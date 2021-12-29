Ekmekçi: Kamu verimsizdir, adil değildir, tüm kaynaklarımızı emiyor

Dağınık bir yapıda sorunların biriktiği, hiçbir partinin ülkenin direk sorunlarına çözüm önerisi yapmadığı, rakamların bilinmediği, halka güç gösterisi ve “en iyi biziz” üzerinden bir seçim kampanyası yürütülüyor.

Bu halkın temel sorunları bellidir. Kamu verimsizdir. Ülke insanının her alanda ürettiği kaynakları kamudaki maaş yükü emiyor. Emdiği gibi, halka hizmet vermiyor. Tüm üretim, değişim, reform adımları çarpık bürokrasi ve kamu yapısına takılıyor

Ombudsman, Sayıştay gibi kurumlar demokrasinin temeli. Ortaya çıkardıkları raporlar başta parlamento ve bakanlıklar olmak üzere, polis ve Başsavcılık tarafından da dikkate alınmıyor. Yapanın yanına kar kalıyor, çalan çalıyor, rüşvet alan soruşturulmuyor

Bu ülkenin ayağa kalkması için üretmesi gerek. Sanayi ve tarım bölgeleri resmen dökülüyor. Organize sanayi bölgelerine giren çıkan belli değil, organize hayvancılık bölgeleri yok, olanlar da Alt yapısız. Basit gibi gelebilir, ama bu bile kamunun üretime duyduğu saygının göstergesi

Ne yaparsak yapalım, ne söylersek söyleyelim, döviz artsa bile piyasanın ucuzlaması gerekiyor. Bir devlet, halkının gözü önünde fakirleşmesine seyredemez, seyretmemeli. Ancak, KKTC yapısı maaş ödemeye endekslenmiş, halkın bütününü kucaklamıyor

Zor zamanlardan geçiyoruz. Ne yapalım? Dalgasız denizde herkes kaptan. Oysa şimdi bize lider lazım. Ekonomiyi sırtlanacak, verimliliği artıracak, dar gelirlinin yanında duracak, gençlere umut verecek, üretimi ayakta tutacak, alım gücünü artıracak kararlar…

Bir plansızlıktır da gider. Bakın parti başkanlarına, parti sözcülerine, ekonomiyi kurtaracak diye parti kadrolarına alınanlara? Bu ülkenin 2 yıldaki kayıpları, eriyen serveti, düşen alım gücü için çare üreten, ayakları yere basan öneriler yapan var mı?

TL kullandıkça batıyoruz. Efendim döviz düşmüş. Kör etti da düştü. Doların 7, Euro’nun 8.5, Sterlinin 10 TL olduğu zamanlardan geldiğimiz yere bak. Kısa sürede, hem de Pandemi zararları da cabası. 15-16 TL arasında oynayan sterlinle kim nereye gidecek?

Türkiye ile görüşülmüş de, kamu maliyesine kaynak aktaracakmış da, rahatlama sağlanacakmış. Başbakan ödeme planı açıkladı. Bakın bakalım, ne ödüyor. Batmış devlet, ancak da personeline ve sağa sola biriken borçlarını ödüyor, halkı kucaklamıyor

“Benim yurdum ikiye bölünmüş ortasından, hangi yarısını sevmeli insan” demişti Neşe Yaşın. Bir bölünme de böyle yaşıyoruz ada yarısında. Kamu- özel diye böldüler, ne birine hayrı var sistemin, ne diğerine faydası. Şimdi uğraş dur, düzelmiyor

Bu ülkeyi yönetenlerin aklında “daha fazla iktidarda kalma” olduğu sürece de düzelmeyecek. Sefalet de bu cicili bicili hallerimizin altında devam edecek. Daha da Ortadoğulu olmaya, çağdaş dünya değerlerine uzaktan bakmama davam edeceğiz

Altında arabası, cebinde içki parası, çocuğunun okul parası olan da kendini mutlu sayacak, “ne güzel ülkede yaşarız” deyip, yolumuza devam edeceğiz. Çağdaş dünya değerleri bunlar mı? Hani demokrasi, hukuk, adalet, insan hakları, dünyalı olmak?

Tartışmaya, anlatmaya devam edeceğiz. Gücenen gücensin, darılan darılsın. Kendimiz için en iyisini, istemeye, çağdaş, demokratik, verimli bir kamu yönetimi talep etmeye devam edeceğiz. Yorum ve görüşlerinizi bekliyorum

Bu habere tepkiniz:



29/12/2021 08:37