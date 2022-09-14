Ekmekçi: Polis Sokak Çetesine Göz Açtırmadı

Polis Genel Müdürlüğü, hassas bir araştırma ile, sokak ortasında dövülen Afrikalı öğrenciyle ilgili geniş bir soruşturma açtı. Dün itibarı ile 6 kişi tutuklandı, 3 kişi aranıyor. Öğrenci ise kafa- göz dağılmış tedavi ediliyor. Kavganın nedeni ise, tam da duyurduğumuz gibi

“Arkadaşlarının kazaya uğramasına sebebiyet verdi” diye, polisten önce isim tespit edip, pusu kurup, evire- çevire dövme yetkisini kendinde bulan bu sokak çetesi, eminim en ağır şekilde eylemlerinin karşılığını görecekler, devlet otoritesini hissedeceklerdir

Dün de söyledim, bugün de söylemeye devam edeceğim: eğer, herkes bir köşede kendi adaletini arar, kendi cezasını uygularsa polise ne gerek var? Otoriteye ne gerek var? Yargıya ne gerek var? Burası dağ başı değil, herkes de kafasına estiği gibi davranamaz

Bir süredir gündemde tuttuğumuz “ne olduğu belli olmayan” bir kitle, içimizde yaşıyor. Bunun için sıkı denetim gerekli. Her elini- kolunu sallayan da içeriye girip, kafasına estiği gibi davranamaz. Bunun için işte, devlet otoritesi dediğimiz, polisle başlayan süreç çok önemli

Birileri, bu adayı, kara parayı istediği gibi kazanıp, istediği gibi evirip- çevirip, istediği gibi de harcayabileceğini sanıyor. Uyuşturucu trafiğini sokaklarda istediği gibi yönetebileceğini sanıyor. Ağına düşürdüğü fakir öğrencilerle çarkını döndüreceğini umuyor

Sonuna kadar, hem sınır kapılarındaki denetim için, hem de sokaklarımızdan kaçak ve tehlikeli yaşamın ortadan kaldırılması için mücadele etmeli, mücadele edenlere de omuz vermeliyiz. Aksi, bu ada suç cenneti sanılmaya ve ipini koparanın cirit atttığı bir yer olmaya devam edecek

Tüm bunlar yaşanırken, dün akşam bir haber yayınladık Haber Kıbrıs’ta. Meclis kantinine, Meclis başkanlığınca biriktirilen borç 100 bin TL civarı. Gariban bir kantinci, bu yükü hangi sermaye ile çekecek? Bu borç vekillerin değil, Meclis başkanlığının

Aslında soru şu: 9 ayda, 12 ay için ayrılan izaz ikram kalemi tüketildi mi? Ama cevabı önemli değil, şu gariban vatandaşın ne suçu var? Niye sizin siyasi kabullerinizi 100 bin TL fonlasın? Dün hiçbir hizmet vermemiş. Kahve- çay dışında. Yazık değil mi meclisin itibarına?

Hepsini geçtim ama… maalesef kamu bir çok alımında böyle. He köşede bir mağdur yaratılıyor. 3-5 alacağı olan bir çok vatandaş adeta kan ağlıyor. Müteahhiti ayrı, turizmcisi ayrı, makinisti ayrı, benzincisi ayrı, restaurantıcısı ayrı…

Devlet itibardan tasarruf etmezken, esnaf bedelini ödüyor. Ne güzel hayatlar var. Maliye Bakanlığının topyekün piyasada küçük alacağı olan hizmet gruplarınıu ödemesi gerekiyor. Aksi takdirde sadece Meclis kantini değil, yakında bakan arabaları yollarda kalacak

Ve son dönemlerde, T izni dağıtımı ile ilgili artan “rüşvet” iddialarını sayın Erhan Arıklı’ya sorduk. “Partimden ya da bakanlıktan bunu ima dahi eden biri varsa, vatandaş bana gelsin. Gereğini bizzat yapacağım” diyor. Tek bir T izni verilmediğini üstüne basarak vurguluyor sayın bakan

Daha güzel bir ülke, daha temiz bir çevre, huzurun ve adaletin önde olduğu, herkesin eşit muamele gördüğü bir demokrasi için hep birlikte çalışsak? Zor mu? Sevin be bu memleketi, daha ne versin bize bu kara parçası? YORUMLARINIZI BEKLİYORUM. GÜNAYDIN

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14/09/2022 08:09