Ekmekçi: Kötü yönetimin bedeli sırtınızdan çıkacak

Kıb - Tek yeni tarifleri açıklandı. Oturun hesaplayın… arasında kalınması mucize 0-250 kilowatt aynı kaldı; gerisi en az 3 kat zamlandı. Bulacaksınız, ödeyeceksiniz, bu kötü yönetimin bedeli sırtınızdan çıkacak

Tarife dün akşam 12’den itibaren devrede. Kalkıp ışıkları söndürün. Bu hane halkı; borcu 100 TL olana şaakkk kesilecek. Kimsenin gözünün yaşına bakılmayacak, kurumu çalanlar, batıranlar, kötü yönetenler değil…

İlk işiniz şafkı kapatmak olsun. Gerçek dünyaya uyanan herkese günaydın. Artık faturanız daha Pahalı ve bu tablo üzerinden ara ara ama sık sık yeni zamlar gelmeye devam edecek; bu yıkımın bedelini halk ödeyecek, devletin hiç sorumluluğu yok…

Ödenecek bu bedel, yolsuzların, arsızların, ihlae yolsuzlarının, kuruma gitmeden para alanların, AKSA’ya ödenen ballı faturaların, bankalara ödenen yüksek faizin karşılığı değildir henüz. Onu da siz ödeyeceksiniz, hepimiz yani… yeni zamlarla…

Bundan böyle yeni yeni zamlara hazır olun. O kötü yönetimin bedeli de sırada. Şimdi yakıt alacak, maaş ödeyecek noktaya gelindi. Bundan sonra düzenli “az az” yapılacak zamlarla yükü paylaşacağız. “Enayi” kelimesinin karşılığı yeni faturada…

Yine devlet elini taşın altına koymayacak; yine yeteneksiz insanlar yönetime girmek için yarışacak; yeni ihaleler birilerinin iştahını kabartacak; yine işe gitmeyenler yüksek maaş almaya devam edecek. Bu devran böyle devam edecek.

Bu halka tek önerilen; “yüksek fatura ödemek istemezseniz tüketmeyin..” Zaten elektriği da bulan, tüketilmesin diye buldu; KıbTek da üretmesin diye var. Yolun sonu hep karanlık

Bir çok ihalede yolsuzluk var. Sayıştay raporlarında arsızlık belgelendi. Kurumda kim, hangi şirketin ihale takipçisi biliniyor. Kimin neden yönetime talip olduğu biliniyor. Ama bedelini fakirleşen halk ve bıkmadan üretenler ödüyor. Yazık dEĞİL mi?

Bu tabloda, üreten kesim ne yapacak? Sanayi bölgelerine uygulanacak fatura da en az 3 katı. Eminim onlar da açıklanacak. Herkes hesabını 3’e katlayarak yapsın. Sonrasına sonra bakarız… yazık.

NOT: YENİ KONUT TARİFELERİ MECLİSTE SAYIN BAKAN SUNAT ATUN TARAFINDAN PAYLAŞILDI

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01/03/2022 07:43