bir avantaj içeriyor. Emlak sektöründeki bu gelişim, ülkemizde olduğu gibi, Güney Kıbrıs’ta da ev sahibi olmayı oldukça zorlaştırdı. Yani, bırakınız dar gelirliyi, orta gelirli bir ailenin ev sahibi olması ada genelinde imkansız.

Tablo ortada. Haliyle gençler de kiraya yöneliyor. Ortalama kira 300 sterlin, yani 12 bin TL… Asgari ücretin yarısı. Eskiden 300 sterlin taksitle ev sahibi olunabilirdi, şimdi bu da imkansız hale geldi. 2 odalı bir evin maliyeti 60 bin sterlin… Banka taksit miktarı 700 sterline geliyor

Adanın her iki tarafında da yoksulluk sınırı veya biraz üzerinde geliri olan herkes ciddi anlamda konut edinme sorunu yaşıyor. Kirayla barınma sorununu çözenler ise beslenme hakkı ve sosyal hayatlarından ciddi oranda vazgeçmek zorunda. Pahalılık ve enflasyon ise artarak devam ediyor

Güney Kıbrıs’ta ev sahibi olanların nüfusa oranı %69,6. Avrupa Birliği ortalamasında bu rakam çokta arzu edilen bir nokta değil. Az. Bir şey daha var. Güney Kıbrıs’ta ev sahibi olan ailelerin yüzde 37.5’inin konutu ipotek altında ve bankalara yüksek borçları bulunuyor.

Adamın her iki tarafında da gözle görülür bir zenginlik var. Lüks arabalar, araba yüksek binalar, afilli villalar, conconlu mağazalar… Ama kime? Vatandaşın önemli bir bölümü bu şaşaalı hayatın dışında ve barınma hakkına dahi ulaşamıyor.

Hükümet, spor olsun diye, haftada bir sosyal konut müjdesi veriyor. Vatandaşın hangi parayla bu sistemde ev sahibi olacağı, bırakın tapu sahibi olmayı, nasıl kirada oturacağı dahi muamma. Siyaset süslü laflarla yokuna devam ededursun, vatandaşın yaşadığı sıkıntı daha da büyüyor.