Ekmekçi: İki gariban öldü. Utanan, üzülen, sorumlu arayan var mı?

ZİHİNSEL ENGELLİ İKİ KARDEŞ JENERATÖR DUMANINDAN ZEHİRLENEREK ÖLDÜ. ÇÜNKÜ ELEKTRİKLERİ YOKTU. BU AYIP BU DEVLETE YETER Mİ? UMURLARINDA DAHİ DEĞİL

ENGELLİNİN, YAŞLININ, ŞİDDET GÖRENİN YANINDA OLMAYAN DEVLETİ YÖNETENLER , BİR ZAHMET MİLLİYETÇİ NUTUKLAR DA ATMASIN. İKİ GARİBİ KORUMAKTAN ACİZ BU SİSTEMDE GÖKKUBBE AŞAĞI İNSİN...

Bir garip öldü diyeler

Üç gün sonra duyalar

Soğuk suyla yuyalar

Şöyle garip bencileyin

Yeni Erenköy’de iki garip kardeş dramatik bir şekilde hayatını kaybetti. Polis bülteninde üç satır yer aldı, bir çok gazete ön sayfasına taşımadı. İnternet sitelerinde de hızla kayıp gitti haber. Oysa, öyle bir olay ki, Başbakan kriz masasını bu ölüm için toplasa yeridir

Kemal ve Halil Yıldızçoban. Yıllar önce “Mağarada yaşayan kardeşler” olarak gündeme gelmişlerdi. Bağır- çağır, bir konteyner ev yapıldı iki kardeşe. Bir araziye bırakılan konteyner eve yerleştiler. Ama gelin görün ki elektrikleri yok, hiç olmadı, hiç bağlanmadı

Devlet “sosyal devlet” olamadığı gibi, belediye de sosyal belediye olmadığı için, hem garip, hem de öksüz kaldı Yıldızçoban kardeşler. Paraları yok, işlerini takip edecek dayıları yok, akılları kendilerine malik değil zaten. Öylece kalakaldılar.

Soğuk hava bastırdı tabi. Bütün memleket yağan yağmura, sağda solda biriken suya taktı kafayı. Devlet garibanı unuttu, hoş hiç de hatırlamadı. Hiçbir sistem de farkında değil. Sosyal Hizmetler Dairesi zaten var ama yok. Haliyle zihinsel engelli iki kardeş kendi başlarının çaresine baktı

Donmamak için, jeneratör çalıştırdılar. Jeneratörü de kendilerine hibe edilen ama elektriği bağlanmayan konteyner evin içine aldılar. Çubuklu sobalarını da yakıp, uyumaya daldılar. Jeneratörden çıkan zehirli duman, sonları oldu. Uyudular, bir daha uyanmadılar…

Böyle devlet mi olur arkadaşlar? Böyle ülke mi olur? 18 yaş üstü engelli vatandaşların sığınacağı devlete ait tek bir yaşam evi yok. Halil ve Kemal kardeşleri devlet unuttu. Onlar gibi onlarca zihinsel engelli vatandaşımız gibi… Devletin umurunda bile değiller

Eğer bir devlet, zihinsel engelli vatandaşlarını koruyamıyorsa, kendi kaderlerine terk ediyorsa, önemsemiyor, korumuyor, kollamıyorsa, Gökkubbe aşağı gelsin, memleket de yansın yıkılsın. Garibanına, engellisine adil olamayan bu yapı, kimin için var?

Kimin için olduğu ortada. Torpilli, partizan, hatırlı ne kadar insan varsa, kamudan her istediğini alabiliyor. Nerde bir gariban, yoksul, yalnız, muhtaç insan varsa, ezilip elenmeye, eriyip yok olmaya mahkum ediliyor. Devlet muhtaçtan yana değil, maalesef

En kötüsü de, hayat hiçbir şey olmamış gibi devam ediyor. Sosyal Hizmetler, sağlık bakanlığı sorgulanıyor mu? Hayır. Başbakanlık kriz masası, aslında bu gündemle toplanmalı. Neden? Nasıl? Bu soruların cevapları aranmalı. Sorumsuz sorumlular ortaya çıkarılmalı

Son bir ayda Erenköy’de mesela, kaç kişiye torpil yaptı Kıb- Tek? Belediye hakkı olmadığı halde, kaç kişiye imkanlarını seferber etti? Tüm Erenköy halkı biliyor. Şimdi herkes, “ah, vah, gitti zavallılar” falan deyip duruyor. Oysa, çok basit bir talepleri vardı devletten: Elektrik

O konteyner evin elektriği olsaydı, iki gariban kardeş zehirlenip ölmeyecekti. İşin özeti budur. Ama garibanın devleti de olmuyor, milleti de. Öldüler işte. Şimdi herkes rahat edebilir. Yıkadılar, gömdüler. Geriye ah ve vah kaldı, bir de varsa eğer, vicdanlarda derin pişmanlık

Garibana bulunmayan devlet, muhtaca elektrik veremeyen Kıb- Tek, vatandaşın yanında olmayan devlet kurumları, belediye. Yaşlının yanında değilsiniz, garibanın yanında yoksunuz. İnsan ister istemez üzülüyor. İki gariban öldü. Utanan, üzülen, sorumlu arayan var mı?