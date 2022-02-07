Ekmekci: Memleket yangın yeri, bakanlık kavgası çekecek durumda değiliz

Milletvekilleri bugün yemin edecek. 19 yeni milletvekili ile, meclisin yüzü yenileniyor. Çok sayıda genç ve idealist isim ülkesine hizmet için pırıl pırıl fikirlere sahip. Peki ülkeye hizmet edecek ortam var mı? Buna statüko izin veriyor mu? Bir hükümet kurulabilecek mi?

Partilerin tamamının içinde ciddi bir kaos var. Kaos ha. O vekil oldu yetmez, bakan da olsun ister, obiri başka partiyi istemez, obiri “o varsa ben hükümete onay vermem” der, beriki, “bu bakan olursa da ben olmam meclise gelmem” der. Bu kaos yeminle bitecek gibi değil.

Ulusal Birlik Partisi içerisinde “bakan” olmak, haşa huzurda Peygamber olmak gibi bir şey herhalde. Vekil seçilmek yetmiyor. Önüne mikrofon konan, gazetecinin soru sorduğu kim varsa bakan olmak istiyor. Bir de kişisel kavgalar var, Başbakana “ya o ya ben” dayatmaları. Can ezgisi

UBP, hükümeti kuracak olan tek parti. Ancak, en fazla 8 kişiye bakanlık verebilecek Faiz Sucuoğlu… Direterek bakanlık isteyenlerin sayısının 14 olduğu tespiti var. Faiz beyin “30 kişiyle hükümet” ısrarı belli ki, kendi partisi içerisindeki endişeye yönelik.

Dün kendisine sordum, “Bakan olmadığı için meclisi kilitleyen olursa ne yapacaksınız?” Soruya cevabı çok önemliydi: Parti Meclisi toplantısında da söyledim, bu dönemde kişisel düşüncelerle kriz çıkaran vekilleri disipline vereceğim. Bu konuda hiç affım olmayacak…

Demokrat Parti içerisi ise cadı kazanı. Şimdilik, Fikri Ataoğlu ile Hasan Tosunoğlu arasında uçurum oluştu bile. Serhat Akpınar ise, “1 bakan olacaksa o da ben olmalıyım” diyor, siyaseti böyle okuyor. Bu tabloda DP’ye güvenerek, yola çıkmak nasıl bir sonuç doğuracak, görebiliyoruz.

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu ile hükümetin modelini, şeklini, uzlaşı olup olmadığını görüşmesi için Girne Milletvekili Fikri Toros’u görevlendirdi. 3- ya da 4 görüşme oldu, 5 maddelik bir uzlaşı var, o kadar

Bu 5 maddelik uzlaşı hükümet kurmaya yetecek bir uzlaşı değil. Dolayısı ile, 42 milletvekiline dayalı, güçlü ve istikrarlı hükümet modeli de gündemden düşüyor. Memlekette sorun yok ama siyasi partilerin prensipleri, idealleri var. Vatandaş biraz daha bekleyebilir

Bu tabloda geriye bir tek 27 milletvekiline dayalı UBP- HP hükümeti, kalıyor. 3 vekilli HP, tek bakanlığa ve kurumlarla desteklenecek bir hükümet ortaklığına hazır. Burada da konu bakanlık. UBP, “Dışişleri veya çalışma” diyor, başka bir şey demiyor

Dün bir açıklama yaptı Kudret Özersay. “Faiz Sucuoğlu bizle hükmet kurmak istiyorsa biraz daha esnemeli…” dedi. Gerekçesi buydu işte. “Hem kimseyle hükümet kuramıyorsunuz, hem bizimle en sert pazarlığı yapıyorsunuz…” Mesaj buydu..

UBP- DP- HP formülü olur ama, 28 milletvekili ile. Hasan Tosunoğlu ve Serhat Akpınar, önce parti içerisindeki diyalog ortamının sağlanmasını istiyor. Turizm Bakanlığına “evet” diyerek koalisyona tek bakanlıkla girmek isteyen Fikri Ataoğlu şu an yalnız

Memleket yangın yeri. Ne siyasi partilerin kendi pozisyonlarını, ne milletvekillerinin bakanlık kavgasını çekecek durumdayız. Bireysel tavırlarla battık, aynı tavırlarla çıkmamız mümkün değil. Yorumlarınızı bekliyorum. Günaydın…

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07/02/2022 08:13