Ekmekçi: Kötü günler bitti, şimdi daha kötü günler geliyor

Memleket ciddi şekilde hizmet bekliyor. Milletvekilleri mazbatalarını aldı, tamamı, hizmet için hazır olduğunu söylüyor. Kim, nerede, nasıl hizmet edecek? Gerçekten yeniden vekil seçilenler, nasıl hizmet edeceklerini biliyorlar mı? Gerçekten emin değilim. Peki hizmet nasıl olur?

En geniş işbirliği olmayacaksa, hizmet de olmayacak. Elbette bu ülkede bir grup, hükümet başarısız olsun, ister UBP ister CTP, fark etmez. Siyasette değişimleri iktidarın başarısızlıkları sağlar. Peki bizim bir başarısızlık daha kaldıracak halimiz kaldı mı?

İki model öneriyorum günlerdir hükümet için. Birinci model, madde madde icraata dayalı, yasal değişimlere dayalı UBP- CTP hükümeti. Bunun için ciddi bir program ve yasa yasa yol haritası gerek. Bu ülkeyi dönüştürecek model. Ancak iki parti de bu konuda samimi değil

CTP tabanı öncelikle bu modele karşı? Neden? Kafalarda olan şu: “Zor bir dönem. Gelsinler hükümete, hata yapsınlar. Zaten bizim oyumuz artacak.” Mantık bu. CTP açısından doğru, ancak toplumsal bakış açısıyla yanlış. Bu tabloda iktidar kim olsa fark etmez

Ya UBP… UBP’lilerin kafasındaki formül belli. 1 bakanlık DP’ye, bir bakanlık HP’ye, 30 vekilli hükümet. Ancak DP iki bakanlık istiyor, HP henüz kaynamaya devam ediyor. Bu tabloya bakımda UBP’nin CTP hükümetini dillendirmesi pazarlık payından başka bir şey değil

Siyasi kulisler böyle de, memleket nasıl? Bütçe berbat, çevre berbat, sağlık sistemi çöktü, eğitim sistemi berbat… ülkenin neresine baksanız göz yaşı. Ne çiftçi, ne hayvancı mutlu. Katıksız bir icraat hükümetine ihtiyaç var.

Vatandaş siyasetçilerin ayin- oyun, iktidar kavgası, hükümete gelme cinliği, bakan olma histerisi ile uğraşacak noktada değil. Biriken banka borçları, yığılan taksitler, düşen alım gücü ile birlikte özel sektör zor günlerden geçiyor. Kötü günler bitti, şimdi daha kötü günler geliyor.

Ülkenin Lefkara işindeki motifler gibi ilmek ilmek işlenmesi gerekiyor. Huzur, refah, mutluluk gerek, yaşamın her alanında kalite ve standart gerek, kalite ve standartları denetleyecek sistem gerek. Kısacası insanca yaşama hasret kaldık, birilerinin yönetmesi gerek

Huzur demişken, dün akşam bir işinsanı sokak ortasında kar maskeli tetikçiler tarafından kurşunlandı. Bulut Akacan babasını vuranları deşifre etti. Onun deşifre ettikleri sosyal medyada zafer çığlıkları attı. Memleket de olanı biteni izledi.

Bu ülkede tetikçilerin, Türkiye kaynaklı hesaplaşmaların kökünü kazıyacak iradeyi ortaya koyamadık, onyıllardır. Yetmedi şimdi Afrika mafyası da içimizde. Rus mafyası da içimizde. Bu ülkede temiz temiz iş yapan işdünyası ürküyor haliyle. Herkes nereye sürüklendiğimizi sorguluyor

İskele Halk Vakfı Yaşlılar Evi’nde kış bahara dönüyor. Vakıflar İdaresi vakfı yönetimini görevden aldı, yaşlılar başka merkezlere götürüldü. Covid 19 olanlar tedavi altına alındı, hayır sever işinsanı ve örgütler devreye girdi. Devletin kaybettiği merhamet ve vicdanı telafi ediliyor

Memlekete dair ne varsa, kulis bilgilerini de derleyecek aktaracağız sizlere. Huzur istiyoruz, polis adım atmalı, refah istiyoruz güçlü bir hükümet kurulmalı, adalet istiyoruz, yaşamın her alanına yayılmalı. YORUMLARINIZI bekliyorum. Günaydın

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01/02/2022 08:29