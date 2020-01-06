Ekmekçi: İlk kez bir plan siyasileşiyor, bilimden uzaklaşılıyor

Haber Kıbrıs Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Ekmekçi, bu sabah gerçekleştirdiği Hüseyin Ekmekçi ile Günaydın Haber Kıbrıs programında son günlerde hem kamuoyunu hem de hükümeti meşgul eden Mağusa, İskele, Yeniboğaziçi İmar Planı ile ilgili hem Başabkan Ersin Tatar’a hem de UBP Genel Sekreteri Ersan Saner’e ciddi eleştirilerde bulundu.

Konuya siyaset karıştırıldığını ifade eden Ekmekçi, bilimsel bir şekilde hazırlanan ve bir çok bilimsel görüşün içerisine katılarak son şekli verilen planın siyasetin ince hesapları yüzünden yürürlüğe giremediğini belirtti. Başbakanlıkta komite oluşturulduğunu ve Başbakan’ın, Ersan Saner’in Başkan olmasını istediğini kaydeden

Ekmekçi, “Siyasetten arındırın” önerisinin Başbakan’ın “başka birine güvenmiyorum” diyerek reddettiğini belirtti. Ekmekçi programda yaptığı açıklamada “Saner, bir toplantıya başkanlık etti. Ortadan kayboldu. UBP adına da kimse katılmadı. Başbakanın haberi var mı? Ortak yol, tartışarak bulundu. Belediye başkanları evet dedi” şeklinde konuştu.

Şehir Plancıları odası ve KTMMOB, Orman Mühendisleri Odası, Yer Bilimleri Mühendisleri Odası, Peyzaj Mimarları Odası, İnşaat Mühendisleri Odası, Çevre Mühendisleri Odası, İnşaat Müteahhitleri Birliği; Sanayi Odası, KTTO ve KTOB’un da katıldığı toplantılarda planın son şeklinin verildiğini belirten “İlk kez bir plan siyasileşti” Ekmekçi, “Emirname kontrolsüz yapılaşmayı kontrol alttan alır. Bundan böyle teknik adama gerek yok. İlk kez bu ülkede Bir plan siyasileşti. Ayıp. Süreç boyunca Dörtlü koalisyon da ikili koalisyon da sürecin içinde oldu.

Mağusa’daki ve İskeledeki UBP vekilleri hep içinde. Sebep? Ahmet’in arazisi Mehmet’in arazisi. Kazanılmış hak; inşaat ruhsatı alanlara verilir... Her siyasetçi birine söz vermiş. Herkes... itiraz nedeni teknik değil. Kimse “mahvoldu memleket” demiyor. Mühendise inanan yol, çevreciye inanan yok.. Ersan bey siz mimarsınız... mimar ile mühendis arasındaki fark dağlar kadar... mimar, elektrik mühendisi bina ölçeklidir. Gerisi bölge ölçeklidir. Sizin bilime de saygınız yok...”

06/01/2020 11:46