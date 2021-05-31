Ekmekçi: Şantiyedeki 80 vakayla ilgili biri Başbakanı fena yanılttı

Haber Kıbrıs Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Ekmekçi, sabah saatlerinde Günaydın Haber Kıbrıs Programında kamuoyuna duyurduğu Lefkoşa’da bir şantiyede 80 pozitif vaka haberiyle ilgili Başbakan Ersan Saner’in yaptığı açıklamaya “Birisi başbakanı fena yanılttı” şeklinde cevap verdi.

Hüseyin Ekmekçi sosyal medya sayfasından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Başbakan, "80 hasta yok" demiş. E var... Eğitim bakanı ulaşamamış ya sağlık bakanına, okullar açılamadı, belli ki Başbakan da ulaşamadı. Şu anda hastaneye hasta girişleri başladı.

80 adet hasta, tek bir şantiyede. Sağlık bakanı açıklama yapmadan, başbakan neden atlıyor, yalanlıyor anlamadım?

Ulusal Güvenliği tehdit eden bir durum mu var? Alt tarafı, genç, çakı gibi 80 hasta, 1 haftaya iyi olurlar, evlerine giderler...

Şimdi bir doğrulama daha yapılır; kafalarda soru işareti kalmaz. Birileri Başbakan'ı fena yanıltmış olmalı...

Tekrar edeyim, dün akşam itibarı ile "yanılma payı" da dikkate alınarak, gerekli doğrulama testleri de yapıldı. Gece yarısı 2'de de Acil Durum Hastanesi'ne bildirildi, bu sabah da hasta girişleri başladı.

Hayır memlekette vaka yok, 80 kişi bir yerden çıksa ne olur? Başbakan bu işleri Sağlık bakanına bıraksın, kendi işine baksın. Memleket yangın yeri arkadaş...

Yazıktır...

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31/05/2021 11:49