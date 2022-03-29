Ekmekçi: KKTC’yi kuranlar, anayasayı kevgire çevirdiler

KKTC, maaş ödeyebilmek için yine yüklü bir borç ihalesine çıktı. İstenen kaynak 150 milyon TL. Yani, Ocak ayında, Şubat ayında olduğu gibi, ondan önceki aylarda olduğu gibi, borçlanarak sadece maaş ödeyebilen kamu yapısı devam ediyor. Gelirler artırılsa da kader değişmiyor

KKTC maliyesinin borcu 9 milyar TL’ydi. Memleketin neredeyse bir yıllık geliri kadar borcu var. Düşünsenize? Yıl sonuna kadar öngörülen eksik 5 milyar TL. Bunun daha Temmuz ayı sonunda maaşlara yansıtılacak Hayat Pahalılığı var…

Şu anda maaş ödemek için gereken kaynak 850 milyon TL. Temmuz 2022’de bu kaynak 1.2 milyar TL olacak. Yıl sonuna 1.5 milyar TL ve bu her üç ya da altı ayda bir katlanarak devam edecek. Bu kısır döngü hepimizi bitiriyor. Hayat Pahalılığı devam etmeli ama iflas da beraberinde geliyor

Memleket bu halde ama, Başbakan’ın, iki gündür yaptığı açıklamalar kafamı karıştırıyor. Türkiye’ye davet almaması, bunun öncesinde Maliye Bakanı’nın Ankara’ya davet edilmesi, başbakanın belli ki dengesini bozmuş. Oysa, Her başbakan, nezaket ziyareti için hemen davet edilirdi

İki gündür, adı konmamış bir “Başbakan- Maliye bakanı” gerilimi var. Bunu, Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun tutumundan anlıyoruz. Davet işini fazla üzerine aldı, maliye bakanının davet edilmesine içerledi belli ki. Memleket yangın yeri, bizdeki dertlere bakın

Başbakan Faiz Sucuoğlu, davet almadan, tarihi belli olmadan, ekonomik protokol şekillenmeden, “Fuat Oktay ile bir araya geleceğiz, ekonomik protokolü imzalayacağız” dedi. Bu aslında maliye bakanının ardından “lazım yapasın” dedikleri için yapılan bir açıklama gibi, davet yok

Başbakanın, maliye bakanına sallamaları bunla da sınırlı kalmadı. Başka ne yaptı? İçki fiyatlarının artmasına neden olan fon ile ilgili açıklama yaptı. Ne dedi, “gözden geçireceğiz…” Oysa, bu karar maliye bakanının tek başına almış olduğu bir karar mı?

Kabinenin, başbakanın “mali tedbir” adı altında almış olduğu bu karardan mutlaka haberi var. Maliye bakanı ne kadar suçluysa Başbakan da o kadar suçlu. 24 saat içerisinde bu iki salvo, belli ki Faiz bey tarafından bilinçli bir şekilde gündeme getiriliyor

Yok bu bir halkla ilişkiler çalışması ise, daha vahim. Cumhurbaşkanlığında olduğu gibi, başbakanlıkta da iletişim kazaları devam ediyor. Birileri belli ki Başbakana “rol çal” demiştir. Adı konmamış bu gerilim hepimize yeni bir kriz olarak dönecek

Tezata bakar mısınız? KKTC’yi kuranlar, anayasayı kevgire çevirdiler. Adına reform dedikleri, belediye başkanlarını istihdam etme yasasına sahip çıkanlar, anayasayı deliyor. UBP- DP- YDP… ya CTP- HP??? Bildiğiniz devlete sahip çıkıyor, KKTC Anayasasına sahip çıkıyor

Maalesef, “reform” yapıyoruz demek için üçlü hükümet önünde bulduğu ilk hazır yasa tasarısına sarıldı. Yetmedi, içerisine de bir kaç ekleme yapıldı. Yapılan ekleme ne? “Ne olacak bu belediye başkanları?” Oradan birinin aklı kesti, “e emekli olana kadar istihdam” dedi, yasaya yazıldı

Oysa, ne çalışma komitesinde, ne içişleri bakanlığında böyle bir madde yoktu. Bu, anlayış aslında bu ülkeyi bu hale sokan anlayıştır. Maalesef yeni hükümet de bunu anlamamış, “talan, rant ve yandaş” üzerine kurulu mantık, bu reform adımında da kendini gösterdi

Bahtsız memleketimizde, iktidar ve dükalık kavgaları devam ediyor. Maalesef zümresel çıkarlar için kavgalar devam ediyor, hiçbirinin içerisinde halk yok, refah yok, sevgi yok, saygı yok. Belirsizlik içerisinde sürükleniyoruz. Yorumlarınızı bekliyorum

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29/03/2022 08:23