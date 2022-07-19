Ekmekçi: Memleketin her tarafı dökülürken, deniz, orman, dağ, doğa hepsi talan ediliyor

Neden devinip duruyoruz ki?Neden daha iyi bir ülke? Neden daha iyi bir düzen? Neden daha demokratik bir ülke? Neden hakça bir düzen?

Neden istiyoruz ki bunları? Herkes memnun.

Bu yazıyı okuyan herkes memnun. Öyle olmasaydı, memleket bu durumda olur muydu?

Millet malı hörgücü ile götürüyor… Eşine dostuna… Anasına, babasına… İneğine, tanasına… Tam bir talan düzeni var. İşte yeni hükümetimiş da… Yeni yapıymış da… Biz de durup kafa yoruyoruz. Kimin umurunda… Kimin gaylesinde… Deve hörgücü ile gidiyor

Herkes bir ucundan tutmuş, “bu düzenden ben nasıl nasibimi alırım” derdinde. Neden?

Ne bağıran var, ne çağıran… Ne itiraz eden var, ne isyan. Herkes yaşantısından memnun, bir şekilde vur patlasın, çal oynasın, hayat devam ediyor. Hep, “susacak- susturulacak” bir neden vardır

Garibanın biri, bir ekmek çalsa, herkesin dilinde… Kamu malı çalınınca, tık yok. Devlet malı deniz çünkü… Yemeyen? Haliyle domuz…

Domuz mu olalım şimdi. Maalesef, ciddi bir “seyir” var. Oysa, “haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır”, öyle öğrenmedik mi?

Memleketin her tarafı talan ediliyor. Benim için, bu hükümet, “iş takip hükümeti”dir. Bakanların tamamı iş mi takip ediyor? Hayır elbette. Ama bu yaşananları gören, talan içerikli bakanlar kurulu kararlarına imza atan herkes, aynı kefede duruyor maalesef, engel olmayan da suçludur

Denizlerimizle ilgili tartışma devam ediyor. Neden? Bir tarafta hızla devam eden inşaatlar ve plansızlık, diğer tarafta satışlar ve artan nüfus, berisinde ise alt yapının olmaması… bu sonuç kaçınılmaz. Bir imar planı, dahilinde ortak bir arıtma sorunu çözülmedi. Oysa finansı kendi içinde

Dağlarımız? Farkında mısınız? Eskiden her patlamada isyan ederdik. Şimdi tık yok. Dağlar hızlı inşaatlaşmaya paralel olarak oyum oyum oyuluyor. Artık, Lefkoşa’dan Girne tarafı görülecek neredeyse… Berdevam. Çile resmen, bir ülkenin silueti değişiyor…

Yangını ne çabuk unuttuk. Sebebini, sebep olanları, peşkeşi, yandaş kayırmayı, adamcılığı… 20 bin dönüm aşan yandı, söndürmek için ada seferber oldu, Türkiye ve İsrail’den yardım geldi. Planlama, yeniden yeşertme için bir adım var mı? Elbette bir süre beklenecek ama keşke arada plan için de çalışsak

Ve dünün en önemli konusuydu. Teknecik Elektrik Santrali’nden çıkan kara, leş, zehirli duman. Tüm gün kara duman bölge köylerin üzerinde dolaştı durdu. Bir taraftan enerji sorunumuz var, diğer taraftan çevre. Soruna onyıllardır çare bulunamadı.

Bu ülkenin “sevilmeme” ve “kötü yönetilme” gibi iki soru var. İş takibi hükümeti, o kadar abartıyor ki, artık Bakanlar Kurulu kararları, resmî gazetede yayınlanan her karara şüpheyle bakıyoruz. Şüpheyle bakıyoruz çünkü talan ve yalan, iktidar hırsı ve hızla zenginleşme çabasını görüyoruz

Lefke’de maden, Teknecik’te yakıt, gemiyle enerji getirilmesi, Mağusa ve Lapta’da marina işleri bizzat bakanlar tarafından takip ediliyor. Öyle bir noktaya gelindi ki, UBP, UBP’lileri yargılatacak, soruşturacak. Çünkü yaşadıklarımız azap, yaşadıklarımız ayan- beyan ortada

Bu ülkenin her yanında talan ve vurgun devam ederken, vatandaş hem vergisini ödüyor, hem de pahalılıkla mücadele ediyor. Üretim yapmak daha da zorlaşırken, çözümü basit konularda dahi iktidarın kılı kıpırdamıyor, yazık. YORUMLARINIZI BEKLİYORUM. GÜNAYDIN

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19/07/2022 08:32