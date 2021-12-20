Ekmekçi: Kurtuluş Toroslarda Değil Trodoslarda; Beşparmaklar Arada Ezildi

Son yaşadığımız buğday/ un/ ekmek/ imalat/ üretimi durdurma işi de aslında bizim dünyada ne kadar yalnız olduğumuzun göstergesi. Tıpkı ekmek konusunda olduğu gibi, aslında yaşadıklarımızın tamamında yalnızız. Dünya başka dertte, biz dert bile etmiyoruz. Anlatayım…

Türkiye unluk buğdaya yetişemiyor. Türkiye Toprak Mahsuller Ofisi (TMO) buğday ithal ediyor. Yani bizdeki imalatçı da aynı fiyata buğday alıp, taşıyıp, gümrükten geçirip, öğütüyor, Türkiye’deki imalatçı da… Peki neden Türkiye’de 50 kg un 320 TL de bizde 480 TL? Bunu tartışan yok

Şu an buğday ithalatının tonu 385 dolar. TMO 150 dolara fırıncılara ulaşacak şekilde imalatçılara verdi. Bunun bugün TL karşılığı ne? Ton başına 3 bin TL kadar TMO zarar ediyor. Türkiye’de üretimin kat be kat fazlası ithal ediliyor. Türkiye de bizim gibi, unluk buğdayda dışa bağımlı

Yani; Türkiye’de ekmek ucuz ama, gerisinde TMO iflas edecek kadar bir zarar, ya da teşvik var. Bizde o teşvik yok. Fırıncı ile uncu karşı karşıya. Üzerine elektrik girdisi, gaz girdisi, personel girdisi, ekmek naylona girecek derken… Fırıncı perişan, tüketici perişan, e imalatçı da çok rahat değil…

Adanın her tarafı arpa tarlası. Eken ekene… peki, neden bizim ülkemizde unluk buğday üretimi yapılmıyor? Neden ürettiğimiz buğday ile getirip öğüttüğümüz buğday arasında uçurum var? 6 bin ton yumuşak buğday üretirken ihtiyaç 35 bin ton. Üretim neden artmıyor bunu tartışan var mı?

Yahu tartışmaya bakıyorum. İmalat yapan 3 firma sahibi haklı. Fırıncılar haklı. Tüketici ekmeği 5-6 TL’ye yiyor, somun. Köy ekmeği oldu 20, çörek oldu 15. Sandviç ye, 40 TL’den başlar, döner fiyatı. Bunun nasıl ucuzlayacağını tartışan var mı?

Bir ekmeğin yüzde 33’ü un. Gerisi diğer hammadde… Su, elektrik, gaz, tuz, yağ, işçilik, KDV, vergi… Bu ülkede üretim artık çok pahalı. Bir taraftan üreten yaşasın diyoruz, diğer taraftan üreten herkesi borç batağının içine çeken bir sistemde seçime gidiyoruz. Buna kafa yoran var mı?

İnsan gerçekten tartışmaya bakarken utanıyor. Üzerinde andrez oynadığınız tüketici de biziz. Herkes kendi kazancı veya haklı pozisyonu üzerinde duruyor. Peki ya tüketici? Buna kim kafa yoracak. Günden güne eriyen bir halk topluluğu, “kaçan kurtulur” projesini devreye koydu

Biraz empati. Bir asgari ücretli nasıl barınır? Ne yer, ne içer? Çocuğuna nasıl bakar? Anne- babasının beslenmesi ile ilgilenir mi? Seçim var diye büyük büyük laflar edenler, insanların küçük şeylerden mutlu olduğu yaşamına da bir bakmalı. Yapayalnızız. Ama en kötüsü de ülke yöneticileri tarafından yalnız bırakılmak…

Bir ev borcu nasıl ödenir bu ülkeyi yöneten siyasetçi farkında mı? Ödediğiniz sterlin halen aynı, ama TL karşılığuı: Bir yılda 2.5 kat artmış neredeyse. TL’ye çevirsen hayatta ödeyemezsin. 25 bin TL’ye denk gelen sterlin taksidi TL’ye dönse 43 bin civarı, insaf…

Faiz Sucuoğlu, kurultayda elde ettiği “halk gücünü…” maalesef, “oy kaybetmeyim” korkusu ile heba ediyor. Doğru adımları atamadığı gibi, atılmasına da müsaade etmiyor. Cumhurbaşkanı deseniz, sadece bayrak görünce heyecanlanıyor.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, konuyu anlamamış. “Toroslara bakmaya devam edeceğim” diyor. Neden? Kendisine “Halk da Trodoslara gidiyor” diyenlere kızıyor. E Beşparmaklara kim bakacak? Eriyoruz, tükeniyoruz… halkın kaynakları üzerinden sefa sürenlerin halk umurunda değil. Bir gezme da gider

Muhalefet için de sözüm baki… Ülkenin bu kadar kötü yönetildiği bir ortamda, seçmene umut olunamıyorsa, doğru isimler, doğru mesajları veremiyor, halkı ikna edemiyor demektir. Normal bir demokraside muhalefet bu tabloda iktidarı söker, alır…

Pandemi rakamlarında keskin bir düşüş var. Hasta sayısı azalırken, yoğun bakımlar dolu. Bu düşüş, kurultaylar, yeni yıl, seçim gezileri etkisi ile yeniden bir tırmanmaya geçecek, öyle görünüyor. “Aman dikkat” demekten herkes helak oldu ama herkes sokakta

Memleketin sorunlarını anlatmaya devam edeceğiz. Türkiye bir ekonomik program uyguluyor, biz kanser olduk. Türkiye tarafından da kendi yöneticilerimiz tarafından da yalnız bırakıldık. Yorumlarınızı bekliyorum…

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20/12/2021 08:42