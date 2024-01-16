Ekmekçi: İki haftaya kalmaz, 1 kilo pirzola bin TL’yi bulur

ET FİYATLARINDA YAŞANAN KAOS BU MEMLEKETİN AYNASIDIR. NASIL OLSA NE VATANDAŞI NE DE İŞLETMELERİ DERT EDİNEN BİR DEVLET YOK. POLİTİKA NET: SALDIM ÇAYIRA MEVLAM KAYIRA

PAHALILIK GİDEREK ARTIYOR. BU AY MAAŞ ZAMMINA SEVİNENLER GELEN AY ENFLASYONA YENİK DÜŞECEK. GERÇEKTEN BU ÜLKEDE YAŞAYAN HERKESE YAZIK. SUÇUMUZ NE?

Pahalılıkta gelinen seviye artık vatandaşın mücadele edeceği seviyeyi çoktan geçti. Yine bir zam sarmalı ve yine bir enflasyon canavarının pençesindeyiz. Sorunun çözümü ekonomik akıldır. Maalesef uzunca bir süredir hükümet ekonomik akılla tek bir icraat yapmadı

Maaşları artırmanın vatandaşa en büyük iyilik olduğunu düşünen, aslında nasıl bir kötülük yaptığının farkında değil. Örneğin hükümet yetkilileri asgari ücret ve kamu çalışanına yapmış olduğu artışla övünüyor. Peki piyasadaki pahalılık?

Türk Lirası kullanımından kaynaklı ciddi bir fakirleşme yaşıyoruz. Bu açığı kapatmak için sürekli maaşlara zam ve sürekli olarak piyasada pahalılık yaratılıyor. Bu girdap içerisinde vatandaşın alım gücü inanılmaz bir şekilde düşerken, sektörlerde birbirine giriyor

Son örneği hayvancılar ve kasaplar. Örneğin hayvancılar kasapların bire alıp beşe sattığını savunuyor. Yani kuzu kilosu 130 TL’ye kasaba veriliyor. Kasapta kuzu pirzola 650 TL. Bu tabloda hayvancı kasabı, kasap hükümeti suçlayıp duruyor

Örneğin hayvancı elektrik ve akaryakıt girdisi, sürekli daha pahalı olan yem, eğer yanında çalıştırdığı biri varsa onun maaşı, veterinere ödenen ücretler falan derken büyük bir para harcıyor. 30 büyükbaş hayvani olan bir kişi günde en az 1000-2000 TL harcamak zorunda

Bu maliyetlerle iş yapabilmek oldukça zor. Üstelik ülkemizdeki ağılların önemli bir bölümü küçük işletme. 50 ve üzerinde büyükbaş hayvancılık yapan işletmelerin maliyetleri çok daha fazla. Bu nedenle bir çok ağıl kapanıyor üretim hızla tekelleşiyor

Küçükbaş hayvancılıkta sorunlar daha büyük. Daha büyük bir emek ve daha büyük bir çaba gerektirir. Ötesinde coğrafi tescil nedeniyle bizim küçükbaş üretime daha çok ağırlık vermemiz gerekir. Bunun bir ülke politikası olması gerekirken, ortam darmadağın

Kasaplar açısından da süreç çok da iyi değil. Kimisi market içerisindeki kasaplardan şikayetçi, kimisi hayvancıların çok para istediğinden. Dahası var. Elektrik parası personel gideri, ve her zaman gerekçe gösterilen bütün hayvanın işe yaramayan, paraya dönmeyen kısımları

Gelinen noktada hep aynı şeyleri yaşıyoruz. Bugün bir çok eve yukarıda saydığım tartışmalar gerekçesiyle et girmiyor; gerçek anlamda söylüyorum. Girmiyor. Yapılan tartışmaların tüketiciye hiçbir faydası yoktur. Bir denetim mekanizması olmadığı için fiyatlar daha da artıyor

İşin bir de ekonomik kısmı vardır. Eve almazsanız olur biter, ancak otel- restorantlar büyük bir açmaz içerisindedir. Yaşanan bu krizin ülkede pahalılığa yansıması çok daha fazladır ülke olarak bunun altından kalkmak neredeyse imkansız gibidir

Her halukarda üretim ve hizmet sektörüne yansıyan pahalılık, işsizlik ve kaostur. Hükümet bu tartışmaların neresindedir? Hiçbir yerinde. Tarım Bakanlığı’nın böyle bir derdi var mı? Yok. Arada bir verilen teşvikler dışında, planlama ve organizasyon maalesef sıfır

Hayat daha pahalı, emek daha ucuz. Büyük bir kaos. Bize kalan ise içi boş, süslü laflar. Bu mantıkla devam edersek, iki haftaya kalmaz, 1 kilo pirzola bin TL’yi bulur. Hayvancı da kasaba kilosu 300 TL’den eti satar. Nasıl olsa dert edinen ve çare arayan bir devlet otoritesi yok