Ekmekçi: Nerde bir ihale olsa antin kuntin ilişkiler devreye giriyor

NERDE BİR İHALE OLSA, ANTİN KUNTİN İLİŞKİLER DEVREYE GİRİYOR. 25 YILDIR SORUNSUZ DEVAM EDEN VE AB STANDARDI TEMEL ALINAN BİYOLOJİK LARVASİT MÜCADELESİ DE TERK EDİLİYOR

KİM, YA DA KİMLER İÇİN BİLMEM. BAKANLIK YETKİLİLERİNE NE? İHALEYİ KİM KAZANIRSA KAZANSIN. SİZE NE OLUYOR? ÇALIŞAN BİR SİSTEMİ BOZMAK SİZE Mİ KALDI?

Sağlık Bakanlığı’nda gündeme gelen bir ihale süreci var. İhale, Sağlık Bakanlığı’nı sivrisinekle mücadelede kullanılmak üzere “Sucul Ekosistemlere Çok Zehirli” ilaç için… İlaçlama işi çok ciddi. Bunun için dünyada en etkili silah Avrupa Birliği standardı…

Maalesef, basit bir ihaleyi kılıfına uydurmak için, koskoca Sağlık Bakanlığı seferber olmuş… Sağlık Bakanlığı, teknik olarak adına biyolojik larvasit denilen bir mücadele yöntemini 25 yıldır kullanıyor. O kadar önemli ki, “ama, fakat” gibi durumlara kapı açmayacak şekilde…

Gelin görün ki, sivrisinekle mücadele için yaklaşık 5 milyon TL tutarındaki ihale, kime ya da kimlere avantaj sağlayacak bilinmez, bu yıl değiştirilmek isteniyor. İnsan hayatı ya da doğal canlılara saygımızın bu kadar ucuz olmadığını düşünüyorum. Ya da düşünmek istiyorum

Konuyla ilgili dün Haber Kıbrıs Köşe Yazarı sevgili Rasih Reşat önemli bir uyarı yaptı. Hatta 2 uyarı. Birincisi kamuoyuna, ikincisi ise Sağlık bakanı Hakan Dincyurekyürek’e. Reşat, Dinçyürek’e, “Dinçyürek, Biyolojik Mücadeleyi zehre terk eden Bakan olma” dedi, umarım olmaz

Bir diğer uyarı da şuydu: “Sağlık Bakanlığı 20 yıldır sivrisinekler karşısında yürüttüğü biyolojik mücadele prensibinden bu ihale ile çıkmak üzere…” Açıkçası, bu saptamanın nedenini ben de merak ediyorum… Sağlık Bakanlığı’na ne? Sen ihaleni sağlam aç, kim alırsa alsın

Bu ihaleyle ilgili konuşması gerekenlerden biri de bir önceki Sağlık Bakanı Izlem Gürçağ Altuğrara. Aynı baskı, muhtemelen sayın Altuğra zamanında da yapılmıştır. Neden izin vermedi? Çünkü kendisi bir biyolog. Neyle, nasıl mücadele edileceğini en iyi bilenlerden birisi…

Şimdi, Biyologlar Derneği de dün zehir zemberek bir açıklama yaptı. Şaka değil ki arkadaşlar bu. Siz, ihalelerle birilerine torpil yapacaksanız, yapın. Ama bu insan sağlığını ilgilendiren bir konuda olmamalı, en azından. “Bu kadar da değil” diyor insan.

Peki Biyologlar Derneği nerde? Böyle bir soru sorulabilir. Dernek de açıklamasını yapmış. Yenilir yutulur cinsten de değil. Derneğin öfkesi çok daha büyük. Düşünsenize, ülkenin biyologları, sağlık bakanlığı yetkililerine yalvarıyor: İnsanları zehirlemeyin…

Ne diyor Biyologlar: Sağlık Bakanlığınca düzenlenen toplantılarda biyolojik larvasit kullanımının devamını destekleyip var olan ilaçların etken maddeleri ile ilgili görüşlerimizi bildirdik. Fakat biz parçası olduğumuz bu komitede sesimizi maalesef duyuramadık ya da sesimizi duymak istemediler

Duyuramadılarsa, amenna. Ama “duymak” istemedilerse, sorun büyük. Kim duymak istemedi? Elbette ihale sözleşmesini hazırlayan bakanlık uzmanları. Bakanın oturup ihale sözleşmesi hazırlayacak hali yok herhalde…

Peki başka ne diyor uzmanlar, biyologlar yani? “Etiketinde ‘Sucul Ekosistemlere Çok Zehirli’ ibaresi olan ve sadece sivrisinek değil arı gibi popülasyonları da ciddi şekilde tehlike altına alan bu ilacın onaylanmasının yanlış olduğunu anlatmak için gittiğimiz 3 toplantıda da karşımızda kapı duvar bulduk”

En kötüsü ise şu ibarelerde: İnanıyoruz ki yapılan hatanın herkes farkındadır! Fakat hatanın boyutlarının farkına varamamak bizi korkunç ekosistem yaralarına, zaten sağlıklı olmayan bir çevreye ve çöken bir halk sağlığına maruz bırakacaktır.

Belli ki “yanlı” bir komite kurulmuş ve bu noktaya gelinmiş. Kimse kusura bakmasın. Bu ülkede her canlıdan, çevreden sorumluyuz. 25 yıldır sorunsuz devam eden bir sisteme çomak sokarak, kime ve kimlere avantaj sağlanmaya çalışılıyor? Bunun peşini bırakacak değiliz. Her işte antin kuntin…