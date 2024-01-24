Ekmekçi: Makam uğruna topaç gibi dönenleri gördükçe midem bulanıyor

LİYAKAT ÖLDÜ, TORPİL DÜZENİ GELDİ. HAK EDENLER AŞAĞIYA İTİLİRKEN, HİÇBİR İŞE YARAMAYACAK TİPLER KAMUDA TEPEYE GELDİ. SONUÇ ORTADA

AYAKLAR BAŞ, BAŞLAR DA AYAK OLURSA, KAMUNUN GELECEĞİ NOKTA BURASIDIR. ACİLEN TORPİL DÜZENİ SON BULMALI, LİYAKAT YENİDEN KAMUDA ÖNE ÇIKMALI…

MAKAM UĞRUNA TOPAÇ GİBİ DÖNENLERİ GÖRDÜKÇE MİDEM BULANIYOR

Torpil bu memleketin en büyük düşmanıdır. Liyakatı öldürür. Torpil, bir kişinin de kendine yaptığı en büyük kötülüktür. Torpil, kendi kendine “benim yeteneğim yok, ben boş insanım, benden bir b.k olmaz” demektir. Torpili kendine layık gören, önce kendini, sonra hakkını yediği herkesi aşağılamaktır

Maalesef, ülke insanı, “hakkıyla bir yere geleceğine” inanmaktan vazgeçeli çok oldu. Ülkenin en eğitimli, donanımlı, vasıflı gençleri dahi, sınavla, ölçmeyle bir yere geleceğine inanmıyor. Bir ülke gençliğine yapılacak en büyük kötülük, budur…

Yetmedi, kamuda yükselmek için, liyakatın yetmemesi ne demek? Ya bir örgütten geçeceksin, ya bir milletvekili elinden tutacak. Bunun insani yanı var mı sizce? Öyle bir tarumar oldu ki liyakat duygusu, hakkı yenen gençler isyan bile etmiyor

“Böyle gelmiş, böyle gidecek” duygusu ne kadar kötü. Hakkı yendiği için mahkemeye başvuran kaç insanımız var? Ne kötü yahu, “Kamuda ilerleme elbette siyasi destekle olur” düşüncesine hapsolmak. Hakkı yenen herkes suskun. Berbat bir fikrin esiri…

Sadece istihdamda mı? Kamuda yükselmek için liyakat en önemlisi. İşinin ehli, kendini geliştiren, çalıştığı kurumda başarılar elde etmiş… Sınavla yükselen, yarışan insanlara fırsat vermek varken, ısrarla ve inatla bu ülkede torpil düzeni hakim kılındı

Çok çalışarak bir yere gelineceğine inanan kalmadı. Anne babaların nasihatları değişti bu toplumda. Eskiden, “Kimsenin hakkını yeme babam” nasihatı ile büyüyenler, şimdi, “Bulacağız bir torpil. Başka yolu yok” diye ağlıyor. “Bulamadım bir torpil. Ben nasıl babayım?” diye hayıflanıyor

Torpil, siyasi partilerin en büyük silahı haline gelirken, neler kaybettiğimize baktık mı hiç? Bu ülkeyi sevenler farkındadır. Kamudaki bir çok bürokrat, geçmişte inanmadığı siyasi görüşün şimdi emri altında. Kendine saygısı olmayanların ülkeye saygı duymasını bekliyoruz.

Kamuda bir yere gelmeye çalışan, öğretmen, doktor, mühendis olmuş adamlar, don değişir gibi, fikir, parti değiştiriyor. Emir almaktan, yasaları ve tüzükleri çiğnemekten korkmuyor. “Emret bana ne istediğini sayın bakanım, yeter ki makamıma dokunma” diyor

Bürokratların atandıkları göreve, eski maaş baremi ile geri dönmesi uygulamasında artık bu sistemin en büyük düşmanı. Makamı görenler, eski alt göreve dönmemek için talimli maymuna dönmeyi seçiyor. Partisi iktidardan gidenler, gelen partinin maşası oluyor

Liyakatla göreve gelmeyenler, en iyi kendilerini bilenler. Makamı kaybetmeme adına kişiliğini kaybedenlerle dolu bürokrasi. Bunları toplum görüyor, izliyor, iğreniyor… en kötüsü de hayat, hiçbir şey olmamış gibi devam ediyor. Sonuçları ise ortada

Hiçbir şey bilmeyen, insiyatif alamayan, altında çalışan memurun yarısı kadar bilgisi olmayan insanlar köşe başlarını tutmuş durumda. Bunu gören liyakat sahibi, eğitimli personel çalışır mı? “Ben çalışayım, işi ben yapayım, terfiyi de başkası alsın” demez mi?

Ötesinde bu ortamda yetişen gençler, kamuda çalışmak ister mi? 18-20 yaşlarında kendi ülkesinde haksızlığa uğrayan çocuklara ne anlatabilirsin? Geldiğimiz nokta budur. Hayatın her alanını liyakat sahibi olmayan, yetersiz, yalaka, nobran tipler esir aldı

Eğitim almanın, kendini geliştirmenin önemi ortadan kalktı. Hak yiyenler makbul olurken, bu topraklara da bu devlete de aidiyet azaldı. Siyaset bundan rahatsız mı? Hayır. Olsa, bugün Kamu Hizmeti Komisyonu daha aktif ve yetkili olurdu.

En önemli kamu kurumu en son ne zaman müdür, müsteşar münhali açtı? Bu ülkede, çok değil, 35 sene önce müdür ve müsteşarlar sınavla, aşağıdan yukarıya doğru terfi ederdi. Kamuda 3’lü kararname garagözlüğü ile doğru çalışan bir yapıyı, vasat siyasetçilerin esiri ettiler

Sonuçta olan vatandaşa oldu. Hem memleketten soğuduk, hem de kamu her ay ülkenin tüm kaynaklarını emmesine rağmen hizmet veriyor. Odacı örgüt başkanı, müdür- müsteşar, hatta bakandan daha etkili bir pozisyona geldi. Ayaklar baş, başlar ayak oldu