Ekmekçi: İnsanların oy isteyenlerin bu sistemi düzeltmesini bekliyoruz; Seçim yasasında gördük

Her şeyin birbirine girdiği, kimin, neyi nasıl düzelteceğinin belli olmadığı bir ortam. Kazandıklarımız harcadıklarımıza yetmiyor. Bizim üretmemiz gerek, istihdamı artırmamız gerek, döviz girdisini artırmamız gerek. Boş söylemlere değil, “icraata” ihtiyacımız var

Seçim dönemine girdik. Halka, bu hükümetten Mart sonuna kadar hayır yok. Seçimdi, hükümet kurmaydı, meclisti, yemindi derken, en erken Mart 2022’de ekonomiye yönelik etkin kararlar alınabilecek. O zamana kadar dertlerimizle baş başayız

Hoş, o noktadan sonra da hangi kararlar alınabilir o da kuşkulu. Açıklamalara bakıyorum, dinliyorum, soruyorum, anlamaya çalışıyorum… Sorunun kendisine müdahale eden yok. İnsanımız rahat etsin diye bir sistem kurmuşuz ya… Boz hadi, hadi boz…

Bozamazsın. Oyu da o verecek. Şimdi ellemeye başla bakalım. Doktora- hemşireye ellemeden sağlık sistemini, öğretmene ellemeden eğitim sistemini, hayvancıya- çiftçiye ellemeden tarım sistemini, turizmciye ellemeden turizmi düzelt… Hadi, düzelt… Hadi…

Şimdi partiler çatır çatır aday arıyor, açıklıyor. Başvurular alıyor. Seçime en az 7 parti 350 adayla gireceğiz. 8 olur, 400 adayla gireceğiz. Neden? UBP ce CTP’nin yaklaşık 35 vekil alacağı, gerisini 2 ya da 3 partinin paylaşacağı bir seçim.

Hükümet kurmanın yine zor olacağı, iki büyük partinin işbirliği yapmayacağı, azınlık partilerin çoğunluğu kilitleyeceği bir yapıya oy vermek için sandığa gideceğiz. Hayatımda ilk kez “neden oy vereceğimizi” sorguluyorum, krize mi? Ver, hadi ver…

Seçim Yasası’nı dahi değiştirmeyen, UBP- CTP PM kararına rağmen, mecliste toplanan komitede “oybirliği” arayım kendi PM’lerini taca atan iki parti. Acı ama gerçek bu. Oy vermeyi kolaylaştıracak basit bir kararı dahi almadılar? Neden? Karma hayat kurtarır..

Dediğim gibi, herkes kendi statükosuna sahip çıkıyor, haliyle siyaset kurumu da kendi mekanizmasına sahip çıkacak. Aslında mecliste son dönemde yaşadığımız da bu oldu. Kendi statükosundan vazgeçemeyen siyaset kurumunun ülkeyi kurtarmasını beklemek… Bendeki saflık…

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03/12/2021 08:19