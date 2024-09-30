Ekmekçi: Hükümetin ihaleler üzerinden oyunları devam ediyor

GÜNGÖR ÇÖPLÜK İHALESİNDE HEM AYRIŞTIRMA, HEM DEPOLAMA HEM DE ALIM GARANTİLİ ENERJİ ÜRETİMİ İÇİN ULUSLARARASI İHALEYE ÇIKILDI. ŞARTNAMEYE YERLEŞTİRİLEN MADDELERLE KIBRISLI TÜRK İŞADAMLARININ İHALEYE KATILMASI ENGELLENDİ

BUNU YAPAN HÜKÜMET VE ORGANLARI… KENDİ İNSANINI BU DENLİ DIŞLAYAN BİR YÖNETCİ GRUBU GÖRDÜ MÜ BU TOPRAKLAR? EMİN DEĞİLİM. İKTİDARDA KALMA UĞRUNA ÜLKEDE HEM MANEVİ HEM MADDİ NE KADAR DEĞER VARSA YOK EDİLİYOR… YAZIKLAR OLSUN… VİCDANI OLAN BU İHALEYİ HEMEN İPTAL EDER, VARSA…

Hükümetin ihaleler üzerinden oyunları devam ediyor. Tarihin hiçbir döneminde kendi halkına bu kadar uzak, sorunları görmezden gelen, vatandaşı umursamayan bir hükümet daha geldi mi, emin değilim. Her olayda bu acı gerçek tokat gibi yüzümüze çarpıyor…

Güngör Düzenli Katı Atık Depolama Tesisi ihalesi tamamlamak üzere. Öyle bir şartname hazırlanmış ki, tek düşünce “bu ülkenin sermayesini nasıl ihaleden uzak tutarız” üzerine kurulmuş. Yememişler, içmemişler tek bir Kıbrıslı Türk’ün dahi ihaleye katılamaması için gerekli önlemleri almışlar

Resmen hükümet tarafından Kıbrıslı Türk işadamları saf dışı bırakılmış. Şartnamenin ülkemizde yazıldığına beni kimse inandıramaz. Belli ki şartname Türkiye’de hazırlanmış, ihaleyi kimin alacağı kararlaştırılmış, maddeler ona göre düzenlenmiş, bizim safların önüne konulmuş

Hiç itiraz etmemişler, aynen gelen şartnameye evet demişler. Başka izahı yok… Yahu bir hükümet kendi ülke insanını herhangi bir ihaleden dışlar mı? Açıp okumaz mı? Rahatsız olmaz mı? Hayır “bunu yapamayız” demez mi? Hiçbirini yapmadılar, kendi halkına hakareti tercih ettiler

Ülkemizde entegre bir çöp yönetimi yok. Her yer pislik içinde. Oysa dünyada çöp gelişen teknoloji ile birlikte ekonomik bir değer. Hem geri dönüşüm, hem de enerji üretiminde çöp artık dünyada son derece kıymetli. Ülkemizde de yapılması gereken bu…

Yola bunun için çıkmışlar ama yıllardır Güngör Çöpü üzerinden hükümetin birilerine rant sağlama alışkanlığı devam ediyor. Bir taraftan bu çağa uygun olmayan depolama üzerinden Çöplük alanı mahvedildi, diğer yandan bu işlemi yapanlara senelerdir büyük paralar ödeniyor…

Peki şimdi yapılmaya çalışılan ne? Şartname üzerinden adrese teslim bir ihale tamamlanmak üzere. Şartnameye iki madde konulmuş. Birincisi ihaleye katılan şirketin ödenmiş sermayesi 75 milyon Türk Lirası olacak. İkincisi de benzer büyüklükteki bir çöplük ve enerji tesisini işletmiş olacak

Bu iki maddeyi koyduğunuz anda zaten kendi ülkemizdeki iş insanlarını devre dışı bırakıyorsunuz. 75 milyon ödenmiş sermaye büyüklüğüne bir araya gelerek ulaşmak mümkün. Neyse, itirazlar üzerine bu 25 milyona düşürülmüş... Peki ikinci şart nasıl yerine getirilecek? İşte adrese teslim operasyon burada başladı. Memlekette başka çöp alanı mı var?

Yetmemiş iki engel daha çıkarmışlar şartname ile... Ülkede çöpü belediyeler topluyor, enerjiyi ise Kıb- Tek ve AKSA üretiyor. Şartnameye ne koymuşlar dersiniz? "İhaleyi alacak şirketin çöp toplama ve çöpten enerji üretmesi şartı..." Kibarca yerli yatırımcıyı kenara ötelemişler. Mümkün değil, yerli bir yatırımcı bu ihaleye katılamaz...

Aylardır ihaleyi kimin alacağı belli. Beni üzen ülkeyi yönetenlerin kendi insanını bu denli dışlayacak kadar gözünün dönmüş olmasın. Yani Türkiye Cumhuriyeti’ni yönetenler işi gücü bıraktı, buradaki kıytırık bir çöp ihalesini kimin alacağıyla mı uğraşıyor?

Beni kimse buna inandıramaz. Bir hayle işgüzar bir araya gelmiş, siyasetten makamını korumak için her şeyi yapmaya hazır, kendi halkını sevmeyen, bunun için kendi halkına zulmetmekten geri durmayan iktidar mensuplarını belli ki birileri kafalamış…

Oturup kafa yormuşlar, “şartname üzerinden nasıl Kıbrıslı Türkleri saf dışı bırakırız?” Yukarıda saymış olduğum iki maddeyi şartnamenin içerisine yerleştirmişler. “Kıbrıs’ta Türkler yapamaz” üzerinden bir dünya kurmuşlar, tüm ihalelerde de bu mantıklı hareket ediyorlar

Son derece basit aslında. Devlet talep eder iş insanı onu yapabilecek yöntemleri geliştirir. Böylelikle yerli iş insanı gelişir. Oysa biz de kendine güvenmeyen, makamından korkan fıstık siyasi anlayış kendi halkını küçük görmeye ve ekonomik olarak, güç olarak devre dışı bırakmaya devam ediyor