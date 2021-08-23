Ekmekçi: Pandemi yönetimi içinde denetim yoksa bir işe yaramaz

Sağlık çalışanlarının bakanlık organizasyonu ile birlikte yalnız bırakıldığını her fırsatta dile getiriyorum. Her gün ortalama 120 KKTC vatandaşı Covid 19’a yakalanıyor. Şikayetler artıyor, sağlık çalışanlarının çabaları eleştirilmeye, yok görülmeye başlandı, bu üzücü

Temas takip sisteminde ciddi değişimler yaşandı. Neden? Baş edilemiyor da ondan… Her köşeden vaka gelirken, hafta sonları ne düğünler hız kesiyor, ne gece eğlenceleri. Her yer insan kaynıyor, ama bulaş olan başlıyor sağlık sistemine isyana. Yavaş…

Hepimiz de bileceğiz ki, bu alt yapı ve bu insan gücüyle, bu bulaş oranlarına verilecek en iyi hizmet bu. Kimsenin kendini korumadığı bir ortamda, yağmur gibi yağan vakalara nasıl hizmet verilecek? Hafta başı 1900 vaka vardı, şimdi 2 bin 200’e dayandı… Bu mu vatandaşın sorumluluğu?

Bir düğün öncesi, 12 genç bir odada damada eşlik ediyor. Düğün yapılıyor… Ertesi gün 1, derken devamla 11 genç de pozitif. Damat da dahil. Bir gün önce yapılan PCR da gençleri korumadı, PCR sonrası pozitifleşen bir genç, balayı yerine damadı başka otele, gelini eve gönderdi

Bu sadece bir örnek. Toplu toplu bulaşlar devam ediyor. Bir haftada bin 293 vaka tespit edilmiş. Bin 132 tanesi KKTC vatandaşı. Biz kendimizi korumuyoruz ama, şımarıklık da diz boyu. Rakam rakam sizlere anlatmaya devam edeceğiz.

Polislik hizmetini tamamlayarak emekliliğe adım atan Ahmet İmamzade abimizin ölümü derin bir yara bıraktı. Ölüm nedeni kalp krizi. Ancak, evinde Covid 19 tedavisi görmekteydi. Covip 19 evde bakım sisteminde herhangi bir şikayeti yoktu, çok üzücü…

Ve bu ülkenin hükümeti tüm bunlardan arınmış, Kıb- Tek’te ihale, UBP’de kurultay, UBP- YDP arasında da “had- hadsizlik” tartışması yapmakla meşgul. Söyleyince o da kızıyor ama, sayın Ersin Tatar, bu işe vakit ayırmalı.

Ersan Saner yeniden UBP genel başkanı seçilecek diye, anayasa ayaklar altında, UBP tüzüğü ayaklar altında, ülkedeki tüm değerler ayaklar altında, daha da kötüsü Başbakanımız yok. Asya bebeğe maliyeden 10 bin TL bağışlamasından belli aklının nerede olduğu

Başbakan, o bebeği devletin şefkatli kollarına alır, gereğini yapar.

“Alın 10 bin TL, ne haliniz varsa görün” tavrı, kimse kusura bakmasın ama bu memlekete de bu ülke insanına da yakışmaz. Her köşede bebek yaşasın diye bir çaba var, başbakanın aklı bu kadar kesti…

UBP- YDP arasındaki kavga derinleşiyor. UBP “liderliği” hariç tüm UBP’liler rahatsız. Bakanlar da dahil. Herkesle konuşuyoruz, nabzı alıyoruz. YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı da bu kavgadaki en mutlu kişi. Karşılıklı kavga- kapış… Sonuç? Memleket yangın yeri

Yine üç gemi geliyor… Yine birinde yem, yine birinde gaz, yine birinde akaryakıt… Üçü de zam bekliyor. Bu arada elimizdeki harup da ya beleş yurt dışına yasaya aykırı “işlenmeden” götürülüyor. Bunu da denetleyen yok. Neresini tutsak elimizde kalıyor, hasbası çıksın artık

Pandemi yönetimi içinde denetim yoksa bir işe yaramaz, başbakansız memlekette bu kadar…

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23/08/2021 08:35