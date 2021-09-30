Ekmekçi: Özgürgün, Taçoy’u UBP tabanına şikayet etti. Bana da ''tetikçi'' dedi

Ulusal Birlik Partisi’nde kurultay süreci iyice hız kazandı. Saflar belirlenirken, halen Türkiye kanadının taraf olmasını, bir işaret vermesini bekleyenler var. Türkiye kanadı dediğim de Ak Parti. Şu ana kadar Ak Parti bir adaydan yana tavır almadı, umarım da almaz. Alınca ne olduğunu gördük

Denizaşırı işaret bekleyenler var; var da, ilk adımı deniz aşırı milletvekilimiz Hüseyin Özgürgün attı. Hasan Taçoy’a tepki gösterdi. Bu tepki aslında diğer iki adaya da destek anlamında. Özgürgün, Taçoy’u UBP tabanına şikayet etti. Ederken bana da “tetikçi” dedi

Benle ilgili kısmı düz geçeceğim. Taçoy’a neden tepkili? “Yemin etmeden milletvekili olamaz. Her halükarda havaalanına indiğinde problem yaşayacak” gibi bir ifade kullanmış Hasan Taçoy. Bunu güvenilirliğini sarsmak olarak algılanış Hüseyin Özgürgün

Hüseyin Özgürgün, tabandan kopmuyor. Gerek telefon aracılığı ile, gerek İstanbul’a yapılan ziyaretlerde hep UBP ile iç içe… Vekaletname vererek tabandan adaylık için sıra isteyecek. Belki de seçilen Başkan, kendisine Lefkoşa’dan kontenjanla sıra verecek

Tartışılan da aslında bu. “Burada değilsin, istifa ettin, kavga içerisinde yoksun, zembille ineceksin…” Bunların tamamı Özgürgün’ün kulağına gidiyor. Bir de bankada dökümleri mahkemeye sunulan paralar. Az değil. Bunun hesabının verilmesi beklentisi de yüksek

Özgürgün, bunun bir komplo olduğunu, kendisinin Ersin Tatar- Kudret Özersay hükümetinin kurulması için kenara itildiğini, Taçoy’un başını çektiği bir ekibin ise dokunulmazlığının kaldırılması için mücadele ettiğini düşünüyor. Taçoy öfkesi bundan

Tüm UBP grubu, dokunulmazlığının kaldırılması için el kaldırdı. Tamamı. İstifa etti. “Milletvekili değilim” dedi, bu kez de oylamada istifası kabul edilmedi. Aslında Özgürgün sine- i millete dönmüştü, dokunulmazlığını kaldıranlar, vekilliğinin sona ermesine izin vermedi

Bu ucube yapı içinde UBP kurultaya gidiyor. Özgürgün tabanda güç. Bu her adayın iştahını kabartıyor. Anladık ki adaylardan desteği Hasan Taçoy’a değil. Kime? Büyük ihtimalle Ersan Saner’e… Kendisine yakın isimler yarım kalan kurultayda Faiz Sucuoğlu’nun yanındaydı

Böyle bir yapı. Detaylarını anlatmaya devam edeceğiz. “Yargı süreci tamamlanmalı” ve “İstanbul’daki evini Mevlevi Teklesi’ne çevirdiler. Yeten ziyaret eder” dedim, bu belli ki Hüseyin Özgürgün’ün ağrına gitti. UBP tabanına mesaj verirken, beni de tetikçi ilan etti, canı sağolsun

Dün bahsetmiştik, Kooperatif Merkez Bankası’nda geriye dönük soruşturma isteyen üyelerin imzasını geri çekmesi istendi. Bir DP’li üye imzasını çekmedi diye görevden alınmak istendi. Şimdi geri adım atıldı. Siyasetçiler uyarıldı. O alanda bir soruşturma süreci başladı, anlatacağız

Mukayyid Kemal Deniz Dana, önce siyasi atama şeklini alan sürecin siyasi görevden almayla sonlanabileceğini anlattı. Devamında DP’den gelen görevden alma talebini yerine getirmedi. Tepkilerin de etkisi var bence. Merkez Bankası bu konuda hassas, kararlı

Pandemide test sayısı yüksek seyretmeye devam ediyor. Bu kısım ücretli testlerin de devreye girmesi ile Kamu maliyesini az da olsa rahatlattı. Ancak vatandaş para ödeyerek test yapmaya devam ediyor. Geriye yönelik rant iddiaları Sayıştay gündeminde.

Yüksek test sayısına rağmen, vaka sayıları 60 bandına geriledi. Günde ortalama okul çağı 15-20 kişi pozitif. Bu oran eğitimin durmasına sebep olmayacak kadar az. Bu dengede okullar kapanmadan devam edilebilir. Geriye alt yapı eksiklerinin giderilmesi kalıyor

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30/09/2021 09:01