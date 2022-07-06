Ekmekçi: Maliye Bakanlığı’nda aşağıdan başlayarak, Kıb- Tek’e kadar ciddi bir operasyon şart

Haber Kıbrıs Dijital Grup Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Ekmekçi, KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Akyiğit’i sert bir dille eleştirdi “Tankerle karadan daha ucuza AKSA üzerinden nakliye mümkünken; pahalıya kuruma yakıt almak ne demek?” dedi.

Ülkede günlerdir yaşanan elektrik kesintilerine dikkat çeken Ekmekçi, Hasan Akyiğit’in başbakana yanlış bilgi verdiği, özel şirketler adına ihale takip ettiğini ve kurumdan emekli bile edilmemesi gerekecek kadar suç dosyasının kabarık olduğunu söyledi.

Ekmekçi Maliye Bakanlığı’nda aşağıdan başlayarak, Kıb- Tek’e kadar ciddi bir operasyonun şart olduğunu ekledi.

Hüseyin Ekmekçi’nin açıklaması şöyle:

Kıb- Tek Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Akyiğit’in;

- - Başbakana yanlış bilgi verdiği…

- - Özel şirket adına ihale takip ettiği…

- - Kurumdan emekli bile edilmemesi gerekecek kadar suç dosyası kabarıkken, yönetim kurulu başkanı yapılmasının açık açık suç olduğunu…

Herkes her şeyi biliyor, görüyor.

Yaşayarak öğrenecek kadar da vaktimiz yok.

Tankerle karadan daha ucuza AKSA üzerinden nakliye mümkünken; pahalıya kuruma yakıt almak ne demek?

Gece yarısı operasyonu ile üstelik…

Maliye bakanlığında aşağıdan başlayarak, Kıb- Tek’e kadar ciddi bir operasyon şart

Soyuluyoruz…

Halkın hakkını koruması gerekenler iş takipçisi, yalancı…

Cumhurbaşkanı da durumu takip edermiş…

Şuradan vatandaş gibi.

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06/07/2022 18:00