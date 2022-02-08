Ekmekçi: Resimdekiler Falyalı'nın korumaları

Haber Kıbrıs Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin ekmekçi sosyal medyada paylaşılan ve Halil Falyalı'yı öldüren kişiler oldukları iddia edilen kişilerin Falyalı'nın korumaları olduğunu açıkladı

Ekmekçi'nin paylaşımı şöyle:

Resimdekiler, Halil Falyalı'nın korumaları, olayın ardından tetikçilerin peşine düşen kişiler... Tekne ile kaçıldığına dair bir bilgi poliste yok.

Ciddi bir bilgi kirliliği var...

MOBESE kayıtları polis tarafından resmi olarak yayınlanmadan, nasıl sızıyor, o da bizim teşkilatın sorgulaması gereken bir konu

Bu noktada, beklentimiz, polisin az az da olsa, doğru bilgileri kamuoyuyla paylaşması ve doğru bilgi akışını sağlaması...

Üzücü bir olay, Falyalı ailesinin başı sağolsun...

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08/02/2022 21:58