Haber Kıbrıs Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Ekmekçi ülkede yaşanan son gelişmeleri yorumladı.

Ekmekçi “Kıbrıslının maaşına dokunma, ne istersen yap” diyenler, haklı çıkıyor “ diye yazdı.

Ekmekçi’nin paylaşımı şöyle:

Ulusal Birlik Partisi “kamu çalışanı” üye ve sempatizanları ilk kez partiyi bu kadar ağır eleştiriyor. İçerisinde sırf partili olduğu İÇİN, hak yiyerek, münhalsiz kamuda istihdam edilen, taş üstüne taş koymayanlar da var, gülerek izliyorum, ama içim de acıyor. Onca olay… Kurultay… Başkanlarının güdükleştirilmesi… Genel sekreterin kabineden atılması… Vekil olmayanın bakan yapılması… Akaryakıt vurgunu… Cumhurbaşkanlığındaki kişiye özel danışmanlık sözleşmeleri… Derken.. Partiyi eleştirecek tek konu ”maaş” ise… Oturun, bir daha düşünün. Maaş kesintisi kamudan gelişigüzel savrulan, kötü yönetim tarzının sonucudur. Kesinti geri iade edilecek ama bu sürede de bir şey için kullanılmayacak. Devletin geliri yetmediği için bu kesinti. Yani para yok. Sonuç… “Kıbrıslının maaşına dokunma, ne istersen yap” diyenler, haklı çıkıyor

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23/07/2022 16:14