Ekmekçi, Maltepe’de Alternatif Medyanın Geleceğini anlatacak

İstanbul Maltepe Belediyesi 15-17 Aralık tarihlerinde düzenlenecek Dijitalleşen Dünya'da Medyanın Toplumsal Rolü Formu’na KKTC’den Hüseyin Ekmekçi de konuşmacı olarak yer alacak.

Haber Kıbrıs Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Ekmekçi yapılan davetin ardından, yarın 22 faklı ülkeden gazeteci ile Maltepe Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde bir araya gelecek. Cuma günü tam gün devam edecek formda toplam beş oturum yer alacak.

20 konuşmacı arasında yer alan Hüseyin Ekmekçi, son oturumda Alternatif Medya’nın Geleceği konusunca sunum yapacak. Ekmekçi forumda aralarında Almanya, Rusya, Kazakistan, Montenegro gibi ülkelerin gazetecilerle bir arada olacak. Farklı ülkelerden gazetecilerin, hem kendi ülkelerindeki medyanın durumunu ortaya koymasını devamında da oluşacak dostluklarla geniş bir gazeteci ağının kurulmasını amaçlayan form toplam üç gün sürecek.

Haber Kıbrıs Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Ekmekçi, 16 Aralık günü oturumda Alternatif Medya’nın Geleceği konulu oturumda konuşmacı olarak yer alacak.

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14/12/2022 16:57