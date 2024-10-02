Ekmekçi: Kurultay bitti ama taşlar yerli yerine bir türlü oturmuyor

2027 YILINDA YAPILACAK GENEL SEÇİMLERE KADAR 24 MAAŞ, 2 DE 13’ÜNCÜ MAAŞ VEKİLLERİ BEKLİYOR. ZAMSIZ, BUGÜNÜN MAAŞI İLE TOPLAM 6 MİLYON 500 BİN TL MİLLETVEKİLLERİNİ BEKLİYOR. KAÇI ERKEN SEÇİM İSTER BU DURUMDA? HELE DE 24 VEKİL SAYISI DÜŞMESİ BEKLENEN UBP’DE

BAŞBAKAN ÜNAL ÜSTEL, PARTİ İÇİNDE VE PARLAMENTODA BÜYÜK BİR KRİZLE MÜCADELE EDİYOR. VEKİLLERİN TAMAMI YA BAKAN KALMAK İSTİYOR, YA BAKAN OLMAK. MECLİS BAŞKANLIK SEÇİMİ DE OLAYLI GEÇECEK. TÖRE Mİ, SUCUOĞLU MU, BAŞKA BİR İSİM Mİ? BU TABLODA ÜSTEL’İN ELİNDEKİ EN BÜYÜK KOZ ERKEN SEÇİM VE MASADA… ÜSTEL KARARLI, YA PARTİ DİSİPLİNİ YA ERKEN SEÇİM…

Kurultay bitti ama taşlar yerli yerine bir türlü oturmuyor. Gerçek olan tek bir şey var Ünal Üstel hem genel başkan hem de başbakan. Gerçekten birilerinin söylediği gibi demir adam mı? Bunu önümüzdeki günler gösterecek. Bir başka gerçek Üstel’in elindeki en büyük koz erken seçim… Neden mi? Anlatalım

Üstel ve diğer iki koalisyon partisinin başkanı Ankara’da. Ankara’da üç önemli gündem var. Birincisi Türkiye’den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne enerji getirilmesi. İkincisi yılsonuna kadar 7 milyar TL’yi bulması beklenen bütçe açığı… Ve üçüncüsü de koalisyonun sorunları.

Bir türlü kapatılamayan bütçe açığı nedeniyle bakanlıkların gündemindeki onlarca icraat bekliyor. Hiçbir bakan adım atamıyor. Bu Yeniden Doğuş Parti ve Demokrat Parti başkanlarını da son derece rahatsız ediyor

Ünal Üstel‘in önündeki en büyük sorun bütçe açığı değil. Bütçe açığı zaten umurunda değil. Öyle olsa gerekli tedbirler alınır, ülke bu şekilde yönetilmezdi. Üstel’in önündeki en büyük sorun parti içi huzursuzluk. Beklentilerin farklılığı, 24 vekilin ayrı ayrı makam ve mevki beklentisi

Bir tarafta kurultayda kaybeden Hasan Taçoy ve yanındaki dört milletvekili, diğer tarafta huzursuz, bakan olamayan, bakanlık bekleyen Ünal Üstel’e yakın isimler. UBP içerisindeki çok az milletvekili bir köşeden olanı biteni seyredip, “yahu bu parti ne hale geldi” diye hayıflanır o kadar. Belki dört vekil o da, belki…

Ünal Üstel’i bekleyen en büyük sorun meclis başkanlık seçimi. Zorlu Töre geride kalan üç yılı başarılı bir şekilde geçirildiğini düşünüyor. Kalan iki yılda da yeniden aday gösterilmeyi bekliyor. Kurultay sürecinde bu makam güçlü bir şekilde Faiz Sucuoğlu’na söz verildi, Faiz bey destek gezilerine başladı bile….

Zorlu Töre’nin üç yıl önce beş turda, o da UBP milletvekillerinin erken seçim ile tehdit edilerek kazandığını unutmayalım. Bu UBP’li vekiller Töre’ye oy vermemişti. Bu şartlarda seçilmişti Zorlu Töre. Şimdi benzer bir karmaşa Üstel’i ve söz verdiği Faiz Sucuoğlu’nu bekliyor. Bu şartlarda UBP grubundan kaç oy alır ki?

Üstüne bir de Olgun Amcaoğlu ve Sunat Atun‘nun maliye bakanlığı beklentisi var. Mevcut maliye bakanının kabinede kalma beklentisi var. Koltuğu sallanan Gardiyanoğlu, Oğuz ve Çavuşoğlu var. Ünal Üstel’e güçlü destek veren ve dışarıda kalan vekillerin bakanlık, halihazırda bakan olanların ise bakan kalma beklentisi var

Son derece yorucu ve zor bir ortam. Üstelik memlekette ekonomi çökmüş, bütçe açığı 5 milyar TL’ye gelmiş, enflasyon tırmanıyor, büyük inşaat şirketleri yüzer kişilik gruplar halinde personel durduruyor, temel girdi ve tüketim maddeleri fahiş şekilde zamlanmaya devam ediyor…

Sadece ülke değil, Ulusal Birlik Partisi de bu tabloda yönetilebilir olmaktan çıktı. Ünal Üstel’in elindeki en büyük silah erken seçim. Ünal Bey’in de Ankara öncesi yapmış olduğu değerlendirmelerde bunu dile getirdiğini kendisine yakın kaynaklardan duyuyoruz

Yeni bir genel seçime 24 ay var. Bu 24 ay içerisinde de iki kez 13’üncü maaş var. Toplam 250 bin Türk Lirası maaş alan bir vekil, 2027 yılına kadar, 24 ay ve 2 13’üncü maaş ile birlikte bugünün parası ile 6 milyon 500 bin TL maaş alacak. Bunu kafanızın bir köşesine yazın

Ünal Üstel, bu tabloda erken seçimi ilk tercih olarak masada tutmuyor. Ama, UBP içerisinde bu talepkarlık devam ederse, her adımda kriz yaratılırsa, birileri Üstel’e başbakanlık yaptırmamakta ısrar ederse, erken seçim kartı da güçlü bir şekilde masada

Önümüzdeki günler her şeye gebe. Ankara dönüşü UBP grubunun ilk ve en güçlü sınavı meclis başkanlık seçimi. Türkiye kanadı da 2027’ye kadar KKTC’de sorunsuz bir hükümet istiyor. Bahsettiğim tabloda eksik var, fazla yok. Şimdi göreceğiz. Ünal Üstel “demir adam” mı, kardan adam mı?