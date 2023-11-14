Ekmekçi: Kimi zengin ediyoruz?

BAŞBAKAN VE EKONOMİ BAKANI GENÇLERİ ZEHİRLEYEN EMİRNAMEYİ GERİ ALMAK İÇİN NEYİ BEKLİYOR? SORUMU TEKRARLIYORUM: KİMİ ZENGİN EDİYORUZ

GENÇLERİ ZEHİRLEYEN UNSURLARLA MÜCADELE EDEMEYENLER, DAHA BÜYÜK BİR ZEHİR FURYASI İÇİN KARAR ALIYOR. BEN SİZİN ADINIZA UTANIYORUM

Sanırım derdimizi anlatamadık. Denetim özürlü bu ülkede, dünyanın bir çok ülkesinde yasaklanan elektronik sigaralarla ilgili devlet eliyle hatırlı kişilere sağlanan bu imtiyaz kabul edilemez. Birileri aldıkları özel izinle piyasaya yeni bir zehir sürecek, devlet de bunun için tüm imkanlarını seferber edecek…

Yaklaşık bir haftadır bunu anlatmaya çalışıyorum. Bu ülkede uyuşturucu kullanımı ortaokullara kadar indi. Dünyada içerisinde uyuşturucu madde ile birlikte satılabilen, piyasada da Puff olarak bilinen elektronik sigaralar ciddi bir tehlike içeriyor…

Puff sigara denen illet dünyanın bir çok ülkesinde yasaklanmış. İçerisindeki karışımı denetleyebilmek için ciddi bir laboratuvar ve uzman altyapısına ihtiyaç var. Peki siz kime güveniyorsunuz? Hangi denetim mekanizması? Hangi kurum? Aklım hayalim bu yaşananları almakta zorlanıyor….

200-300 Türk Lirası arasında satılan ve herkesin çok rahat ulaşabileceği elektronik sigara ile ilgili hiçbir denetim planı olmayan devletin, yangından mal kaçırır gibi bir emirname yayınlayarak ithalatı serbest bırakan kişiye özel kararını hepimizin protesto etmesi gerekiyor…

Sağlık altyapısına mı güveniyorsunuz? Pandeminin yükünü çeken doktorların, 13-14 yaşındaki küçük çocukların yeni bir tehlikeyle mücadelesinde hazır beklediklerini mi düşünüyorsunuz? Görüyorum ki bu ülkenin dinamikleri de güçlü ve örgütlü bir şekilde tepki vermekten aciz…

Sistem basit aslında. Birileri kamyon kamyon ülkeye zehir taşıyacak. Piyasayı dolduracak. Yıllarca bu ülkede yasal ya da kaçak satılacak kadar nerede üretildiğini bilmediğimiz elektronik sigarayı adaya sokacak. Sonra birileri gelecek, bu talep ve satışı yasaklayacak… Harika

Dönüp geriye baktığımız zaman, çok değil, 3-4 yıl içerisinde bugün alınan bu kararın nasıl bir tahribat yarattığını hep birlikte göreceğiz. Bugün bu kararı alanlar, yani Başbakan da Ekonomi Bakanı, bugün bu karara ses çıkarmayanlar yani diğer bakanlar, milletvekilleri büyük bir utanç yaşayacaklar…

Günlerdir ortaya koymuş olduğum tepki, toplumsal bir görev benim için. Keşke karar alma mekanizmalarında da etkili olabilsem, hemen ithalatı yasaklardım. Hatta bir adım daha ileri gider, bu emirnameyi gençliği düşünmeden kaleme alanları ve yayınlayanları sorgulardım, ihmal varsa yargılardım…

Hani tam demokrasi dediğimiz olgu var ya, işte budur. Siz bu toplumun gençliğini düşünmeden ortalığı zehir dolduracaksınız. Var olan uyuşturucu ve kaçak türevleri ile alakalı hiçbir mücadele yapmayacaksınız. Üstüne de yeni zehir ekleyeceksiniz…

Normal bir ülkede, yani tam demokraside anayasal kurumlar devreye girer. Bu kararı engeller. Bu kararı alanlardan hesap sorar. Bizim ülkemizde bu saydıklarımın hiçbiri olmayacak. Birileri büyük paralar kazanacak, emin olun siyasete de sus payı verecek, devran böyle dönecek… Yazıklar olsun…