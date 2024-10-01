Ekmekçi: Ömrünüz, doğruyu söyleyip, yanlışı yapanları savunmakla mı geçecek?

BİR NESLİN ÖMRÜ, DOĞRULARI SÖYLEYİP, YANLIŞ YAPANLARI SAVUNMAKLA GEÇTİ, YETER… BU MEMLEKETTEN BİR ŞEY OLUR… YETER Kİ İSTEYELİM…

MAHKEMESİ ADİL, SİYASETİ SEFİL BİR DÜZENDEN KİMSEYE HAYIR GELMEZ. BU NEDENLE KENDİMİZE HEP AYNI SORUYU SORACAĞIZ: BU ÜLKE DAHA GÜZEL OLSUN DİYE, BİZ NE YAPTIK, BİZ?

Elektriğe zam haberi ile yattık... Çöplük ihalesinde adrese teslim ihale yapmaya çalışanların hünerlerini anlattık dün. Her köşede kamu kaynaklarına çökme derdinde olanlar... Kurultay bitti, icraat bekleyenler var, makam kavgası başladı bile... Ülke bu halde...

Ya büyük bir heyecan içindeyiz, ya da büyük bir öfke… Ya taş atan taraftayız, ya taştan kaçan… Ya yıkan taraftayız, ya bozan. Ya konuşan taraftayız, ya dinleyen. Ama “iş yapan” tarafta olamadığımız kesin. Keşke “iş yapan tarafta” da olabilsek

Bu kısır döngü, bizi başarısız yapıyor. Hayatın her alanında bireysel başarılara atan, bu ülkenin içinde de çok güzel başarı hikayeleri yazan Kıbrıslı Türkleri, maalesef bir araya gelip, toplumsal adımları artamadığı gibi, geçmişten kalan ne varsa hepsini talan ettik

Geçmişten miras, birlik ve dirliğimiz de kalmadı. Bölündük. Kamplaştık, tükendik, tükettik. Geriye kocaman enkaz yığını bir ülke, buradan umudunu kesen gençler, mecbur olduğu için göç edemeyenler, bir de az sayıda, “bu memleketten bir şey olur” diyenler…

Kendimi hep, “bu memleketten bir şey olur” tarafında gördüm, orda durdum, orda mücadele ettim. “Bu memleketten bir şey olmaz” diyen herkese de hep aynı soruyu sordum: Senden olur? Çünkü bilirim ki, kişiler toplu halde iyiyse, o ülke de iyidir

Bireysel kurtuluş yolları hepimize, hep daha kolay geldi. Kamuda köşe tutanlar, o köşeleri, gerçek anlamda da “köşe” olmak için tepe tepe kullandı. “Üç kuruş maaşla nereye kadar” mantığı hep, “bu parayı ülkeme hizmet etmek için alıyorum” gerçeğinden önde oldu

Bu soygun düzeni şimdi de devam ediyor. Gereksiz istihdamlar da bir soygundur. Kamudan maaş alıp, hiç iş yapmamak da bir soygundur… Kamu kaynaklarını yandaşlara peşkeş çekmek de bir soygundur… İhale takipçiliği de bir soygundur.

Biriken öfke, bir türlü iktidarda icraata dönmüyor. Ali’nin yaptığı yanlışı, Veli kaldığı yerden devam ettiriyor. “Şimdi bizim sıramız” mantığı, “şimdi icraat zamanı” noktasına hiç evrilmedi. Demokrasi aslında tüm kurumlar bir araya geldiğinde ancak demokrasi oluyor

Bu memleketin ihtiyacı da tam demokrasi. Bağımsız yargı, bağımsız polis teşkilatı, Sayıştay, Başsavcılık, Ombudsman, tüm kurumları ile tam bağımsız bir ülke. Yoksa yapanın yanına kar kaldığı u düzende, siz istediğiniz kadar gelecek hayali kurun…

Devlet Emlak Malzeme üzerinden bu ülkenin topraklarımızı, Merkezi İhale Komisyonu üzerinden paralarımızı, Orman Dairesi üzerinden yeşil alanlarımızı, Kıb- Tek üzerinden de son kalan kuruşlarımızı soymaya devam ediyorlar.

Bu konulardaki hiçbir eleştiri, ortaya çıkarılan belge, doğru olarak toplumumuza dönmüyor. Bize kalan kaos; bize kalan öfke… İşin en kötüsü de, tıkanan bu demokrasi ortamında, yol bulması gerekenler, ne yol bıraktılar, ne yordam.

Bu memleket düzelir. Bu memleketten bir akıl çıkar, ortak, bir enerji çıkar, dünya bize gıpta ile bakar. Biz bunu mu istiyoruz? Yoksa halen daha bir kısım her şeyi Türkiye’ye, diğer kısım da AB umutlarına kurban mı edecek? Arada sıkıştık, yorulduk

Düzelecekse, şimdi düzelecek. Verimli bir kamu yönetimi, adil bir vergi sistemi, çağdaş bir eğitim sistemi, çare üreten bir sağlık sistemi… Yoksa, insanı zengin, kendisi fakir, mahkemesi adil, siyaseti sefil bir ülkeden, daha iyisini beklemek artık mantıksız ve anlamsız

İhalecilerden, işbilmezlerden, siyasetçilerin etrafına çöreklenip kamu kaynaklarını sömüren yalakalardan bıktık... Siyasette makam kavgası yapanlardan, makam alamadığı için küsenlerden, makama gelip hiçbir icraatın içinde olmayanlardan bıktık.

İçimi döktüm, kusura bakmayın… Bu memleket bizim. Hayallerimiz de hüzünlerimiz de bu ülkenin geleceğine dair… Umudumuz da, öfkemiz de burayı seviyoruz diye. Yeter bu kadar zulüm. Ömrünüz, doğruyu söyleyip, yanlışı yapanları savunmakla mı geçecek?