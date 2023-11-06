Ekmekci: Katili ödüllendirmek hükümete mi kaldı?

MAHKUM SAYISI ARTTI. MADDİ OLARAK DA GARDİYAN SAYISI VE YATAK KAPASİTESİ OLARAK DA BAŞ ETMEK MÜMKÜN DEĞİL

ŞARTLI TAHLİYE İÇİN ADIM ATILMASINI ANLARIM, DESTEKLERİM… DA KATİLLERİ SALMAK NERDEN ÇIKTI? MAKSAT NEDİR?

Cezaevi Disiplin Yasası’na bağlı, Şartlı Tahliye Tüzüğü’nde değişiklik yapıldı. Değişime gitmenin mantığını anlarım. Cezaevi değil, cezaevleri ve ek olarak bir otel suçlular ve kaçaklarla doldu. Maddi manevi devletin buna yetişmesi son derece zor. Da, katili ne yapmaya bırakıyorsunuz?

Gerçekten anlamakta zorlandığım bir konu. Elbette son kararın Şartlı Tahliye Kurulu verecek ama. Yapılan değişiklikte, cezaevindeki hükümlüler cezalarının 3’te 1’ini çektilerse, tahliye hakkı elde etmiş olacaklar. Yarısı bile değil… Başvuracaklar, kararı bekleyecekler

Hükümlülere 90 gün süre verilecek ve şartlı tahliye için başvuru yapma hakkı kazanacaklar. İlgili tüzükte başvuru yapabilecek mahkumların kapsamı genişletildi. Taammüden katil olup ceza alanlar ve adam öldürmeye teşebbüs edenler de bu değişiklik kapsamında tahliye için başvuracak

Aklım da vicdanım da bu olanları kabul etmedi, etmeyecek. Cezaevinde ciddi bir yığılma var. Yetmedi, eski cezaevi halen kapanmadı. İkisi de yetmedi, özellikle mülteci ve çalışma izni olmadığı için kaçağa düşenler için Demirhan’da bir otel kapatıldı, kullanılıyor

Son rakamları hatırlayalım: Eski ve yeni cezaevinde toplam 987 kişi kalıyor. Bunların 212 kişisi eski cezaevinde. Eski cezaevi daha çok kaçakların veya mülteci olarak adamıza gelenlerin barınması için kullanılıyor. Dikkatinizi çekerim, iki cezaevinde toplam 987 kişi.

987 kişinin, 775 kişisi yeni cezaevinde. Yeni cezaevinde 657 erkek, 81 kadın ve 36 suçlu çocuk bulunuyor. Bu oranlara baktığımız zaman rakamların burada durmayacağını da anlamış oluruz. Geçtiğimiz haftaya ait bu rakamların artık bin kişiyi geçtiğini bilelim

Peki suçluların ülkelerine göre oranlarına bir bakalım: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı 213 suçlu var. Suçluların %22’si Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı. Yalnızca KKTC vatandaşı olan 188 suçlu var, burada oran %20. Hem TC hem KKTC vatandaşı olan suçlu sayısı 109.

Peki ya yabancılar? 477’si ne Türkiye Cumhuriyeti, ne KKTC ne de çift uyruklu. Tamamı yurtdışından gelen ve çoğunluğunu Afrikalıların oluşturduğu bu grup cezaevinde bulunan suçluların yüzde ellisini denk geliyor. Sanırım bu rakamlar gerçeğin tokat gibi yüzüme vurması için yeterli…

Zaten mahkumlar için yapılan yemek ihalesi, adeta para söğüşlemeye yönelik. Bir mahkumun aylığı yemek maliyeti 22 bin 500 TL. Örneğin son ay, hükümlü tutuklu, hükümsüz tutuklu, mülteci ve kaçağa düşenlerin sayısı bin rakamının üzerine çıkmıştı

Sadece bir aylık yemek masrafı 22 milyon 500 bin TL. Zaten devletin bu rakamlarla baş etmesi mümkün değil. Devamında da gardiyan sayısı üç noktada (Hastaneyi de sayarsak 4) mahkum sayısı ile baş etmeye müsait değil. Yetersiz kalması son derece normal

Haliyle, devletin mahkum sayısını azaltmaya yönelik bir adım atmasını anlarım, desteklerim de… Cezaevinde çok sayıda mahkum, uyuşturucu, hırsızlık, darp gibi suçlardan yatmakta. Yüzde 85’i de yabacı uyruklu. KKTC vatandaşı 180 civarı

Bu tabloda anlıyoruz ki, şartlı tahliye ile çıkacak olanların neredeyse tamamı ülkelerine gönderilecek. Bilet parasını bulanı, salacaksın, sayıyı azaltacaksın. Ama, katili de serbest bırakmak ne demek? Katili ya da katle teşebbüs edeni ödüllendirmek hükümete mi kaldı?

Tahliye ile serbest kalan bir katil, devamında da güvenlik sorunu oluşturacak. Bu net… Kamu vicdanını yaralayan bir çok öldürme vakası var ve failler de KKTC vatandaşı. Yani yurt duşuna değil, köydeki evine gidecek. Öldürülen kişilerin ailelerini bir düşünün? Felaket