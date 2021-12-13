Ekmekçi: Pandemiyle Mücadelede Yoğun Bakım Krizi Sürüyor

Siyasi partiler hafta sonu binlerce üyesini bir araya getirdi, kontenjanlar hariç tüm adaylar belirlendi. UBP, CTP, HP, DP, YDP, TDP, TKP ve Bağımsızlık Yolu seçime katılacak. Toplam 400 aday demek. Herkes iktidara, Bağımsızlık Yolu ise muhalefete talip

Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu liste dışında kaldı. Hayır anlamadım, yaşı belli bir aşamaya gelmiş bir siyasetçi, son deminde meclis başkanı da “yapılmış”, daha ne ister? Neden böyle bir yarışa girer? Bırak gençler da yapsın, yok… İlla sandıkta kalacak. İbretlik

Siyasi partiler ve adayları üzerinde ne düşündüğünüzü açıkçası

merak ediyorum. Şahsi düşüncem, UBP, CTP ve HP’nin adayları daha bir özenle seçilmiş. DP, YDP’de “liderler ve bilinen isimler seçilsin, mecliste 2- 3 vekil olsun” diye bir liste düzenlenmiş

Ve akşamdan sabaha, 2 ölüm. Ölenlerden biri, cinayete görgü tanığı yaşlı bir kadın. Hapisteki salgında bulaştı, salgından korunamadı, tüm müdahalelelere rağmen kurtarılamadı. 92 ve 68 yaşında iki hastayı kaybettik. İkisi de aşısız.

Sanırım Acil Durum Hastanesi yoğun bakım ile ilgili ciddiyeti ne Başbakan, ne Sağlık Bakanı anladı. 24 yatağın tamamı neredeyse yine dolu. İnsanlar ölünce boşalan bir yoğun bakım var, 12 yatak bekliyor, hemşire yok. Hemşire alacak güç de yok, hemşire nakil edecek güç de

Vaka sayılarında göreceli bir düşüş var ama yeterli değil. 250- 300 bandından, 200- 250 bandına geriledik. Buna rağmen ölüm sayılarında hız kesmeyen bir artış var. Geçen hafta 10, bu hafta 8, bugün 2 ölüm var; halen daha aşı oranı istenen noktada değil

Siyasi partilere ait aday listelerini de konuşacağız. Pandemiyle ilgili rakamları ve eksiklikleri de. Sizler de yorum ve görüşlerinizle bizlerle olmaya devam edin. Gücenen gücensin, kırılan kırılsın…

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13/12/2021 08:36