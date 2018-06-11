Ekmekçi: Karanlık güçler 1- KKTC 0

Bu başlığı atarken, hiç tereddüt etmedim…

Daha da kabalaşabilirim…

“Utanmalıyız” yetmez çünkü…

Yerin dibine de girsek…

Yeridir…

Tam 19 gündür…

“Devlete meydan okumak” için…

Devletin görevlilerine zarar verenler elini kolunu sallayarak geziyor.

Vergi Dairesi Müdürü…

Evine kadar girdiler…

Arabasını kundakladılar…

Neden?

“Vergi istedi” diye…

Yani, bu kamu adına görevini tam yaptı diye.

Sadece müdüre değil bu saldırı…

Başbakan…

Maliye Bakanı…

Maliye Müsteşarı…

Dört koalisyon ortağı da aynı ortak acıyı…

Utancı duymalı.

Yetmez ama…

Polis ne yapar bu ülkede?

Polis Müdürü’nün günlerce gazetelerin ön sayfalarında yerden yere vurulduğu bir ülke burası…

“Gık” diyememiş polis müdürü sayın Manavoğlu…

Artık her olaya, öyle bakan bir polis müdürlüğü ve teşkilatı var gözümde…

“E bana da sövdü gazeteler, ne var yani…”

İşte orada başladı kokuşma…

Sanıyor ki, herkesi yerden yere vurabilir…

Polis müdürü bile “gık” diyemezken…

Gariban vergi dairesi müdürü nasıl arayacak hakkını?

Bunların hepsi ilintili…

“Devleti en üst kademelerde yönetenler bile kendini savunmaktan aciz…”

Nerede?

Karanlık güçler karşısında…

Vergi Dairesi Müdürü’nün arabası hayda hayda yakılır.

19 gün oldu be arkadaşlar…

19, utançla geçen gün…

19, devlet yapısının rezil olduğu gün…

19, güçlünün, ama haksız güçlünün “devlete meydan okuduğu” gün…

19, polisin sınıfta kaldığı gün…

19, siyasetin, ülkeyi yöneten siyasetçinin aşağılandığı gün…

19, vatandaşın bile savunmasız olduğunu anladığımız gün…

19, güçlünün haklı olduğu gün…

Şimdi kime ne anlatacağız?

Şimdi kimden medet umacağız…?

Kamu görevlisi, görevini yaparken kimden güç alacak?

Kırılma noktası…

Bu ülkede ciddi bir “kara para akışı” var…

Gerek sanal bet üzerinden…

Gerek kumarhaneler üzerinden…

Gerek araba kaçakçılığı üzerinden…

Gerek insan kaçakçılığı üzerinden…

Gerekse, orta doğudaki bitmeyen savaş ve aklanması gereken paralar…

Herkes bir ucundan tutmuş…

Vergi dairesi de bu kara para trafiğini yakalamış bir yerinden…

Üzerine gidecek…

Müdürün arabasını yakmışlar…

İşte bu bir sınav…

Tüm kamu yapısına…

Savcılık kimseyi dikkate almıyor…

Polis müdürü, “e ne var?” derdinde…

Siyaset “sosyal medya üzerinden esefle kınama” dışında bir adım atmamış…

Cumhurbaşkanı, Afrika olayındaki hassasiyetini burada göstermemiş…

Sanırlar ki bu saldırı sadece daire müdürüne yapıldı…

Ayıptır…

Günahtır…

Bu saldırı, ayda 400 milyon TL vergi toplayan bir daire müdürüne, bu ülkenin can damarına, kalbine yapıldı…

Karanlık güçleri, devlete gövde gösterisi yaptı…

Şimdi bu kırılma noktasıdır.

19 utanç günü ve tek bir tutuklama, ipucu, iz yok.

İfadeler dikkate alınmıyor.

19 koca gündür…

Karanlık güçler 1- Devlet 0.

Bu utançla yaşıyoruz…

Ben utanıyorum en azından…

Vatandaş olarak…