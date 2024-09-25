Ekmekçi: Kalkınma'dan yasa dışı talep edilen kredi 90 Milyon TL

BİNBOĞA’YI BATIRDILAR, GÜNAHLARINA KALKINMA BANKASI’NI ORTAK ETMEYE ÇALIŞIYORLAR… KALKINMA’DAN YASA DIŞI TALEP EDİLEN KREDİ 90 MİLYON TL… 90 ESNAF BU PARAYLA DARBOĞAZDAN ÇIKAR…

KOOPERATİF İŞTİRAKLERİ ÇİFTLİĞE DÖNDÜ. BATIRANDAN DA ÇALANDAN DA HESAP SORULMUYOR. SORUNU ÇÖZMESİ GEREKEN HÜKÜMET- MERKEZ BANKASI VE KOOP BANK… DEVAMINDA DA BU HALE GETİRENLERDEN YARGI HESAP SORMALI

Kooperatif Merkez Bankası, iştirakleri ile birlikte bu ülkede çok önemli bir amaca hizmet ediyor. Maalesef ahtapot gibi kooperatif ve iştiraklerini ele geçiren siyasetçiler aldıkları yanlış kararlar, gereksiz istihdamlar ve partizanca uygulamalar nedeniyle hepsini bir bir batırmaya devam ediyor

Bunun son örneği Binboğa. Kooperatif iştirakleri arasında hayvancının ucuz yeme ulaşması, Harup üreticisinin üretime devam etmesi ve LPG gaz piyasasının tekelleşmemesi açısından Binboğa uzun yıllardır çok önemli bir görev ve misyon yerine getiriyor

Aylardır bir şey söylüyorum. Hatta bağırıyorum, isyan ediyorum, çemkiriyorum. Hükümet oluşumu içerisinde Demokrat Parti’ye Turizm Bakanlığının yanı sıra Kooperatif Merkez Bankası ve iştirakleri de verildi. Geride kalan iki yılda demokrat Parti kanadı hepsinin yüzüne gözüne bulaştırdı. DP hızla kooperatif alanından uzaklaştırılmalı

Neden? Çünkü yıllar içerisinde bu alanda resmen bir çete kuruldu. Kooperatifler üzerinden istihdam, partililere makam ve mevki devşirildi. Ama kooperatif iştirakleri bu sürelerde hep soyuldu, battı, davalık oldu, borçlandı… Geriye işe yaramayan istihdamlar ve batık kurumlar kaldı…

Şeker Sigorta Demokrat Parti tarafından soyulup soğana çevrilmişti. Kapı kadar rapor, mahkemede davalar var. Reklam reklam, tabela tabela, fatura fatura Şeker Sigortayı soydular. Sonuç? Deneyimli bir ekip tarafından dörtlü hükümet döneminde kara geçen şeker sigorta şimdi yeniden demokrat Parti’nin oyuncağı. Senelerdir yargı davaları bitiremedi, yapanın yanına kaldı

Koop Süt, Demokrat Parti tarafından batırıldı. Şimdi yeniden Demokrat Parti’nin oyuncağı. Bırakınız piyasada denge görevi görmeyi, kendi ayakları üzerinde duracak dermanı kalmadı. Müdürü dahil, işten anlamayan, işi bilmeyen kişiler tarafından resmen yağmalanıyor

Bankacılık yasası gereği Kooperatif Merkez Bankası’na sirayet edemeyen Demokrat Parti, iştirakleri adeta bir çiftliğe döndürdü. Yönetim kurullarına yağmacılar atadı. Partizanca uygulamalar. Gereksiz ihaleler, ballı maaşlar, izaz ikramlarla günlerini gün ettiler

Ulusal Birlik Partisi hükümetin yüzü suyu hürmetine seyretti de seyretti. Yaklaşık üç ay önce belli başlı alanlara Başbakanlık müdahale etti. Ancak Binboğa konusunda geç kalındı. Bugün harup alacak parası yok, yem ve gaz konusunda piyasayı ucuzlatacak refleksini kaybetti. Borç içinde, faiz yükü altında kıvranıyor

Kooperatif Merkez Bankası’ndan borçlanan Binboğa, yine Demokrat Parti elinde olan Kalkınma Bankası’ndan 90 milyon Türk Lirası borçlanmanın yollarını arıyor. Yasal değil. Bu borçlanmaya imza atan Kalkınma Bankası yetkilisi, ilk soruşturmada hapis yatar. O kadar net… Teminat dahi gösterilemiyor

Kaldı ki, Kalkınma Bankası’nın görevi batan devlet kurumlarını ayağa kaldırmak değil. 90 milyon TL’ye 90 esnaf örneğin araç farkını yeniler, solar enerji sistemine geçer… Kalkınma Bankası’nın görevi budur. Kalkınma Bankası’na bizzat DP Genel Başkanı tarafından “krediyi verin” baskısı, hoş değil

Kaldı ki kooperatif Merkez Bankası zaten Binboğa’ya kredi verdi. Bu krediyi yüksek faizleymiş, bu nedenle esnafın alması gereken 90 milyon TL’yi, akıllarınca Binboğa aktaracaklar. Bu parayla Kooperatif Merkez Bankası’na olan borcu ödeyecekler… Kendi aranızda çözsenize…

Kooperatif Merkez Bankası’nın yapamadığını Kalkınma Bankası’na yaptırmaya çalışmak ancak ve ancak Demokrat Parti’nin aklına gelir. Kurumlara batırdılar, kaynakları sömürdüler… Yargılanması gerekenler görevden alındı, geriye kalanlar da yasa dışı işlerle uğraşıyor…

Kalkınma Bankası’na ciddi bir siyasi baskı var. Kalkınma Bankası’nın görevi bu değil. Faiz oranları yüksekse Koop Bank bunu kendi içerisinde çözebilir. Hükümet var, Merkez Bankası var, Kooperatif Merkez Bankası var… Olmayan tek şey soygunculara karşı adalet…

Yıllardır kooperatif iştiraklerine çökenler, adeta oraları yağmaladılar. Yüksek maaşlar, gereksiz istihdamlar, gereksiz makam araçları, ihale takipleri derken iştirakler bu halde. Siyasetçiler seçim uğruna kötü yöneticileri korumaya aldılar. Bugün yapılmaya çalışılan da o.

Kalkınmanın parasıyla kendi ayıplarını örtecekler. Peki bu parayı kim ödeyecek? Bu ülkenin hayvancısı, çiftçisi, üreticisi… Defa defa söylediğimi bir kez daha bağırarak söylemek istiyorum: İştirakleri Demokrat Parti’den alın, hırsızlardan hesap sorun. Kooperatifi gerçek sahiplerine devredin, siyaset elini çeksin…

ÇALDIKLARI ÜLKE ÜRETİCİSİNİN PARASI, BEDELİNİ ENFLASYONLA TÜKETİCİ ÖDÜYOR