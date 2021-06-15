Ekmekçi: Hükümetin tek icraatı, bakanlıklara yapılan sözleşmeli alımlar ve partizanlık

Yapı artık vatandaşa hizmet etmiyor. Hükümet yapısı ise, duvara toslayıp, dağılarak yere düşeli çok oldu. Ortada bir takım çalışması yok. Memleketin en çok yönetilmeye ihtiyaç duyduğu dönemde, kavga var, rant var, dağılma var, yok oluş var

Hükümetin tek icraatı, bakanlıklara yapılan sözleşmeli alımlar ve partizanlık. UBP Kurultay hesabı yapıyor. YDP, Zaroğlu’nun boşluğunu, DP baraj altında kalmama hesaplarını bitiremedi. Ve bu hesap pahalı, vatandaş ödüyor. Nasıl mı?

Bir araya gelip icraat yapamıyorlar. Bir araya toplanıp yasa geçiremiyorlar. Bir araya gelip topluma güven veremiyorlar. Bakanlar Kurullarında uzlaştıkları tek konu, maliyeti kişi başı 20 bin TL sınırında olan ballı “danışman” sözleşmeleri. Tekmili birden…

Bütçede para yok. Bütçede gelir yok. Bütçede maaş ödeyecek para yok. Bütçede sosyal devlet olmayı gerektirecek kaynak yok. Şimdi, kayıtlı ne kadar iş yeri varsa, hepsinin üzerine “vergi” için gidiliyor. Dürüst olmak bir kere daha bu topraklarda suç

Kayıt dışı olanın üzerine gidilemedi… Kara paranın üzerine gidilemedi. Kaçak yapılaşmaların üzerine gidilemedi… Kaynağı belirsiz paralarla zenginleşenlerden hesap sorulamadı. Adil vergi düzenlemesi için yasa yapılamadı. Geriye ne kaldı? Kayıtlı esnafa saldır

Hükümet dün de meclis gündemine getirdiği yasaları geri çekti. Neden? İktidarı destekleyen iş takipçi vekiller var ya? Başbakan işte onlara güvenemedi. Ve halen daha, “hadi seçime” diyemedi. Kürsüye çıktı, “E madem yasaları geri çekeyim” dedi. Öylesine çaresiz, öylesine yetkisiz

Israrla bu yapı devam ediyor. Özel sektör can çekişiyor. Memurun maaşından kesiliyor. Özlük hakları budanmak isteniyor. Hayat daha pahalı olurken, Kıbrıs Türk halkı daha da fakir oluyor. Pandemiyi bu kadar iyi yönetip, bu kadar fakirleşen başka ülke var mı?

Siyaseti iktidar kavgası olarak görenler, siyasette seçim kazanmayı tek başarı kriteri olarak görenler bir kez daha oturup düşünmeli. Soru şu: 3.5 senede biz bu topluma ne verdik? Bu sorunun cevabını verenler, muhakemesini yapanlar özür dileyip

3.5 senede tüm partiler iktidara geldi. 2 vekili olanda 20 vekili olan da. Bağımsız olan da, partisine küsüp köşeye çekilen de… Kimse mi kendini sorgulamıyor? Bir toplumu yok etmek isteseniz, daha farklı davranamazsanız

Anlamıyorum, anlamaya çalıştıkça da canım acıyor. Toplum hızla dibe vururken, birileri koltuğunun altında dosya, oğlu, arkadaşı, yandaşı için iş takibi yapmasını aklım almıyor. Buna izin verenleri ise, umarım bu toplum sandıkta yargılayacaktır.

Tuzu kurulara meydanı boş bırakmayalım.

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15/06/2021 08:08