Ekmekçi: Pandemiyi Hafife Almayın; Aşı Konusunda Daha Fazla Taviz Verilmemeli

nsan seçim yasakları başladı diye sevinir mi bu ortamda? Ekonomi batmış, kurumlar çökmüş, kamu iş yapamaz hale gelmiş… Son ana kadar uğraştılar. Kim nere kimi sokuşturur diye, kim kime ne avantaj sağlar diye… Resmi gazeteyi okumak için sabırsızlanıyorum gerçekten

Ülkede liyakata, yeteneğe, eğitime, bilgiye, bilime inanan hiç mi siyasi kalmadı? Medya önüne geçmeseydi, ki halen daha perde gerisini bilmiyoruz, bugün Kooperatif iştirakleri personelle dolacaktı.

Kemal Deniz Dana’yı son gün görevden almak nedir? Almayı düşünmek nedir? Efendim, “DP istemiş…” Bu yazıyı yazıp

Cumhurbaşkanlığına gönderecek kadar meclise girip girmeyeceği dahi tartışılan DP’ye boyun eğmek, “tek başına iktidar” diyen UBP’ye yakışmadı

Seçim yasakları ciddi anlamda kamu kaynaklarını koruma altına alacak. Normal bir ülkede bu konu bile olmaz. Biz ise adaletsizlik, hukuksuzluk, partizanlık, adam kayırma ve kurumların iflasları nedeniyle buna seviniyoruz. Tuhaf…

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Kemal deniz Dana’nın görevden alma yazısını imzalamadığını biliyoruz. Bu konuda net bir açıklama yok. Bugünden itibaren de alsa ne olur almasa ne olur? Ama bir topluma bunu tartıştırmak hem ayıp, hem çağ dışı, hem günah

Kemal Deniz Dana, “her şeyi mükemmel yönetti” demiyorum. Görevde olduğu sürede de eleştirdim, çok eleştirdim. Ama bu olayda, kurumları DP’li doldursun diye Fikri Ataoğlu ve saz ekibi, engel oldu diye bir takdiri hak ediyor

Son iki gündür, dün de akşama kadar "ona söz buna söz" dediklerini yapmak için her yolu deneyen Fikri Ataoğlu, seçim yasaklarının başlaması ile birlikte, "Bizi yıpratmak için bu habereri yaparlar, istihdamla bir yere gelen parti değiliz" dedi. Hıhım... Doğru.

Kooperatif iştiraklerine istihdam ne demek? Daha pahalı yem, gaz, süt ürünleri demek. Oysa, iştiraklerin kurulma amacı, piyasada fiyat dengesini sağlamak. Pahalılık üretmek değil. Yeme zam geldiğini düşünün. Hayvancı ne yapacak? Sütten ete her şeye zam

KKTC tarihinin en kötü parlamento yapılarından biri geride kalacak. 4 yılda yaşanmaması gereken ne varsa yaşandı. Tüm partiler iktidara geldi, defa defa hükümet bozuldu kuruldu, istifalarla vekil onuru ayaklar altına alındı. Umarım bir daha yaşanmaz

Güzelyurt’ta isyan var. Efendim, vekil sayısı 4’müş da 3 oldu. Olduysa ne var? Orada nüfus kalmamış. Oradan parlamentoya en çok vekil gönderen partiler, nüfusun orada kalması için hangi çalışmayı yapmış? Ordan gelen vekiller uzaya roket mi atmış?

Sorunların tamamını kişisel, bölgesel tartışmakta üstümüze yok. Lefke’nin ilçe yapılmasına parmak kaldıran dönemin Güzelyurt milletvekilleri bunun böyle olacağını bilmiyor muydu? Gençler bölgeden kaçarken, üretimden uzaklaşırken nasıl bir son bekliyorsunuz?

Vaka sayıları 300 bandında devam ediyor. Henüz zirveyi görmedik. Dün 24 yataklı yoğun bakımda 23 hasta vardı. 12 yataklı yeni yoğun bakıma hemşire aktarma konusunda sağlık bakanlığı çaresiz kalıyor. Akla, pandemi için yapılan istihdamların nasıl kaybolduğu olayı geliyor

Yoğun bakımdan dün 4 kişi servislere taburcu oldu, 2 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişinin ise yoğun bakıma yatışı yapıldı. Aşı konusunda ciddi bir hassasiyet gerekiyor. Halen aşı olmayan binlerce insan hepimizin hayatını riske atıyor. Güney tedbir aldı, biz halen seyrediyoruz

Değerli dostlar, yaşadığım boğaz enfeksiyonu nedeniyle bugün program yapamıyoruz. PCR testim NEGATİF… Pazartesi 8.45’de birlikte olacağız. Ülke artık seçim sürecinde. Tüm gelişmeleri en ince detayına kadar aktarmaya devam edeceğiz

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26/11/2021 09:02