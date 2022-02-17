Ekmekçi: Neden seçime gittik unutmadık!

Hatırlayın o şarkıyı… “Papatyalar, sever sevmezi oynuyorlar”… Hükümet kurma işi tam da ona döndü. Devlet olanaklarına alışanlar, “makamlar ve olanaklar” üzerinden pazarlıklarını sürdürüyor. Hıyar 30, Domades 20 TL, akaryakıt 13 TL oldu, umurlarında değil

UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu, “önce 42, olmadı 30, 29 da olur, napalım 27’ye razıyız” noktasına kadar geldi. Ta baştan, “en kötü senaryonun UBP- DP- YDP” olduğunu söyleyip durduk. Neden? E aylardır yaşadıklarımız var. Seçime gitme nedenimiz ortadan kalktı da haberimiz mi yok?

Bu ülke neden seçime gitti? Kıb- Tek’te yaşananları unuttuk, battı kurum… Kooperatif Merkez Bankası iştiraklerinde DP’nin yaşattıklarını unuttuk? Faiz bey ayda yaşar? Daha ne kadar, UBP’yi küçük partiler elinde oyuncak, devlet işlerini de rant aracı yapacaklar?

Bakanlıklar, makamlar ve yarattığı olanaklar üzerinden bir pazarlık var. Canım acıyor. Kimse boyunun ölçüsüne bakmıyor. “Ne koparırım” derdinde. Koparacakları da bu halkın malı, mülkü, biriktirdiği, gelecek umudu. Devlet makamları bu kadar ucuz mu?

Biri “en çok ihale olan” bakanlığı ister, diğeri, “mülkü haline” getirdiği bakanlığı. Obiri, kurumları üzerinden pazarlık yaparken, “ille de u daire1” iye ısrar eder, öteki, “vakıflar” der. Bu devletin her kurumu anayasa ile, yasa ile, tüzük ile yönetilecek yoksa talana devam?

Faiz Sucuoğlu’nun bir derdi da UBP içi. Bakan olmazsa, öleceğini düşünenler var. Tek pazarlık keşke başka partilerle olsa. 27 ile kurulan bir hükümette nisap korkusu nedeni budur. Bakan olmayanlar meclise gelmeyecek. Bu o bencilleri eğer varsa, topuz ile döver, korkma Faiz bey…

Bugün, bakanlık isimleri ile, daire isimleri ile pazarlık yapanlar, yarın oraları talan eder, imkanlarını yandaşa peşkeş çeker, ihale takip eder, liyakatsız inanların elinde oraları heder olur. Bizim bu dönemde ihtiyacımız olan tek şey temiz yönetim ve ülkesini seven bakan- bürokratlar

Falyalı suikastı, bir magazin haberi değildir. Türkiye basının, az bilgiyle olayı magazinleştirme çabalarına dikkat etmek, buna alet olmamak zorundayız. Türkiye yeraltı dünyasının tüm pisliğini, bir olay üzerinden okuma çabaları, şaşırtmacadır, aldatmacadır

“Katilleri bir çift eldiven ele verdi” demek, KKTC polisine hakarettir, dalga geçmektir. Eldiven, sadece gizlenen bir isme ulaştırdı polisi. Olayın ilk anından itibaren günlerdir uyumayan polis ekipleri, onlarca emareye ulaşmış, çok sayıda ismi tutuklamıştır.

Türkiye basını, buradaki polis ekiplerinin elde ettiği emareleri Ankara ile paylaşmasının ardından bilgilere ulaşıyor. KKTC polisi ise, mahkeme dışında tek bir açıklama yapmıyor. Haliyle, meydan da magazinleşen hunhar bir suikastı ballandıra ballandıra anlatan az bilgililere kalıyor

80 kamera görüntüsü izlendi. 100 ifade alındı. Onlarca emare bulundu. Farklı evlere baskınlar düzenlendi. Deniz tarandı. Havayolları biletleri incelendi. “Eldiven olmasaydı” ne demek? Eldiven, sadece bulunan suçluların gizlediği bir ismi ele verdi, olay çözüleli çok oldu

Ben yine de, “olayın ardından polis çabucak çözdü” cümlesine üzülmeye devam edeceğim. Falyalı’nın suçu her neyse, cezasını verecek makamlar bellidir. Adli makamlar, “önleyici tedbirleri” de almak, uygulamak zorundadır. Kevgire dönen kıyılarımızda, ne dolaplar dönüyormuş meğer?

Bu ucube yapıda, daha fazla canımız yanmamalı. Neden seçime gittiğimizi unutanlar, bıraktıkları yerden pazarlığa devam ediyor. Bırakılan yer, yalandır, talandır, yandaş yaratma kaygısı, küpünü doldurma telaşıdır. Ayıptır, bu halka yazıktır

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17/02/2022 08:43