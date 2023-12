Ekmekçi: Polis tek başına yeterli mi?

DEVLETİN NE UYUŞTURUCU TEDAVİ MERKEZİ VAR NE DE UYUŞTURUCU KULLANIMI ÖNLEYECEK BİR POLİTİKASI. POLİS 11 AYDA 280 KİLO UYUŞTURUCU YAKALADI DİYE BUNLA GURUR DUYMALI MIYIZ?

UTANMAMIZ GEREKİYOR. GENÇLER DEVLET ELİYLE ZEHİRLENİRKEN, EĞİTİM VE DENETİM BU KADAR EKSİKKEN, BİZ DAHA UZUN SENELER POLİSLE ÖVÜNMEYE DEVAM EDECEĞİZ…

(BU AYNI ZAMANDA HER PİSLİĞİ YARATIP, SONRA DA TEMİZLEMESİ İÇİN ÖNLERİNE ATTIĞIMIZ POLİSE TEŞEKKÜR YAZISIDIR)

Polis Genel Müdürlüğü’nde önemli bir tören vardı dün. Narkotik polisi, yani uyuşturucuyla mücadele eden ekip ödüllendirildi. Başbakan oradaydı; polisimizle gurur duydu. Cumhurbaşkanımız adada olsa, hiç kuşkusuz o da törendeki yerini alırdı, gurur duyardı…

Çok gurur duyduk, çünkü polisimiz durmaksızın kilo kilo uyuşturucu yakalanıyor. Her gün birileri, yılda yaklaşık 1000 farklı insan uyuşturucu sattığı için tutuklanıyor. Binlerce insan uyuşturucu satarken varın uyuşturucu içenlerin, bu batakta zehirlenenlerin hesabını siz yapın

Polisiz uyuşturucuyla mücadelesindeki başarısı, her yıl giderek artıyor. Yakalanan uyuşturucu miktarı da, yakalanan zehir taciri zırtapozların sayısı da her yıl katlanarak artıyor. Ve biz polisimiz daha çok uyuşturucu kaçakçısı yakalıyor diye gururluyuz; öyle mi?

Bu işte bir terslik yok mu? Gurur mu duymalıyız, yoksa kahırdan, gençlerimizin saplandığı bataktan, ülkemizin içine düştüğü durumdan uykularımız mı kaçmalı? Polisimizle gurur duyarken, ülke olarak utanmamız gereken bir tablo var ortada

Kimse yanlış anlamasın. Polisimize zerre eleştirim yoktur. Utanç duyduğum konu polisimizin bu konuyla her an, her saniye giderek daha çok ilgilenmesidir. Bu ülke uyuşturucu batağına battı. Gençlerini koruyamıyor. Önleyici tedbir almakta son derece başarısız

Bir taraftan polisimizle gurur duyduk, tören düzenledik. 12 Ekim tarihinde ekonomi bakanlığı ve başbakanlık marifetiyle hangi emirname yayımlandı? Günlerce bu konuda yayın yaptık. Gençlerimizin yasal yollardan zehirlenmesi için elektronik sigaranın adaya girişine izin verildi

Kaçak olarak ülkeye girmeyen madde kalmadı. Organik, sentetik, içerisinde ne olduğunu bilmediğimiz, aromalı diye herkesin ağzında emzik gibi dolaşan elektronik sigaralar. Mücadele etmemiz gerekirken, kamyon kamyon adaya girmesi için kapıyı araladı

Gururla söylemek isterim ki, yapmış olduğumuz yayınlar ve örgütlenen zararlı madde karşıtı öfke nedeniyle henüz içerisinde ne olduğunu bilmediğimiz puff da denen zımbırtılar şükür adaya giremedi. Ama o vicdansız ve kahrolası emirname halen yürürlüktedir

Polisimiz çok başarılı öyle mi? Gurur duyduk değil mi? Başbakanımız da ödül töreninde yer alarak ne kadar çok gurur duyduğunu ifade etti, dinlediniz mi? Peki sorum net: Eylemle söylem birbirini tutuyor mu? Daha çok soru sorabilirim ama, benim için önemli olan eylemdir

Polis görevini yaparken, halen daha trafikte bir sürücünün uyuşturucu etkisi altında olup olmadığını ölçmekten aciz olduğumuzu sanırım hatırlatmama gerek yoktur. Gümrükler elek olmuş, kuzey ve güneyde siyaset kavga ederken uyuşturucu mafyası inanılmaz bir uyum içerisinde…

Polisimizin başarılı olma nedeni aslında hepimizin kahrolma nedeni olmalı. Gençlerimiz hayal ettiğimizden çok daha fazla uyuşturucu batağında. Önleyici tedbirler ailede başlar, eğitimle devam eder, katı denetimle taçlanır. Mücadelenin özeti budur…

Yoksa, her yıl polisimiz bir önceki yıldan çok daha başarılı bir şekilde ödüllendirilmesi devam edecek. “Polisimiz ödüllendirildi, polisimiz daha çok uyuşturucu yakaladı, daha çok zırtapoz enseledi” demek aslında “daha çok genç uyuşturucu batağında” demek değil mi?

Bakış açımızı değiştirmezsek, aslında her başarının gurur duyulacak bir yanı olduğunu zannederiz. Evet polisimiz başarılıdır. Bu ülke raydan çıktığı sürece, yani işleri yoluna sokmazsak polisimiz başarılı olmaya devam edecek.

Çünkü bu ülkede ne suç bitiyor, ne suçlu. Hırsızlık Havaalanı’nda başlarken, en güvenli yer olması gereken havaalanında vatandaşlar portakal gibi soyulurken, suç çeteleri kara paradan uyuşturucuya, hırsızlıktan şiddete kadar birbirleriyle yarışırken düşünmemiz gereken bir konu var:

Polis tek başına yeterli mi? Tüm bu pisliği yaratanlar, denetlemesi gerekirken sorunlarımıza sorun ekleyenler, yasaları uygulamayanlar, yetkilerini kullanmayanlar, siyasette makam tutup görevini yerine getirmeyenler varken; polis bize ne yapsın?

Bu habere tepkiniz:



07/12/2023 08:18