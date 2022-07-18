Ekmekçi: Pozitif vakalar için basit bir düzenleme yapılmıyor

Maalesef cennet olabilecek bir ülkeyi, cehenneme çevirme noktasında daha becerikliyiz. Bunu ancak liyakat sahibi olmayan ya da bu ülkeyi sevmeyen insanları kritik makamlara getirerek başarabilirsiniz. Tam da öyle yaptık. Bu ülkedeki tek başarımız talan, yalan

Ama her kademede böyle. Bakın Koop- Süt’e, Bakın Kıb- Tek’e… Bakın sağlığa, eğitime, kamunun hizmet verme kapasitesine. Oturup ağlamamız gerekirken, değiştirmek için mücadele etmek gerekirken, “nasıl daha fazla takan ederiz, ne koparırız” derdinde düştük. Yazık

Teknecik için elden, adrese teslim, aynı firmalardan, aynı aracılarla alım yapılmasına devam edilecek. Bir oyun kurulmuş, herkes de bu oyuna davam ediyor. Bakanlar Kurulu içerisinde buna dur diyecek bir kişi yok mu? Neden herkes seyre daldı, anlamak zor

Tamam yakıt sıkıntısı var, tamam Başbakan bizzat ilgileniyor, tamam geriye dönük hesabı da sorulacak (inanmıyorum ama), da; bu olan biten gerçekten konuyu takip eden herkesin kanını donduruyor. Kamunun kaynağından çıkan fazladan para miktarı yeni bir düzen inşasına yeterdi

Hele son bakanlar kararı. Gemi gelirken 900 ton fazla getirmiş. 900 ton fazladan yakıt. Belli ki, imamı bulmuşken, nikahı da kıyacak. Ülke değil mahalle baggalı... 900 tonu da aynı taşıma ücreti ve aynı yüksek fiyattan sarın aldık. Hemen bir bakanlar kurulu kararı daha, kılıfına uydurduk

Uluslararası ihaleyi kazanan SİDERAL Denizcilik Kıb- Tek’e 155 bin ton yakıtı 33 dolar civarında taşıdı, ton başı. Şu anda gelen yakıtın ton başına taşıma ücreti 150 dolar. Ton başına 120 dolarlık bir vurgun var, çünkü hepimizi zorda kıstılar. Resmen birileri Kıbrıs Türkü’nün hakkını yiyor

Aynı SİDERAL kriz başlarken, kalan 10 bin ton yakıtı 33 dolardan taşımayı teklif etti, “sizle mahkemeliğiz” denilerek reddedildi. Sonra 90 dolardan ton başı taşıma yapabileceğini iletti, teklifi maliyeden, Kıb- Tek’e, ordan da Bakanlar Kurulu’na ulaştırılmadı. 150 dolardan taşınıyor...

Nedenini sordum, “SİDERAL ile Kıb- Tek mahkemelik” gerekçesi ile, teklifin de yüzüne bakılmamış. E şimdi taşıyanlarla, aracılarla Kıb- Tek mahkemelik değil mi? Çin mallarını Türkiye’de üretiliyor diye kuruma sokan onlar. Resmen bir çark kurulmuş, belli

Ya yönetim kurulu başkanı? Resmen kriminal. Kurumda bulunduğu süre içerisinde özel bir şirketin temsilcisi gibi davranmış. Mesela Rusya’dan gelen çürük direkler, yukarıda bahsettiğim olay ve daha niceleri. Hepsinin altında imzası, her olaya dahli var.

Kurumsa ilerleme alması çok sayıda yolsuzluğa karıştığı için engellenen birisi, böylesi bir dönemde neden, nasıl, hangi gerekçe ile YK Başkanı yapılır? Tabi ki şu andaki çarka baktığımız zaman anlıyoruz. Büyük bir oyun kurulmuş, faturası da bizlere ödetiliyor. Yazık.

Pandemi ile alakalı sayın Bakan Lefkoşa Ayaktan Tanı Merkezi’ne başvurulmasını istedi. Ama orada da doktor yok, en azından doktorların haberi yok. Klinik şefleri üzerinden konuyu sorguladım, “bir yanlış anlama var, düzelecek” diyor.

Gerçekten Pandemi süreci, basit bir düzenleme ile toplumun gündeminden düşecekken, ciddi bir karmaşaya dönüştü. Basit oysa, vatandaşlar acile gitmesin. Bir ateş polikliniği gibi tek bir merkez ayarlansın, doktor da var hemşire de. Ama yatak yok. İnsanlar acilde perişan oluyor, anlatamadık

Bu ülkenin daha iyi, daha refah, daha ferah, daha adil, daha demokratik, daha yaşanabilir olması için yapılması gereken o kadar basit, sadece sevgiyle aşabileceğiniz konu var ki... Sevmiyorlar bu ülkeyi. Rantını, talanını seviyorlar ama insanını sevmiyorlar. YORUMLARINIZI BEKLİYORUM. BU ÜLKEYİ ÇOK SEVEN HERKESE GÜNAYDIN...

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18/07/2022 08:25